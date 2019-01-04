Не звоните ДиКаприо: с бывшей девушки актера требуют налоги

Израильская модель и бывшая девушка актера Леонардо ДиКаприо Бар Рафаэли подозревается в уклонении от уплаты налогов. Помимо этого, родителей 33-летней супермодели обвиняют в отмывании денег, а ее — в лжесвидетельстве.

По официальной информации, Рафаэли скрыла от израильских властей денежные средства в размере 23 млн шекелей — примерно $8,4 млн — в период с 2009 по 2012 год.

Следователи также подозревают, что она проживала в роскошных апартаментах, зарегистрированных на имена матери и брата, и ездила на машинах, за которые не платила налоги.

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Издание Jerusalem Post сообщает, что модель находилась под следствием на протяжении длительного времени: в 2015 году ее даже вызывали на допрос, но никаких оснований для предъявления обвинений тогда у представителей закона не было.

Бар Рафаэли предположительно лгала о своем месте жительства сразу двум государствам — Израилю и США. В разговоре с налоговой службой своей родной страны девушка заявляла, что живет в Соединенных Штатах, а служащим американской налоговой говорила, что платит налоги как гражданка Израиля.

В деле даже оказался частично замешан сам Леонардо ДиКаприо — супермодель рассказала, что в указанный срок жила со звездой «Волка с Уолл-стрит», хотя фактически находилась в доме своих родителей в Тель-Авиве. Поэтому под ударом окажется не только оскароносный актер, но и родители Рафаэли.

На данный момент официальные представители звезд не прокомментировали ситуацию в СМИ или в социальных сетях. По законодательству Израиля, даже если граждане страны работают заграницей, они обязаны сообщать о своих доходах в налоговую службу.

В ноябре 2005 звезда «Титаника» и малоизвестная 20-летняя девушка познакомились на вечеринке в Лос-Анджелесе — ДиКаприо только что расстался с Жизель Бундхен, а она недавно развелась с другом детства Ариком Вайнштейном.

В 2009-м состоялся карьерный взлет израильтянки в виде обложки специального выпуска о купальниках культового журнала Sports Illustrated. В тот год многие посчитали, что мстительный ДиКаприо воспользовался связями, чтобы продвинуть свою нынешнюю девушку и насолить предыдущей.

Дело в том, что тогда Бундхен, постоянное почетное лицо издания, вышла замуж за Тома Брэди — одного из лучших игроков в американский футбол в истории.

Несмотря на международный успех, на родине Бар Рафаэли забывать не собирались. Ее обнаженные снимки для французской версии журнала Elle украсили билборд в Тель-Авиве, однако вскоре его пришлось снять из-за недовольства консервативных религиозных израильтян.

Этим временем датирован и контракт с некогда популярными и почетными гигантами индустрии нижнего белья Victoria's Secret, но вот для высокой моды коммерческая внешность Рафаэли так и не подошла.

Ей больше удавались различные рекламные кампании автомобилей и йогуртов, которые приносили больше денег.

В мае 2011 года, спустя несколько недель слухов о расколе в паре, стало известно, что Лео и Бар действительно расстались. Таблоиды посчитали, что последней каплей стал отказ 36-летнего актера сопровождать 25-летнюю модель на Бал Института Костюма в Нью-Йорке — Рафаэли пошла на мероприятие в одиночестве, а ДиКаприо в ту ночь видели в известном ночном клубе города.

Очевидно, после шести лет непостоянных отношений, звезды решили прекратить попытки сделать вид, что все нормально. Источники рассказали изданию New York Post, что расставание было «неизбежным», но это не значит, что одна из самых красивых женщин в мире и секс-символ для нескольких поколений не остались друзьями.

Знакомые пары, которую многократно пытались «поженить» в прессе, сообщили, что все их разногласия сводились к тому, что Лео отказывался жениться, потому что он не верит в брак, а вот Бар была бы не против.

Всего через пару лет журнал Maxim назвал Бар Рафаэли самой сексуальной женщиной года — в 2012-м и 2013-м годах.

В 2015 году она все же смогла выйти замуж, и снова за соотечественника — крупный предприниматель Ари Эзра сделал ей предложение спустя два года знакомства.

В ушедшем 2018 году журнал Forbes оценил состояние модели, которое теперь может существенно уменьшить прокуратура Израиля, в $25 млн.