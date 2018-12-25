«Еще веришь в Санту?» Как Меланья спасала Рождество

В это Рождество первая леди США Меланья Трамп проявила себя как преданная жена – она в буквальном смысле полетела спасать мужа от одиночества, едва он пожаловался на него в твиттере.

Реклама

В понедельник, 24 декабря, Дональд Трамп в первой половине дня в течение четырех часов разразился десятью сообщениями в своем твиттере, последним из которых оказалась жалоба на одиночество.

«Я совсем один (бедный я) в Белом доме в ожидании, пока демократы вернутся и договорятся о чрезвычайно нужной безопасности границ, — написал Трамп. — В какой-то момент нежелание демократов договориться будет стоить стране больше денег, чем стена на границе, о которой мы все говорим. Безумие!»

Через 23 минуты после того, как ее муж опубликовал твит о своем одиночестве перед лицом правительственного кризиса, Меланья Трамп уже садилась в правительственный самолет C37A.

Как сообщили Daily Mail это было в понедельник в 12.55 — до Вашингтона из Палм-Бич она должна была долететь примерно за два с половиной часа.

Трамп действительно остался в преддверии праздников один в Белом доме – это случилось по причине приостановки работы правительства: 22 декабря ведомства США прекратили работу из-за того, что американский лидер не может договориться с сенатом по поводу финансирования строительства стены на границы с Мексикой. Члены его семьи – супруга Меланья и сын Бэррон – ранее улетели в свою резиденцию во Флориде, где семья Трампов должна была оставаться в течение 16 дней на время рождественских каникул.

Однако правительственный кризис нарушил их планы. В субботу выяснилось, что семья президента США вернется из Мар-а-Лаго. На выходных Белый дом опубликовал заявление, в котором сообщал, что ввиду непредвиденных обстоятельств праздничные дни первая семья США проведет в Вашингтоне. «По причине приостановки работы правительства президент Трамп останется в Вашингтоне, округ Колумбия, а первая леди вернется из Флориды, чтобы провести Рождество вместе с ним», — говорилось в сообщении, опубликованном пресс-секретарем Белого дома Сарой Сандерс.

По возвращении в Вашингтон Меланья Трамп вместе с супругом поздравила по телефону детей в Белом доме. Как отметили на портале Deadline, просмотрев запись их бесед, Меланья говорила детям «ободряющие» слова, в то время как Трамп попытался «развенчать магию» Рождества.

«Ты все еще веришь в Санту?» — спросил, в частности, Трамп у мальчика семи лет. Получив, видимо, утвердительный ответ, он сообщил, что сохранять такую веру в семилетнем возрасте «ненормально».

Вечером в понедельник – в сочельник – Дональд Трамп и его супруга Меланья посетили рождественскую службу в Вашингтонском кафедральном соборе.

На опубликованной агентством Associated Press видеозаписи видно, что американский лидер спел несколько рождественских гимнов. Сына Бэррона с первой парой Америки не было.

Когда дело касается Рождества, Дональд и Меланья Трамп оказываются не совсем обычной семьей. Как сообщил портал New York Post, в этот день у них не принято дарить друг другу подарки. Задолго до того, как получить президентское кресло. Дональд Трамп однажды признался, что у него «плохо с подарками». «Все дарят мне подарки, — рассказал он в 2005 году в интервью порталу Page Six. – Но я никогда их не открываю. У меня плохо с подарками».

В апреле 2018 года он признался, что у не было времени купить жене подарок ко дню рождения (26 апреля Меланье Трамп исполнилось 48). Но и Меланья тоже привыкла ничего ему не дарить. «Меланья говорит, что ему практически невозможно что-то купить, — рассказал однажды источник, близкий к жене американского президента, порталу Hollywood Life. – Часто в Рождество они вообще не обмениваются подарками».

У семьи Трампов есть другая традиция – Рождество они привыкли проводить в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Вот уже больше десяти лет Меланья Трамп берет на себя обязанности по приему гостей, среди которых, бывало, оказывалась и первая жена Трампа Ивана. Однако в этом году сделать это не получилось.