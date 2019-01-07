Наряд вне очереди: кто провалил «Золотой глобус»

Эмили Блант

Mike Blake/Reuters Эмили Блант на 76-й церемонии вручения американской кинопремии «Золотой глобус» в Лос-Анджелесе, 7 января 2019 года

В прошедшем году актриса однозначно стала частью истории кинематографа — заполучить статуэтку ей так и не удалось, но в хроники кино в виде волшебной британской няни она все же вошла.

Все время рекламного тура Блант, которая старается выглядеть безукоризненно, поражала своей стойкостью — ее можно было видеть сразу на нескольких мероприятиях за один день, и ни одно из них не могло быть омрачено ее внешним видом.

Для церемонии, которую называют «репетицией «Оскара», британка выбрала платье от любимого бренда герцогини Кембриджской Alexander McQueen. Однако зачем она это сделала, остается загадкой.

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Если принять во внимание тот факт, что тягой к экспериментам за свою яркую карьеру Блант уже должна была переболеть, то объяснить, зачем ей понадобилось серебристое кружево ниже колена, которое больше всего напоминает салфетку на телевизор, сплетенную на коклюшках, практически невозможно.

Пенелопа Крус

Mike Blake/Reuters Пенелопа Крус на 76-й церемонии вручения американской кинопремии «Золотой глобус» в Лос-Анджелесе, 7 января 2019 года

Весьма обаятельная супруга Хавьера Бардема по одной ей известной причине не устает выбирать для важных кинопремий наряды в черном цвете, как будто она собирается уходить на пенсию в 44 года в Голливуде образца 2019 года.

В этот раз, как и во многие до него, актриса и звезда нашумевшей документальной драмы «Убийство Джанни Версаче» выбрала наряд от дизайнерского дома Ralph & Russo, который снизу напоминал подол произведения искусства, а сверху — лямки нераскрывшегося парашюта.

Возможно, испанке все же нужно было поддержать свой фильм больше, чем проверенную коллаборацию, потому что с момента трагической смерти основателя итальянского дома Versace в 1997-м изменилось многое, но они точно не начали шить платья из сомнительных 50-х с претензией на кутюр.

Jordan Strauss/AP Катрина Балф на 76-й церемонии вручения американской кинопремии «Золотой глобус» в Лос-Анджелесе, 7 января 2019 года

Номинантка на звание лучшей актрисы в драматическом сериале проиграла ведущей всей церемонии награждения Сандре О. Но платье, которое ирландская модель и актриса выбрала для «Золотого глобуса», и так увидели уже слишком много людей еще на ковровой дорожке перед входом.

Ну а ответственность за сотворение платья, которое, будем надеяться, взято напрокат или, в любом случае, выйдет в свет один раз, несет бренд-создатель сумок из упаковок картошки-фри Moschino.

Если не приближать изображение, то можно легкомысленно подумать, что сие явилось неким симбиозом Белоснежки и бархатной гардины, но модельеры Италии не справились с миссией Скарлетт О'Хары, и сшить роскошный наряд из штор не вышло.

Некоторым знаменитостям просто пора смириться с тем, что попа как у Ким Кардашьян не поддается копированию без дальнейших плачевных последствий, а акценты на бедрах себе позволяли только дамы в XVIII веке и дизайнеры Balenciaga на своем недавнем показе.

Mike Blake/Reuters Элизабет Мосс на 76-й церемонии вручения американской кинопремии «Золотой глобус» в Лос-Анджелесе, 7 января 2019 года

Звезда сериала «Рассказ служанки» обладает в равной степени талантом и полным неумением одеваться. Ведь даже при небольшом опыте присутствия на мероприятиях подобного уровня гости старше 13-ти поняли бы, что подбирать себе мини-платье из реквизита для подростковых мелодрам начала нулевых — не лучшая затея, когда твои соседи — Леди Гага и Сирша Ронан.

И многие деятели шоу-бизнеса на своем примере показывают, что свято верят в то, что чувство вкуса вполне может приобретенным, а вот стилиста за подобную ностальгию по сериалу «Беверли Хиллз 90210» можно уволить уже сегодня.

Потому что глаза зрителей церемонии, благодарных за захватывающий антиутопический сериал, не должны страдать в гордом одиночестве.

Jordan Strauss/AP Энн Хэтэуэй на 76-й церемонии вручения американской кинопремии «Золотой глобус» в Лос-Анджелесе, 7 января 2019 года

В этом году актриса не представляла миру продукт своего творчества, но объявляла номинантов и лауреатов «Глобуса». При взгляде на платья, в которых на прошедшей церемонии предстала она и Эмили Блант, можно подумать, что бывшие коллеги по фильму «Дьявол носит Prada» абсолютно теряют связь с реальностью на премиях, где не присутствует Мэрил Стрип.

Выделиться у девушки, несомненно, получилось — кажется она единственная, кто все еще не просто готов носить что-либо с упоминанием леопардового принта, но олицетворять его на торжественном вечере.

Раньше Хэтэуэй нельзя было уличить в наличии интереса к модным веяниям, поэтому хочется узнать ответ на вопрос: если раньше не начинали, то, может, и сейчас не надо? Но если кто-то из окружения гордой и явно хищной звезды уже рискнул озвучить что-то подобное, то несколько часов назад Энн «Джордж из джунглей» Хэтауэй уже сделала с его мнением все, что смогла.