Молчать не будет: Томас Маркл угрожает принцу Гарри

Отец герцогини Сассекской продолжает предпринимать попытки связаться с дочерью. Томас Маркл так и не получил помощи от королевы Елизаветы, к которой он обратился с просьбой помочь наладить отношения с Меган, но, как оказалось, у отца герцогини еще остались запасные планы. Сейчас Томас Маркл грозит принцу Гарри, пообещав «заговорить громче», если Меган Маркл и ее супруг не начнут с ним общаться.

Реклама

Как сообщает The Sun, Томас Маркл рассказал о том, что признал свои ошибки, но в то же время намекнул зятю, что тот должен быть выше всего этого и преодолеть сложившийся барьер, прежде чем отец герцогини заговорит «громче». Несмотря на признание своего неправильного поведения, Маркл назвал принца Гарри «высокомерным» и пообещал продолжить рассказывать прессе подробности о Меган, если она не выйдет с ним на связь.

Томас Маркл уже более полугода добивается внимания своей дочери и, судя по многочисленным интервью британским телеканалам и журналистам, до сих пор не может понять, почему Меган с ним не разговаривает.

До этого отец герцогини Сассекской предположил, что причина, по которой его не хочет видеть собственная дочь, заключается лишь в том, что Меган и Гарри верят всем публикациям в таблоидах о нем.

«Я буду продолжать говорить и, вероятно, буду делать это еще громче. Молчание Меган и Гарри лишь усиливает все бредни и оскорбления в твиттере и в прессе в отношении меня и моей семьи», — сказал Томас.

Теперь он заявляет, что признав свои ошибки, хочет попытаться исправить ситуацию. Он также надеется на встречу с принцем Гарри, поскольку еще ни разу не общался со своим зятем в живую.

В заключение интервью Томаса Маркл дал совет принцу Гарри: «Возьми себя в руки и преодолей это. Если я первый человек, что оскорбил тебя или ранил твои чувства, тебе предстоит перебороть это и пройти долгий путь».

«Он такой же человек, как и все мы. Мне кажется, он чувствует, что он выше всех остальных и имеет право решать, разговаривать с людьми или нет. И я не могу принять это. Это похоже на высокомерие», — заявил Томас Маркл.

Также отец Меган Маркл рассказал, что и так молчал достаточно долго. И если Меган и Гарри когда-нибудь захотят с ним поговорить, возможно, он немного успокоится, но в то же время Томас Маркл уверяет, что не собирается становиться монахом в монастыре и давать обет молчания.

«Суть в том, что я ничего не сделал, чтобы заслужить такого рода урок. Я не могу отрезать свой язык, чтобы никогда не говорить снова. Я не могу замолчать, потому что они позволяют другим критиковать меня и мою семью».

Поведение Маркла выглядит довольно парадоксально, поскольку причина ссоры кроется именно в том, что принц Гарри ранее предостерегал Томаса и просил его не разговаривать с прессой, а впоследствии отца Меган Маркл поймали на сотрудничестве с одним британским изданием и фальсификации фотографий.

В ответ на проступок Томаса Маркла Гарри сказал: «Вот, что происходит, когда не слушаешь, что тебе говорят не делать», имея в виду обиду его дочери на подделку снимков, на которых Маркл делает вид, что готовится к свадьбе дочери.

Предыдущее интервью Томаса Маркла также вызвало общественный резонанс, после чего при дворе сочли, что отец Меган зашел слишком далеко, пытаясь втянуть королеву Елизавету в конфликт со своей дочерью.

Мистер Маркл надеялся, что королева Елизавета II поможет ему связаться с Меган в канун Рождества, утверждая, что это будет его первое Рождество без весточки от его любимой младшей дочери.

Томас Маркл признался, что очень рассчитывает на помощь Ее Величества, и сказал, что «был бы очень благодарен за все, что она может сделать», поскольку «это не может длиться вечно».

«Я думаю, что она хотела бы решить семейные проблемы. Все семьи, неважно, королевские или нет, должны быть вместе, особенно в праздничные дни», — предполагал отец герцогини.

Также у Томаса Маркла есть надежда, что с рождением внука их отношения могут наладиться. Он считает, что когда Меган сама станет матерью, она смягчится по отношению к своему отцу.

«Я думаю, что она станет отличной мамой, и, возможно, все будет налаживаться, и мы снова начнем общаться», — предположил Томас Маркл, добавив, что желает Меган и Гарри произвести на свет красивого и здорового ребенка и надеется когда-нибудь увидеть «маленькую Меган или маленького Гарри».