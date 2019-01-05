Ветеран войны: принц Гарри тайно отразит «вторжение России»

Принц Гарри в составе британского военного контингента примет участие в крупнейших за последние 20 лет военных учениях в Норвегии, призванных «координировать союзников против агрессии со стороны России», передает издание Daily Mirror.

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Член королевской семьи тайно согласился участвовать в маневрах с морскими пехотинцами, которые готовятся «отразить вторжение». Источник рассказал, что «Гарри будет полностью погружен в учения» вместе с более чем тысячью «элитными коммандос».

«Говорят, что ветеран войны с удовольствием присоединяется к Королевским морским пехотинцам на линии арктических учений, направленных на предупреждение президента России Владимира Путина о том, что Британия и ее союзники могут нанести ответный удар», — пишут британские СМИ.

«Это будет очень оперативная и быстрая работа, чрезвычайно реалистичный сценарий, и участие Гарри — хорошая новость для морских пехотинцев, которые будут рассматривать его участие как очень позитивный сигнал ободрения для всего корпуса. Они — главная сила, которая будет защищать северный фланг Европы в случае конфликта, наконечник копья, и важно, чтобы Гарри был с войсками», — рассказал информированный источник.

34-летний герцог Сассекский, который воевал в Афганистане в качестве офицера кавалерии и пилота вертолета Apache, рассказал ближайшим приближенным о своем волнении от того, что вернулся в армию. По словам близких,

Гарри гордится своей ролью в Королевской морской пехоте и воспринимает ее крайне серьезно.

«Его дедушка принц Филипп выполнял свой долг перед морскими пехотинцами с таким отличием, которым Гарри особенно восхищался. На протяжении всей своей военной карьеры Гарри всегда испытывал величайшее уважение и восхищение к морским пехотинцам, и он всегда был очарован их доблестью и мужеством», — пояснили во дворце.

Гарри, которого морские пехотинцы называют «Н», в ближайшие недели вылетит с базы британских военно-воздушных сил Брайз Нортон в графство Оксфордшир в Норвегию. Британские СМИ утверждают, что не могут рассказать все подробности действий принца во время маневров, ссылаясь на секретность.

Учения продлятся 12 недель. Также в них примут участие военные из США, Нидерландов и Норвегии. Всего в маневры будут вовлечены около восьми тысяч участников. Во время учений спецназ будет прыгать с парашютом и плавать на лодке.

Полгода назад британская королева Елизавета II в компании принца Гарри и Меган Маркл посетила праздничную службу, посвященную столетию королевских ВВС Великобритании.

Во время мероприятия 92-летний монарх была в хорошем расположении духа и улыбалась гостям, несмотря на появлявшуюся ранее информацию о плохом самочувствии Елизаветы II и отсутствие на крестинах правнука.

Британские СМИ отмечали, что столетний юбилей ВВС имеет особое значение для королевской семьи. Оба принца – Уильям и Гарри — появились на праздничной службе в полной военной форме.

В ноябре позапрошлого года

принцы Уильям и Гарри сыграли штурмовиков в новом эпизоде киносаги «Звездные войны: Последние джедаи».

Об этом рассказал актер Джон Бойега, который сыграл роль раскаявшегося штурмовика Финна в новой трилогии.

Он также отметил, что в съемках фильма принимали участие актер Том Харди и музыкант Гэри Барлоу. Все четыре «звездных» штурмовика сопровождают героя Бойеги, передает НСН.

В 2015 году Гарри проходил четырехнедельную службу в спецназе Австралии. В начале визита в Сидней представитель королевской семьи возложил цветы к могиле неизвестного солдата. Встретить капитана прибыл генерал-губернатор Австралии Питер Косгроув, передает ФАН.

Источник в министерстве обороны отмечал, что принц использовал уникальную возможность познакомиться со спецификой несения службы в австралийских подразделениях, особенно если учесть предыдущего его опыт службы в коалиционных силах в Афганистане.

Стоит отметить, что в 2006 брат Гарри — принц Уильям — поступил в Королевскую военную академию в Сэндхерсте. Он получил офицерское звание в декабре 2006 года и присоединился к Королевской кавалерии в качестве второго лейтенанта.