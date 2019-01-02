Типичная отличница: Кристи Терлингтон отмечает юбилей

Одной из самых успешных моделей Америки Кристи Терлингтон исполняется 50 лет. Терлингтон прославилась еще в юношестве и по праву входит в число лучших супермоделей 90-х. За свою яркую модельную карьеру она успела посотрудничать со многими брендами мировой величины, стать лицом Maybelline и появиться на более чем 300 обложек глянцевых журналов.

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Кристи Терлингтон родилась в маленьком городке в Калифорнии в семье пилота и стюардессы. Будучи подростком, она очень любила лошадей, занималась конным спортом и ежедневно ходила на тренировки, готовясь к соревнованиям. О карьере модели Кристи никогда не задумывалась, пока ее не заприметил фотограф Дэнни Коуди, когда Кристи было еще 14. Он сфотографировал ее верхом на лошади, а затем снимок попал в модельное агентство. Вскоре она присоединилась к агентству Ford, и быстро начала набирать популярность.

Dan Steinberg/AP

Сначала она снималась для различных каталогов, совмещая работу с учебой. Таким образом она быстро наработала себе внушительное портфолио, и о ней знало все модное сообщество Майами. Затем ей предложили работу в Париже, но все ее съемки оказались неудачными, и ей пришлось расторгнуть контракт и вернуться в США.

Глава модельного агентства отказывалась верить в ее неудачу и начала знакомить ее со знаменитыми фотографами и редакторами журналов. Такая тактика оказалась успешной: вскоре Терлингтон появилась на развороте небезызвестного глянцевого журнала. Начинающая модель, которой на тот момент было только 16, приняла решение окончить школу и потом полностью посвятить себя моделингу.

Снимки Терлингтон продолжали появляться в журналах и на их обложках, что помогло ей прославиться. Ей начали поступать многочисленные предложения о сотрудничестве от именитых модных домов, таких как Christian Lacroix, Chanel, Versace и другие. Один из ее первых крупных контрактов был заключен с модным домом Calvin Klein, и их сотрудничество продолжалось около двух десятилетий.

Тарлингтон запомнилась многим благодаря сотрудничеству с Maybelline, когда бренд предложил ей стать лицом их продукции.

Evan Agostini/Invision/AP Кристи Тарлингтон и ее муж Эдвард Бернс

Расцвет ее карьеры пришелся на 90-е, когда Кристи Терлингтон вошла в знаменитую модельную «троицу» 90-х вместе с Наоми Кэмпбелл и Евой Евангелистой, совместно с которыми она снялась в клипе Джорджа Майкла «Freedom!». Также супермодели открыли в Нью-Йорке Fashion Café, оказалось было не очень успешным, несмотря на популярность самих моделей.

В середине 90-х она почувствовала недостаток образования в своей жизни и решила продолжить свое обучение в Нью-Йоркском университете и в в 1999 году получила степень бакалавра.

Прославившись на весь мир, Кристи решила заняться благотворительностью и стать активисткой, пропагандируя здоровый образ жизни и бережное отношение к окружающему миру. Терлингтон регулярно принимает участие в благотворительных акциях в защиту прав животных. Одной из самых запоминающихся стала ее обнаженная фотосессия фотографа Стивена Кляйна в знак протеста в адрес тех, кто носит одежду из натуральной кожи и меха.

Средства от продажи календарей с ее снимками супермодель направляет в Американский фонд помощи Сальвадору, который оказывает помощь местным малоимущим. Терлингтон решила помчь этой центральноамериканской стране, поскольку оттуда родом мать Кристи. Будучи поклонницей бега и йоги, она также разработала линейку спортивной женской одежды для Puma из экологичных материалов.

Evan Agostini/Invision/AP

Для известной супермодлели у Кристи Тарлингтон была довольно скромная личная жизнь. Она встречалась с актером и режиссером Эдвардом Бернсом. В 2001 году пара решила сыграть свадьбу, но из-за чрезвычайного положения в связи с терактами торжество пришлось отложить. Некоторое время спустя они решили взять перерыв и расстались, но в 2003 году все-таки заключили брак. У пары растут двое детей: 15-летняя дочь Грейс 13-летний сын Финн. Сейчас Тарлингтон и Берн до сих пор счастливы вместе, и в 2014 году даже снялись в рекламе для Calvin Klein Eternity.