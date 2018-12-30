«Пьяная свадьба»: у Меган Маркл оказался свой скелет в шкафу

Подходящий к концу 2018 году был для Меган Маркл, американской актрисы и звезды сериала «Форс-мажоры», весьма удачным: из знаменитости, известной по роли в одному телешоу, она превратилась в любимицу миллионов, икону стиля, родственницу британских монархов, герцогиню, и в конце концов — будущую мать.

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Однако слава — это не только миллионы преданных почитателей, но и гигантская ответственность, вместе с пристальным вниманием прессы в одном пакете. В течение всего 2018 года британские СМИ вскрывали все новые и новые подробности из прошлой жизни герцогини, чтобы, наконец, рассказать о том, что же происходило на легендарной первой свадьбе актрисы.

Как стало известно таблоиду The Sun, первая свадьба Меган Маркл — которая, как мы помним, уже однажды была замужем, — разительно отличалась от второй.

Таблоид рассказал, что гостям свадьбы Меган Маркл и ее первого мужа, режиссера Тревора Энгельсона, которая проходила на Ямайке, предлагались в качестве подарка маленькие мешочки с марихуаной.

Это стало известно из электронных писем, попавших в редакцию издания. Согласно этим сообщениям, кто-то из будущих гостей во время подготовки к церемонии бракосочетания предлагал Меган Маркл приобрести наркотические средства, на что она отвечала, что уже заказала их. При этом, как отмечает издание, в 2011 году употребление марихуаны на Ямайки считалось противозаконным.

Позже один из гостей описал свадьбу как «пьяную свадьбу на пляже с волшебным оформлением» и «эпичные выходные под солнцем и звездами».

Гости отмечали, что хотя Меган и ее жених Тревор Энгельсон самостоятельно приобрели марихуану при помощи сотрудника отела, сама будущая герцогиня ее не употребляла — они вместе с мужем были просто рады своей задумке. «Не было похоже на то, что ей самой это нужно, — рассказал один из гостей той свадьбы изданию. — У Тревора и его друзей явно было больше опыта в этом смысле. Мне кажется, она из тех девушек, что, скорее, выбирают шампанское и розовое вино. Казалось, она вообще не знает, как это употреблять».

Свадьба представляла собой вечеринку продолжительностью в четыре дня в отеле Jamaica Inn. Позже Меган и Тревор провели медовый месяц там же, на Ямайке. «Меган всегда хотела выйти замуж босыми ногами в песке, — рассказал таблоиду источник. Он добавил, что в юности актриса дважды бывала на Ямайке вместе с матерью, обе любили пляжи острова, поэтому для них это было свидетельство их семейной связи.

Вторая свадьба Меган Маркл состоялась 19 мая 2018 года в Виндзорском замке: церемония бракосочетания прошла в часовне Святого Георгия в присутствии всех членов британской королевской семьи. Со стороны Меган на свадьбе присутствовала только ее мать Дория Рэгланд, преподаватель йоги и социальный работник из Калифорнии. Отец Меган, голливудский оператор по свету Томас Маркл на церемонии не присутствовал. Он был вынужден отменить поездку в Лондон из-за операции на сердце, которой предшествовала неделя сомнений и метаний — он несколько раз то сообщал СМИ, что едет, то заявлял, что визит отменен.

Этим терзаниям предшествовал скандал: в начале мая выяснилось, что трогательные снимки папарацци, на которых Томас Маркл якобы готовится к поездке на свадьбу дочери, являются постановочными, что вызвало возмущение членов королевской семьи.

В результате вместо Томаса Маркла к алтарю Меган повел отец ее жениха принц Чарльз.

Свадьба, тем не менее, оказалась необычной: помимо хора мальчиков, в церкви исполнялась музыка госпел — исполнение духовных гимнов в этом жанре характерно для афроамериканцев. Специально на свадьбу также из США прибыл темнокожий пастор Майкл Карри, которого в декабре можно было также видеть на похоронах бывшего президента США Джорджа Буша-старшего.

Первый муж Меган Маркл Тревор Энгельсон в этом году также женился. И тоже выгодно. Его избранницей стала Трейси Керланд — дочь американского банкира Стэнфорда Керленда, которая в будущем унаследует состояние своего отца, оцениваемое в $200 млн.