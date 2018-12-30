Не Мальдивы, конечно: Порошенко придется отдыхать на Украине

Президент Украины Петр Порошенко воздержится от традиционной семейной поездки на Мальдивские острова. Вместо этого он встретит Новый год в президентской резиденции «Синегора», расположенной в селе Гута в Ивано-Франковской области Украины, у подножия Карпат. Об этом заявили источники газеты «Страна.ua» в президентской администрации.

«На сей раз никто на Мальдивы не полетит, чтобы избежать нового залпа критики накануне выборов. Отметим, что [дети Порошенко] на зимние каникулы всегда приезжают в Украину, так как учатся в Великобритании и редко бывают дома»,

— говорится в статье.

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Дворец, в котором Порошенко встретит Новый Год, был в начале XX века охотничьей резиденцией императора Австро-Венгрии Франца-Иосифа. Во времена СССР там располагался ведомственный санаторий, а уже в 2001 году там обустроили президентскую резиденцию для президента Украины Леонида Кучмы, которую сильно любил свергнутый в 2014 году президент Украины Виктор Янукович.

Общая площадь помещений достигает 5 тыс. квадратных метров. Во дворце «Синегоры» три этажа и подземные помещения со SPA-комплексом, фойе с «нефритовыми» колоннами и мраморным полом, трехэтажная библиотека с галереями, массивные люстры и камины. На территории резиденции есть озера и вертолетная площадка.

Кроме украинских президентов, здесь бывали лидеры других стран: первый президент РФ Борис Ельцин, президент Польши с 1995 по 2005 годы Александр Квасьневский, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

На протяжении последних двух лет Петр Порошенко с семьей прилетал зимой на один и тот же курорт Cheval Blanc, расположенный на Мальдивах. Там же он отмечал свой день рождения в 2016 году. В середине лета 2018 года украинская журналистка Алена Бабинец сообщила, что ей не удалось узнать детали летнего отдыха украинского лидера Петра Порошенко.

«Вот честно, не понимаю, почему Петру Порошенко так стыдно ходить в отпуск. Тяжело работаешь — заслужил отдых. Чего тут стыдиться?» — удивилась она, напомнив, что «шикарная вилла в Испании и отдыха на Мальдивах» не являются для украинцев секретом.

Бабинец сообщила, что в своем запросе для администрации президента Украины она подчеркнула: если Порошенко является лицом, деятельность которого финансируется из государственного бюджета, в том числе и отпуск, то было бы неплохо узнать, как расходуются бюджетные средства. Но на Банковой улице в украинской АП заявили, что это «не публичная информация», передает ФАН.

По данным СМИ, отдых украинского президента стоил около полумиллиона долларов США или 14 млн гривен. В администрации президента отметили, что поездку Порошенко оплатил сам. Решение обнародовать эту информацию post factum в украинской АП объяснили «соображениями безопасности».

В мае нынешнего года картина, посвященная отдыху Порошенко на Мальдивах, стала предметом оживленного торга в Киеве. Полотно «Петр и Мальдивы», которое изображает обнаженного украинского лидера в окружении ангелов на фоне песчаного пляжа, выставила на продажу заместитель главного редактора украинского оппозиционного издания «Страна» Светлана Крюкова, назначив стартовую цену в размере $100.

Вскоре после того как стоимость отдыха Порошенко стала известна общественности, первый президент Украины Леонид Кравчук раскритиковал главу государства за то, что его роскошный отдых плохо соотносится с небогатой жизнью большинства граждан страны.

«Во-первых, есть ли у президента возможность так роскошно отдыхать? Конечно, он очень богатый человек и может себе позволить отдыхать так, как считает нужным. Но не как президент, а как просто богатый человек. Потому что когда речь идет о президенте, то сразу всплывает на поверхность вопрос безопасности», — написал Кравчук в своей газетной колонке.

Критику на Украине вызывала поездка делегации Порошенко в Вену и его участие в Венском балу. Как сообщалось на сайте Единого портала использования публичных средств, президентский вояж обошелся украинской казне в 800 тыс. гривен (около $30 тыс.).

При этом осенью 2018 года Петр Порошенко признал, что Украина является самой бедной страной Европы, отмечает НСН. «Хотя мы и восстановили экономический рост, но темпы его сейчас недостаточны, чтобы люди почувствовали во всех без исключения регионах и социальных слоях, чтобы мы перестали быть одной из беднейших стран Европы», — заявил он, выступая на заседании Совета регионального развития в Киеве.