«С ней нельзя дружить»: Меган, которую никто не знает

Герцогиня Сассекская Меган Маркл за минувший год стала самой популярной женщиной в Великобритании, знаменитой своим безукоризненным стилем: в 2018 году именно ее влиятельный журнал о знаменитостях People поставил на первое место в списке людей, одетых лучше всех в мире. Однако те, кто был знаком с герцогиней еще до того, как она стала совершать официальные выходы в свет в компании королевы Великобритании Елизаветы II, говорят о ней как не о самом приятном человеке, буквально помешанном на нарядах.

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«Саенара, Zara!» — так называлась вечеринка, которую будущая герцогиня Сассекская организовала, когда ее актерская судьба сложилась уже настолько, что она уже могла себе позволить отказаться от одежды масс-маркета в пользу дизайнерских брендов. Тогда она собрала друзей, чтобы отдать им все то, что занимает место в ее гардеробе – и освободить его для более вычурных одежд. Об этом рассказал источник, знакомый с Меган Маркл еще со времен ее телевизионной карьеры, в интервью журналу Vanity Fair. На вечеринке Источники Меган раздала всю свою самую недорогую и старую одежду.

Он так же признался, что

Меган – «не тот человек, с которым можно было бы подружиться». А все потому, что она, по его словам – из тех женщин, что хотят дружить со своими стилистами.

«Меган всегда ставила перед собой цель стать всемирной знаменитостью, — рассказали разнообразные источники изданию. – Она безумно умна и уравновешенна, но очень, очень настороженна».

Меган уже в то время чрезвычайно бережно относилась к своему гардеробу, и одну пару дизайнерских туфель она держала в коробке соответствующего бренда и в холщовом мешочке.

Источники рассказали, что в тот момент, когда Меган затеяла вечеринку, на которой он рассталась с одеждой масс-маркета, была уже восходящей звездой: в 2011-м году она начала сниматься в сериале «Форс-мажоры», который принес ей популярность. И уже вскоре после этого ее подругой стала Джессика Малруни. Которую мы сейчас знаем как женщину, которая сделала из Меган Маркл икону стиля в Канаде, где снимался сериал.

Стиль Меган Маркл заинтересовал общественность еще с тех пор, как в 2017-м появились подтверждения того, что она встречается с принцем Гарри. В сети даже появился сайт meghansmirror.com с фотографиями образов девушки принца. Снимки там были подобраны по различным категориям — наряды для аэропорта, занятий йогой, одежда для дома, стиль в Лондоне, Торонто и так далее. В повседневной жизни Меган отдавала предпочтение удобным вещам — свитер на одно плечо, джинсы, открывающие щиколотку, болотная парка, кроссовки. Однако нельзя утверждать, что и эти образы не были подобраны ее стилистом, которую она сделала своей подругой.

Британский Vogue в начале 2018-го сделал большой материал из фотографий нарядов Маркл. Оказалось, что промежутке между 2007 и 2013 актриса появлялась на публике в безвкусных мини-шортах и юбках, платьях с глубоким вырезом или голыми плечами. Блестящие пайетки, насыщенный синий, фуксия, черный — такими были ее цветовые предпочтения, не самые однозначные, надо сказать.

Однако в октябре 2013-го Меган вдруг заинтересовала классика. На светских вечерах она появлялась в элегантном бежевом платье из шелка, платье-футляре темно-зеленого цвета с черными вставками и свободных белых брюках с завышенной талией. Затем, в 2015 году, Меган вновь решила быть яркой и сексуальной и стала отдавать предпочтение ярко-красному, коротким шортам с высокими каблуками, кожаным леггинсам и кричащим мини с глубоким декольте.

Когда стало известно, что Меган – невеста принца Гарри, она стала одеваться более чем расслабленно, но не подчеркнуто сексуально.

Особенно модным критикам понравилась ее белая свободная рубашка и рваные джинсы, которые она надела на одно из состязаний «Игр непокоренных». Третье появление Меган Маркл на Играх было ознаменовано не одним важным событием, а двумя. Да, вместе с актрисой за спортивными соревнованиями наблюдала ее мать Дория Рэдлан. Но рядом с ней был еще один человек — лучшая подруга актрисы Джессика Малруни – между прочим, стилист канадского премьер-министра Джастина Трюдо и его супруги Софи Грегуар-Трюдо. И не ей ли Меган Маркл стоит сказать «спасибо» за то, что теперь она – всемирно известная икона стиля?