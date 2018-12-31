Если без «Иронии»: 5 небанальных новогодних фильмов

«Новый год по Гринвичу»

Фильм российского производства сняли в 2004 году как бонусный выпуск некогда популярного сериала «Таксистка» с Людмилой Артемьевой в главной роли. Впрочем, если вы ни разу его не смотрели, это нестрашно.

Мать троих детей, для которой это звание не стало невыносимым бременем, 31 декабря узнает, что все ее дети и друзья разъезжаются, а это значит, что она останется абсолютно одна. Вместо того, чтобы предаваться меланхолии, женщина решает поработать в новогоднюю ночь, где и начинаются приключения.

История, рассказанная сценаристами в двух сериях, остается понятной многим людям, однако, в отличие от многих произведений отечественного кинематографа, здесь авторы волшебным образом обошлись без агрессии.

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По-настоящему добрая картина без претензий на «Оскар», но с очень новогодним, живым и комичным посылом.

«Кабинетный гарнитур»

Эта картина — для поклонников американских фильмов середины 50-х годов прошлого века и ненавязчивого сюжета с наименее грубым американским юмором. К тому же, здесь в главной роли снялась звезда целого поколения Голливуда — аристократичная и неповторимая Кэтрин Хепберн, и нет, она не состоит в родстве с Одри.

Место действия картины — справочное бюро огромной медиакорпорации, а главные герои — внимательные и образованные сотрудницы отделения, феминистки в представлении своих современников.

Спокойной жизни приходит конец, когда проносится слух, что людей в компании заменят новым компьютером, а всех уволят. Однако перед тем, как это произойдет, должен приехать инженер, который подготовит помещение к установке оборудования — тут-то и начнется самое любопытное.

Романтическую комедию не слишком хорошо приняли критики, да и в число знаковых работ Хепберн она не вошла, но основные компоненты праздничного фильма присутствуют: кульминация, в данном случае, в Рождество, влюбленные, которые не должны были влюбиться, и трогательный финал.

Если вы хорошо владеете английским, то настоятельно рекомендуем посмотреть Desk Set на языке оригинала — поймете больше шуток.

«Отпуск по обмену»

Для фанатов Джуда Лоу этот фильм 2006 года выпуска окажется знакомым, но сюжет картины достоин того, чтобы посмотреть фильм если не всей семьей, то, по крайней мере, с детьми старше 16 — для веры в чудо. Актерский состав романтической комедии совместил два мира — в уютном заснеженном графстве Суррей в Англии «живут» Кейт Уинслет, Руфус Сюьэлл и, разумеется, вечно молодой Джуд Лоу.

Еще одна локация фильма — Лос-Анджелес, Калифорния, где, по сценарию, обитают герои Кэмерон Диас, комика Джека Блэка и легендарный Илай Уоллак, знакомый нам по ролям в спагетти-вестернах, для которого эта роль стала последней в жизни.

По сюжету, две девушки, уставшие от токсичных отношений с мужчинами и суровых рабочих будней, случайно знакомятся в приложении по обмену домами накануне рождественских праздников, и решают кардинально сменить обстановку на две недели.

Картина снята настолько наивно, что подвоха ожидаешь каждую секунду, но герои уж слишком часто делают то, на что большинство из нас никогда бы не решились, а когда еще следить за вдохновляющими поступками, как не в преддверии нового года?

«Гринч»

Фильм, ставший американской классикой благодаря актерской игре Джима Керри, был снят по мотивам произведения детского писателя Доктора Сьюса «Как Гринч украл Рождество» 1957 года выпуска. Тогда в США коммерческая составляющая, которую приобрели все возможные праздники, все еще была способна шокировать людей.

Именно так в литературе появился персонаж, считавший, что ненавидит Рождество, но на самом деле его ужасало всеобщее стремление купить как можно больше подарков и потратить на покупки все свои сбережения.

Если вы хотя бы раз за последние две недели посещали торговый центр, то наверняка испытывали схожее негодование — особенно во время получасового стояния в очереди в кассу.

«Гринча» сняли в 2000-м году, когда взрослых еще не называли педофилами за простое общение с детьми, поэтому главного — зеленого и волосатого — героя спасает маленькая девочка, которая находит у «злобного Гринча» сердце.

«Снеговик»

Если вам необходимо срочно переодеться, накраситься, встретить и рассадить гостей или накрыть на стол, а под ногами все это время изнывают дети, которые не привыкли к подобному режиму, можно познакомить их с классикой, на этот раз, английской. Короткометражный мультфильм Snowman — экранизация хита детской литературы начала 80-х годов прошлого столетия.

Сам мультфильм рассказывает незатейливую историю настоящей доброты и взаимопомощи, к тому же трудностей с переводом точно не возникнет — за все благословенные 27 минут будет звучать только музыка без слов.