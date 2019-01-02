Еще один: Ким Кардашьян снова станет матерью

Ким Кардашьян-Уэст станет матерью в четвертый раз. 2 января многочисленные источники из окружения семейной пары звезды инстаграма и рэпера подтвердили порталу US Magazine, что проверенная суррогатная мать Ким снова беременна.

По словам инсайдеров, рождение нового члена популярной семьи запланировано на «самое начало мая», к тому же, вероятнее всего, это будет мальчик. В семье исполнителя и дизайнера Канье Уэста уже есть 5-летняя Норт, ее младший брат Сейнт (3 года) и 11-месячная дочь Чикаго, которая также появилась благодаря суррогатной матери.

Один из знакомых звезды реалити-шоу «Жизнь семейства Кардашьян» рассказал таблоидам, что Ким «всегда хотела четверых детей». Помимо прочего, это означает, что 39-летняя средняя дочь Роберта Кардашьяна и Крис Дженнер «переплюнет» свою старшую сестру Кортни — на данный момент у звезды трое детей от брака с предпринимателем Скоттом Дисиком.

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Появление нового ребенка в семье может заставить ревновать старшую дочь, Норт, которая, благодаря откровенности своей матери в телевизионных интервью, славится как ребенок с непростым характером. В одном из эфиров ток-шоу «Коктейли с Хлои» звезда рассказала, что Норт пыталась помешать Ким кормить Сейнта грудью.

«Сначала она заливалась слезами и билась в истерике, когда пыталась оттянуть его от меня, — рассказала Кардашьян. — Я кормила его, и она так сильно ревновала, что взяла свой детский пакет молока и засунула его мне в лифчик. Она сидела рядом и пила из трубочки, потому что ей хотелось пить то же, что и он».

Однако когда дочь подросла и пришло время встречать младшую сестру Чикаго, она была куда спокойнее — на шоу Эллен Дедженерес Ким поделилась, что Норт уже «ведет себя лучше, чем с Сейнтом».

Чикаго Уэст, названная в честь родного города своего отца, родилась 15 января 2018 года. После очень сложных вторых родов врачи рассказали Кардашьян-Уэст, что перенести третьи без вреда для здоровья матери или ребенка она уже не сможет.

О том, чтобы остановиться на вполне нормальном количестве родных детей, речи не шло — 28 октября прошлого года поклонники семейного реалити-шоу узнали, что Канье хочет суммарно семь детей.

Когда было решено прибегнуть к услугам суррогатной матери, самая популярная сестра клана не хотела, чтобы женщина знала о том, кто ее «заказчики», потому что боялась, что личное отношение может испортить ситуацию.

Тем не менее, все обошлось — суррогатная мать, личность которой до сих пор осталась для папарацци загадкой, оказалась большой поклонницей реалити-шоу и подписчицей Ким в социальных сетях. Девушка даже появилась в одном из эпизодов «Жизни семейства Кардашьян» — все сестры и мать Ким встретили ее в своем доме весьма доброжелательно и подробно расспросили о ходе беременности.

В июне 2018 портал TMZ сообщил, что этот способ деторождения обошелся чете в $45 тысяч — сумма, поделенная на 10 выплат по $4,500 была выплачена самой девушке, а депозит в агентстве, которое помогло с выбором и оставило его в секрете, составил $68,850.

Когда звезда сообщила своим подписчикам в твиттере радостную новость о том, что в их семье появилась уже вторая девочка, руководство прославленной баскетбольной команды Chicago Bulls назвало новорожденную почетным членом команды и прислало ее родителям слюнявчик и кепку со своим логотипом.

При желании семья Кардашьян-Уэст спокойно могла увеличить свой капитал, если бы согласилась на предложение одного из крупных изданий первыми сделать и опубликовать снимки новорожденной девочки — некоторые предложения доходили до $5 млн.

Но этому, к удивлению многих, было не суждено случиться из-за жестких моральных принципов одной из самых «голых» женщин в современном медиапространстве. Однако все, что касается детей, для представителей клана Кардашьян-Дженнер абсолютно свято.

Не зря традиционная рождественская открытка семьи за 2018-й год явно чествует уже новое поколение одной из самых скандальных и популярных семей нашего времени: на диване вместе с Ким, Кортни, Кайли и Хлои сидят все девять их детей.

Теперь поклонники с замиранием сердца ждут момента, когда к сестрам присоединится старшая дочь Брюса (теперь уже Кейтлин) Дженнер топ-модель Кендалл, но у одной из самых высокооплачиваемых манекенщиц мира пока другие планы.