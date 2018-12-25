Легенда 90-х: Хелене Кристенсен — 50 лет

Всемирно известной супермодели Хелене Кристенсен исполняется 50. Еще в юности она завоевала своей красотой сердца великих дизайнеров и стала одной из самых популярных моделей 90-х. Она покорила всех не только необычной и яркой внешностью, но и умом, обаянием и смелостью.

Хелена Кристенсен родилась в Копенгагене в семье датчанина и перуанки — благодаря смешанной крови, она всегда выделялась необычной внешностью. Будучи творческим ребенком, она с детства увлекалась фотографией и музыкой, а свой первый модельный опыт получила еще в шесть лет.

О Хелене Кристенсен услышали после конкурса красоты «Мисс Дания», когда она отправилась представлять свою страну на конкурсе «Мисс Вселенная». Завоевать этот титул ей не удалось, однако позже организаторы признавались, что победу должна была одержать именно она. И все же у Кристенсен получилось привлечь к себе всеобщее внимание необычными чертами лица, и моментально получить множество заманчивых предложений от модных домов и модельных агентств.

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Сразу после конкурса Хелена Кристенсен переехала в Париж и приняла участие в фотосессии журнала Elle, что сделало ее еще более популярной. Затем Кристенсен появилась на обложке Vogue и стала музой известных модельеров.

Необыкновенный тип телосложения модели пленил Джанни Версаче, который считал ее ноги красивейшими в мире, Карла Лагерфельда, ценившего ее редкий тип фигуры, и Джона Гальяно, который считал, что Кристенсен наполняет свои образы жизнью и внутренним огнем, а не просто демонстрирует одежду.

Вскоре Кристенсен переехала в Нью-Йорк, где заключила контракт с Victoria's Secret и начала сниматься в рекламах нижнего белья. Супермодель поражала всех своей открытостью и смелостью, снимаясь в откровенных фотосессиях и принимая участие в скандальных проектах. Однажды на гигантском билборде на Таймс-сквер разместили ее обнаженную фотографию, на которой ее тело прикрывал лишь один небольшой листок.

В 1994 году Кристенсен снялась для знаменитого календаря Pirelli. Эту фотосессию принято считать одной из лучших в истории Pirelli, а автор снимков Герб Ритц назвал ее самой красивой женщиной из ныне живущих. Примечательно, что пять лет назад 45-летняя модель снова приняла участие в съемке для календаря.

Также Хелена известна благодаря роли в клипе Криса Айзека на песню Wicked Game, в котором она сыграла роковую красотку и героиню мужских фантазий исполнителя. Клип во всех рейтингах авторитетных изданий признали самым сексуальным музыкальным видеоклипом за всю историю видео, а Кристенсен продолжила развивать свои актерские способности. Так, супермодель снялась в свыше десятка фильмов, большинство из которых — короткометражные.

Кристенсен также успела побыть художественным руководителем журнала Nylon, выпустить собственную линию одежды и поработать по другую сторону камеры. Модель не забросила свое детское увлечение и продолжила фотографировать: снимки ее авторства регулярно появлялись в Marie Claire и ELLE, проводились благотворительные фотовыставки.

Личная жизнь у модели довольно бурная: она в течение пяти лет встречалась с солистом группы INXS — Майклом Хатчинсом, отношения с которым закончились трагической смертью музыканта.

Еще одним знаменитым возлюбленным модели был актер Норман Ридус — он стал отцом первого и единственного ребенка Хелены Кристенсен Мингуса Люсьена. Спустя пять лет после начала отношений, Норман и Хелена расстались, так и не заключив брак, и несмотря на большое количество партнеров, Кристенсен так ни разу и не побывала замужем.

Сейчас 50-летняя модель продолжает мелькать на страницах журналов и в соцсетях. В этом году она снялась для журнала InStyle, воссоздав свою знаменитую фотосессию в стальном купальнике. Известный снимок в металлическом боди Thierry Mugle появился на обложке L.A. Style в 1991 году, и модель продемонстрировала великолепную фигуру 27 лет спустя.