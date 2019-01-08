Гонки на сковородах: 6 самых странных зимних видов спорта

Скйоринг

В Скандинавии популярен довольно странный вид спорта, известный как «скйоринг» . Его название переводится как «катание на лыжах» и отражает основную суть этого спорта, поскольку он действительно представляет собой лыжное катание, но при этом — в упряжке с лошадью.

У скйоринга есть несколько вариаций: лыжник может управлять лошадью самостоятельно, а может и соревноваться в команде с всадником. Лошадь можно заменить одной или двумя собаками.

Когда это странное зимнее развлечение превратилось в спорт, в штате Колорадо, неподалеку от горнолыжного курорта Вейла, начали проводиться ежегодные соревнования. Для состязаний участникам готовят специальную площадку с многочисленными препятствиями в виде всевозможных трамплинов, преград из бревен, бочек и других помех.

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Юкигассен

Наиболее привычная зимняя забава, которой каждый из нас предавался в детстве, тоже может быть видом спорта.

Юкигассен придумали в Японии — по сути, это массовый снежный бой с определенными правилами. Участие в игре принимают две команды по семь человек, которые кидаются друг в друга готовыми снежками.

Сражение проходит на заснеженной площадке с различными укрытиями, за которыми игроки могут спрятаться. Цель игры состоит в том, чтобы захватить флаг противника, не получив удар снежным комом. Поскольку снежки крупные и тяжелые, у всех игроков есть специальное защитное снаряжение, включая щитки и шлемы.

Вокинг

Свое место в мире спорта нашла и сковородка для вока. Правила просты: та самая сковорода, которую обычно используют в азиатской кулинарии, выступает в роли ледянки. Когда кому-то в голову пришла идея устраивать гонки на сковородках, это превратилось в настоящий спорт, и в 2003 году один немецкий телеведущий задействовал такое соревнование в своем шоу.

«Гонщики» катаются по ледяной горке для бобслея в специальном защитном снаряжении, похожем на хоккейное, поскольку на сковороде можно разогнаться до 120 км/ч.

Такие гонки проводят как с отдельными участниками, так и в команде. Для командной игры четыре сковородки соединяются вместе с помощью деревянной рамы.

Катания на лопатах

Еще одна вариация катания с горок — гонки на лопатах. Если вам всегда казалось, что зимний спорт — это сложно и дорого из-за многочисленной экипировки, то этот вариант как раз для вас. Для этого понадобится только склон, снег и обыкновенная снегоуборочная лопата. Если склон крутой и высокий, также стоит позаботиться о защите и взять с собой шлем.

Некоторые относятся к такому зимнему развлечению очень серьезно и даже смазывают лопаты воском, чтобы скользить быстрее. Таким образом можно развить скорость до 100 км/ч.

Зимняя забава стала спортом после того, как в 1970-х операторы горнолыжных подъемников начали использовать лопаты, чтобы быстро добраться до нижней части склона. Теперь в Нью-Мексико каждый февраль проходит чемпионат мира по гонкам на лопатах.





Зимний каякинг

Немногие знают, что зима — не помеха для каякинга и существует зимняя вариация этого вида спорта. Катание на каяке по снегу работает почти так же, как и по воде, разве что вместо течения реки вас толкает гравитация во время спуска по склону. Вместо того чтобы уворачиваться от торчащих из воды скал, вам нужно избегать заснеженных деревьев и бревен, которые могут попасться по пути на склоне.

Зимний виндсерфинг

Также существует зимний виндсерфинг, где спортсмены на специальном серфе ловят ветер парусом и катаются по замерзшему озеру. Конечно, это дорогой вид спорта, поскольку вам понадобится целый парусник, оснащенный полозьями, чтобы скользить по льду. Но на горнолыжном курорте в Юллясе, Финляндия, существует специальная школа зимнего виндсерфинга. Такая вариация значительно проще классического спорта на воде, поскольку спортсменам не нужно справляться с «эффектом опрокидывания». Поэтому в конце дня спустя четыре часа тренировок все ученики принимают участие в настоящих профессиональных соревнованиях.