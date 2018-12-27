Брачный год: 8 свадеб, которые потрясли мир

Принц Гарри и Меган Маркл

POOL New/REUTERS Принц Гарри и Меган Маркл на свадебной церемонии в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, 19 мая 2018

Свадьбу принца Гарри, младшего сына принца Чарльза и принцессы Дианы, и американской актрисы Меган Маркл можно по праву признать событием года. Во-первых, речь идет о продолжении британской монаршей династии, а во-вторых, никто не смог переплюнуть размах этого торжества, что неудивительно.

Венчание прошло 19 мая в Виндзорском замке в часовне Святого Георгия. После свадьбы Гарри и Меган получили титулы герцога и герцогини Сассекских.

Свадьба прошла гладко, без крупных скандалов. Среди гостей были замечены две бывшие девушки принца Чарльза, владелец элитных клубов и ресторанов Ник Джонс, дядя принца Гарри Чарльз Спенсер с семьей, а также американские и британские актеры, телеведущие и прочие селебрити. Со стороны Меган Маркл на торжество приехала только ее мама — Дория Рагланд. У герцогини напряженные отношения со своими родственниками, а своего отца она не может простить до сих пор за его скандальные интервью и поддельные снимки папарацци.

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Карин Кнайсль и Вольфганг Майлингер

Алексей Дружинин/РИА «Новости» Президент России Владимир Путин дарит цветы министру иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на ее свадьбе с финансистом Вольфгангом Майлингером, 18 августа 2018 года

18 августа министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль вышла замуж за своего партнера Вольфганга Майлингера. Церемония прошла в австрийской Штирии в саду отеля-ресторана Tschappe в Гамлице. Эта свадьба ознаменовалась визитом Владимира Путина.

Для почтенного гостя Кнайсль пришлось усилить меры безопасности торжества: нанять частную охранную фирму и перекрыть несколько улиц вокруг ресторана, а также автобан из Граца в Гамлиц.

На самой свадьбе Владимир Путин пробыл не больше часа, поскольку в Бранденбурге в Германии у него были запланированы переговоры с канцлером Ангелой Меркель, а гости остались наслаждаться традиционным яблочным ликером и вегетарианскими блюдами.

Венсан Кассель и Тина Кунаки

Bob Edme/AP Французский актер Венсан Кассель после свадьбы с моделью Тиной Кунаки в Бидарте, 24 августа 2018 года

На следующий день после Катрин Кнайсль свадьбу сыграл французский актер Венсан Кассель — но эти события никак не связаны. Спустя пять лет после развода с Моникой Белуччи он наконец нашел новую любовь: избранницей 51-летнего Касселя стала 21-летняя модель Тина Кунаки. Влюбленные заключили брак в мэрии французского города Бидар департамента Атлантические Пиренеи. Торжество прошло довольно скромно, но со вкусом, в чем можно убедиться, взглянув на платье невесты. А 24 августа Кассель выложил снимок с супругой с подписью «Да!», датой и эмодзи в виде кольца и сердечка.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбенк

Toby Melville/Reuters Принцесса Евгения Йоркская и ее муж Джек Бруксбэнк, 12 октября 2018 года

12 октября в Виндзоре прошла свадьба принцессы Евгении Йоркской — девятой из претендентов на британский престол. Ее избранником стал британский бизнесмен Джек Бруксбенк. Евгения является шестой внучкой королевы Елизаветы II — младшей дочерью принца Эндрю Йоркского и его бывшей жены Сары Фергюсон.

Церемония прошла, как и полагается в королевской семье, — пышно и с размахом.

На торжество собрались как главные представители монаршей семьи, так и звезды Голливуда и шоу-бизнеса.

По традиции свадьба прошла в часовне Святого Георгия в Виндзоре — там же, где венчались принц Гарри и Меган Маркл.

Наталья Поклонская и Иван Соловьев

«Газета.Ru» Наталья Поклонская и Иван Соловьёв (коллаж)

В октябре депутат Госдумы вышла замуж за главу аппарата уполномоченного по правам человека РФ Ивана Соловьева. Эту свадьбу можно назвать самой таинственной в году, поскольку о ней неизвестно практически никаких подробностей.

Молодожены долгое время отказывались раскрывать какие-либо детали, однако Поклонская рассказала, что торжество прошло очень скромно, только при участии родных и близких.

По ее словам, они не хотели предавать публичности такое важное для пары событие. Известно, что депутат с супругом провели свой медовый месяц в Крыму, а затем отправились путешествовать по городам России.

Джошуа Кушнер и Карли Клосс

ZUMAPRESS.com/Global Look Press Карли Клосс и Джошуа Кушнера

18 октября американская супермодель Карли Клосс стала родственницей президента США Дональда Трампа. Она вышла замуж за младшего брата его зятя и советника Джареда Кушнера — Джошуа. Молодожены расписались в одном из муниципалитетов Нью-Йорка.

По меркам светского общества церемония бракосочетания прошла довольно скромно: пара пригласила 80 самых близких родных и друзей.

О подробностях церемонии стало известно только на следующий день, когда модель поделилась снимком со свадьбы в своем инстаграме. Особое внимание поклонников привлекло платье невесты, фасон которого, по словам самой Клосс, был вдохновлен свадебным платьем Кейт Миддлтон.

Ник Джонас и Приянка Чопра

AP Ник Джонас и Приянка Чопра в Джодхпуре, 1 декабря 2018 года

В начале декабря брак заключили победительница конкурса красоты «Мисс мира-2000» Приянка Чопра и музыкант Ник Джонас. Чтобы проявить уважение к обеим культурам, в которых выросли молодожены, Чопре и Джонасу пришлось сыграть в Индии две свадьбы — сначала обвенчаться, как в Европе, а затем провести священный для жителей Индии ритуал.

Свадьба по христианским обрядам прошла 1 декабря в королевском дворце, а индуистская церемония состоялась на следующий день.

Друзья и родственники молодоженов остались довольны решением провести две свадьбы, однако им пришлось непросто, отмечая торжество несколько дней подряд

Квентин Тарантино и Даниэлла Пик

daniellapick/instagram.com

29 ноября женился знаменитый режиссер Квентин Тарантино. Его избранницей стала 35-летняя израильская певица и модель Даниэлла Пик. Церемония прошла в Лос-Анджелесе в частном доме в присутствии немногочисленных гостей — на свадьбу были приглашены не более 20 человек, а само торжество длилось не более часа.

Жених и невеста выбрали классические наряды: Пик надела белое платье и тиару, а Тарантино — костюм-двойку и галстук.

Пышное празднование церемонии бракосочетания молодожены решили перенести на другой день, чтобы отметить событие в широком кругу друзей и родных.