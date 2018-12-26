Ни в какие ворота: 5 самых шокирующих образов года

«Мне правда все равно»

В этом году пользователи интернета уже по сложившейся традиции пристально следили за действиями, пожалуй, самой нелюбимой из жен американских президентов — Меланьей Трамп. Первая леди США садилась в самолет в куртке, на которой в технике граффити было написано «Мне правда все равно, а вам?» — позднее президент написал, что эта фраза содержала в себе послание ко всем «фейк ньюс».

Однако если бы это было правдой, то свою позицию Меланья могла бы выразить не перед визитом к семьям мигрантов, которые оказались разлученными после указа президента.

Куртка вызвала скандал, Меланью обвинили в отсутствии сочувствия к мигрантам и лицемерии. Однако нашлись те, кто обратил внимание: Меланья покинула Белый дом в куртке с этой надписью, однако к мигрантам прилетела совсем в другой одежде. Защитники первой леди сделали вывод, что фраза была обращена не к мигрантам, а мужу Меланьи Трамп, ставшему инициатором введения противоречивой практики разделения семей нелегальных мигрантов.

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Костюм для сафари

Еще один модный faux pas первая леди США совершила в 2018 году во время пятидневной поездки в Африку — и снова была подвергнула яростной критике. Меланья выразила раздражение всеобщим интересом к ее внешнему виду на импровизированной пресс-конференции у подножия египетских пирамид: «Мне бы хотелось, чтобы мир больше фокусировался на том, чем я занимаюсь, чем на том, что я ношу».

Спустя несколько минут ее комментарий приобрел небывалую популярность в социальных сетях: там разлетелось фото Меланьи в жакете песочного цвета от Ральфа Лорена, белой блузке Chanel, черном галстуке и кремовой шляпе-федоре. Увидев этот головной убор, многие советские люди бы вспомнили момент из «Приключений Шурика»: «Пробка — подарок из Африки».

Ну а в глазах американского народа Трамп выглядела как персонаж классического американского фильма «Из Африки» в сочетании со злодеем из картины «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега». Типичный колониальный завоеватель.

Если бы не было злосчастного костюма, возможно, общественность бы заметила, чем Меланья занималась в своей поездке по четырем африканским странам — Кении, Малави, Гане и Египту. В обширную программу первой леди вошло посещение больниц, общение с детьми и их матерями, а также кормление детенышей слонов.

Предполагалось, что Меланья Трамп, наконец, сможет придать себе и администрации 45-го президента США человеческий облик, но все пошло наперекосяк — и все из-за костюма в стиле «сафари».

Те самые сапоги

Пока действующая первая леди США страдает от чрезмерно пристального внимания публики к ее нарядам, бывшая — носит все, что ей хочется. Даже если в понятие «хочется» входят голографические сапоги на шпильке до бедра от французского модного дома Balenciaga, который строит свою маркетинговую стратегию на мемах и хайпе в интернете.

20 декабря 54-летняя Мишель Обама появилась на публике по случаю заключительного мероприятия, приуроченного к выходу ее мемуаров «Становление».

Жена Барака Обамы была с ног до головы одета в дизайнерскую одежду во время встречи со своими поклонниками и приглашенным интервьюером, актрисой Сарой Джессикой Паркер в Барклайс-Центре в Нью-Йорке.

Сапоги дополнили ансамбль из канареечно-желтого платья из коллекции весна-лето 2019' того же бренда.

Платье все еще не поступило в продажу, а вот стоимость сапог явно свидетельствует о том, что после окончания второго президентского срока семейство Обамы не бедствует. Сегодня купить обувь, усыпанную золотыми блестками, можно за $4000.

Michelle Obama wearing thigh-high Balenciaga boots is all I needed to get through the rest of 2018. — shar! (@shardaebriann) 20 декабря 2018 г.

Этот образ завоевал наибольшую популярность в твиттере, но, несмотря на простор для фантазии пользователей социальной сети, большинство комментариев были строго положительными. Мы выбрали тот, который импонирует нам больше: «Мишель Обама в сапогах Balenciaga до бедра — это все, в чем я нуждалась, чтобы продержаться до конца 2018 года».

«Я люблю это»

В уходящем году Канье Уэст совершил множество необдуманных поступков, чем спровоцировал слухи о том, что скоро его жена Ким Кардашьян перестанет терпеть его выступления в поддержку Дональда Трампа на SNL и скандальные твиты. Однако его клип на хит «I Love It», написанный вместе с исполнителем Lil Pump, показал, что рэпер еще может заставить публику подражать себе.

В клипе на рэперах красовались куртки, которые были больше похожи на промо-костюмы, в которых работают люди, раздающие листовки на улице, чем на привычные для артистов этого жанра элементы гардероба.

Предмет одежды, как это часто случается с современными трендами, был настолько нелепым, что оставшиеся фанаты Канье и его модного бренда попросили кумира дать им возможность купить прямоугольный поролон. Радостный предприниматель сделал лимитированную коллекцию карнавальных костюмов, которые американцы могли приобрести перед Хеллоуином всего за $200.

Ее высокопреосвященство

Для певицы Рианны 2018 год был более чем удачным — среди достижений можно отметить съемки в «8 подругах Оушена» и невиданный рост продаж собственных марок белья и косметики, — однако самый яркий выход звезды на красную ковровую дорожку разделил интернет на два лагеря.

Исполнительница хита Please don't stop the music уже который год изумляет публику своими нарядами для благотворительного бала Института костюма в музее Метрополитан в Нью-Йорке. В этот раз тему мероприятия сформулировали как «Божественные тела: мода и католическое воображение», а для самой выставки организаторы позаимствовали украшения в Ватикане.

Рианна была одной из сопредседательниц мероприятия вместе с Амаль Клуни и Донателлой Версаче, и для выхода в свет выбрала наряд католического священника от Джона Гальяно.

Мини-платье в сочетании с тяжелым пиджаком, инкрустированным десятками камней, завершила сверкающая серебряная митра — головной убор Папы Римского.

Именно митра спровоцировала в сети большой скандал, в котором даже успели поучаствовать католические священники, но все обошлось благополучно — а певице рекомендовали больше не пытаться использовать предметы религиозного культа в качестве модных аксессуаров.