Ушли красиво: кого потерял мир моды в этом году

Юбер де Живанши

10 марта из жизни ушла легенда французской моды — 90-летний Юбер де Живанши тихо умер во сне.

Кутюрье стал глотком свежего воздуха для французской модной индустрии, которая задыхалась в тяжелых и дорогих тканях. 25-летний молодой человек, только-только открывший собственный бизнес, был вынужден работать с дешевыми легкими тканями, но его буквально спасли новые необычные фасоны, которые и позволили обзавестись собственным небольшим капиталом.

AP Юбер де Живанши, 1945 год

Юбер де Живанши принадлежал к группе людей, которые прославляются благодаря знакомству с популярными личностями, однако когда время проходит, в общественной памяти остаются первые, а не вторые. Немногие смогут рассказать о жизни Кристобеля Баленсиаги, который и открыл Живанши мир высокой моды, а вот кем был Живанши, знают все.

Реклама

В 50-е годы прошлого столетия существовал еще один способ заявить о себе — одеть актрису огромной киностудии и сшить костюмы для фильма.

Утонченный знаток роскоши Живанши сделал из попавшей к нему Одри Хепберн настоящую звезду.

Когда зрители увидели на экранах кинотеатров хрупкую девушку с огромными глазами в нарядах от французского кутюрье, имя актрисы оказалось навсегда связанным с Живанши.

Больше Юбер де Живанши не нуждался в рекламе, а международное признание и даже одна премия «Оскар» за лучшие костюмы в «Сабрине» 1954-го года выпуска стали достойной наградой великому гению. Он отошел от дел задолго до смерти, но его идеи и сейчас продолжают жить в руках действующего креативного директора Givenchy Клэр Уайт Келлер.

Кейт Спейд

5 июня 2018 года американского дизайнера Кейт Спейд нашли мертвой у нее дома в Нью-Йорке. По словам родственников, 55-летняя создательница одноименного бренда сумок для занятых, но элегантных женщин во всем мире страдала от затяжной депрессии.

Дизайнер оставила 13-летнюю дочь Фрэнсис Беатрис, из-за которой в 2006 годубыли проданы акции ее первого детища — разросшейся компании, — и мужа, с которым они жили раздельно, поскольку, по словам вдовца, сделали паузу на время.

В июне сестра Кейт Рита Саффо рассказала, что знала о том, что ее близкая родственница задумывалась о самоубийстве и даже утверждала, что пыталась организовать модельеру курс лечения.

Муж и остальные родственники опровергли слова Саффо — они подчеркнули, что женщина не общалась с их семьей более 10 лет, и настоятельно попросили ее не оскорблять память любящей жены и матери словами о том, что «зачастую просто невозможно спасти людей от них самих».

Bebeto Matthews/AP Дизайнер Кейт Спейд в Нью-Йорке, 2004 год

Сам Энди Спейд рассказал прессе, что они поражены случившимся, потому что он якобы контактировал с Кейт накануне и она казалась счастливой. Шокированный предприниматель и бывший совладелец акций Kate Spade поделился собственным мнением в начале лета, когда сказал, что эту невероятно добрую и талантливую женщину спровоцировали «ее внутренние демоны».

В год своего основания, в 1993-м, нейлоновые сумки от марки Kate Spade New York стали спасением для деловых женщин, которые хотели носить удобные, но при этом не бесформенные аксессуары высокого качества.

Цены в бутиках модного дома до сих пор меньше, чем на товары класса люкс, но выше, чем у масс-маркет брендов — именно так все и задумывалось в начале пути. Доступная роскошь, большой выбор размеров, цветов и фасонов навсегда остались визиткой Кейт Спейд.

Карло и Джильберто Бенеттон

В июле и октябре друг за другом ушли братья-сооснователи ритейл империи United Colors Of Benetton. Идея открыть собственный бизнес родилась у троих братьев и их сестры в середине 1960-х в родной Италии.

Сумев подняться на производстве товаров из шерсти, молодые люди, выросшие в окрестностях Венеции, зарегистрировали собственный товарный знак. В 2000-м году пришло время скандальных рекламных кампаний — в одной из них темнокожая женщина кормила грудью белого младенца.

На момент смерти 10 июля Карло Бенеттону было 74 года, и он занимал должность президента в крупной сельскохозяйственной компании, которую семья основала для производства собственной шерсти для знаменитых свитеров марки.

Maki Galimberti/AP Президент компании Autogrill Джильберто Бенеттон и глава Burger King Деннис Маламатинас во время открытия первого ресторана в Милане, 1999 год

22 октября, всего через три месяца, умер 77-летний Джильберто, вице-президент инвестиционного холдинга Edizione и член правления крупной кейтеринговой компании. СМИ узнали о печальном событии для всей семьи из официального заявления представителей марки:«Джильберто Бенеттон умер сегодня у себя дома в Тревизо на северо-востоке Италии, — говорилось в сообщении. — Его жена Лалла, дочери Барбара и Сабрина и его зять Эрманно находились рядом с ним в последние минуты его жизни».