«Забыла одеться»: как смеются над Меланьей Трамп

Пользователи интернета в очередной раз высмеяли первую леди США Меланью Трамп за ее наряд. Фотографию, на которой Меланья запечатлена с президентом США Дональдом Трампом после приезда из Ирака, опубликовал TIme.

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В комментариях пользователи обратили внимание на штаны первой леди — из-за их светло-коричневого цвета многие сочли, что на Меланье только верхняя одежда.

«Меланья торопилась и забыла одеться до конца», — отметила пользователь Sandra Hanna.

Некоторые сравнили образ первой леди США с традиционным нарядом рождественского эльфа. Кроме того, пользователи обратили внимание на то, что Меланья надела солнечные очки в темное время суток.

Фоторепортаж: Меланью Трамп "без штанов" высмеяли в соцсетях __is_photorep_included12112687: 1

Это, наверное, последний раз, когда Меланью Трамп по традиции высмеяли в соцсетях в этом году. Публика пристально следила за действиями, пожалуй, самой нелюбимой из жен американских президентов. Самый главный скандал года случился, когда первая леди США отправилась на границу с Мексикой — навещать детей разлученных семей мигрантов. Она садилась в самолет в куртке, на которой в технике граффити было написано «Мне правда все равно, а вам?» — позднее президент написал, что эта фраза содержала в себе послание ко всем «фейк ньюс».

Однако если бы это было правдой, то свою позицию Меланья могла бы выразить не перед визитом к семьям мигрантов, которые оказались разлученными после указа президента.

Куртка вызвала скандал, Меланью обвинили в отсутствии сочувствия к мигрантам и лицемерии. Однако нашлись те, кто обратил внимание: Меланья покинула Белый дом в куртке с этой надписью, однако к мигрантам прилетела совсем в другой одежде. Защитники первой леди сделали вывод, что фраза была обращена не к мигрантам, а мужу Меланьи Трамп, ставшему инициатором введения противоречивой практики разделения семей нелегальных мигрантов.

Еще одну оплошность первая леди США совершила в 2018 году во время пятидневной поездки в Африку — тогда она снова была подвергнула яростной критике. Меланья выразила раздражение всеобщим интересом к ее внешнему виду на импровизированной пресс-конференции у подножия египетских пирамид: «Мне бы хотелось, чтобы мир больше фокусировался на том, чем я занимаюсь, чем на том, что я ношу».

Спустя несколько минут ее комментарий приобрел небывалую популярность в социальных сетях: там разлетелось фото Меланьи в жакете песочного цвета от Ральфа Лорена, белой блузке Chanel, черном галстуке и кремовой шляпе-федоре. Увидев этот головной убор, многие советские люди бы вспомнили момент из «Приключений Шурика»: «Пробка — подарок из Африки».

Ну а в глазах американского народа Трамп выглядела как персонаж классического американского фильма «Из Африки» в сочетании со злодеем из картины «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега». Типичный колониальный завоеватель.

Если бы не было злосчастного костюма, возможно, общественность бы заметила, чем Меланья занималась в своей поездке по четырем африканским странам — Кении, Малави, Гане и Египту. В обширную программу первой леди вошло посещение больниц, общение с детьми и их матерями, а также кормление детенышей слонов.

Предполагалось, что Меланья Трамп, наконец, сможет придать себе и администрации 45-го президента США человеческий облик, но все пошло наперекосяк — и все из-за костюма в стиле «сафари».

К концу года Меланью Трамп стали сравнивать с ее предшественницей — Мишель Обамой. Но жену Барака Обамы никто не взялся осуждать. Ее голографические сапоги на шпильке до бедра от французского модного дома Balenciaga, который строит свою маркетинговую стратегию на мемах и хайпе в интернете, никто не осуждал, хотя они были, как минимум, удивительны.

20 декабря 54-летняя Мишель Обама появилась на публике по случаю заключительного мероприятия, приуроченного к выходу ее мемуаров «Становление».

Жена Барака Обамы была с ног до головы одета в дизайнерскую одежду во время встречи со своими поклонниками и приглашенным интервьюером, актрисой Сарой Джессикой Паркер в Барклайс-Центре в Нью-Йорке.

Сапоги дополнили ансамбль из канареечно-желтого платья из коллекции весна-лето 2019' того же бренда.

Платье все еще не поступило в продажу, а вот стоимость сапог явно свидетельствует о том, что после окончания второго президентского срока семейство Обамы не бедствует. Сегодня купить обувь, усыпанную золотыми блестками, можно за $4000.