«Не то животное»: как Поклонская оказалась на коне

Депутат Госдумы Наталья Поклонская записала новогоднее поздравление для россиян и опубликовала его в своем твиттере. К новогоднему обращению Поклонская подошла креативно: свою речь она произнесла верхом на коне с бокалом шампанского в руках. Депутат поблагодарила россиян за оказанные ей доверие и поддержку и пожелала благоприятных перемен в грядущем году.

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«От Нового года каждый ждет перемен, перемен к лучшему. Но прежде всего все перемены зависят от нас, нашего выбора, ежедневного и порой очень сложного», — сказала Поклонская.

Она также пожелала, чтобы в следующем году в жизнь россиян пришла настоящая сказка. «В новом году к вам придет счастье, радость. И пусть в новом году на коне будет тот, кто благороден и несет справедливость и добро», — поздравила россиян депутат.

У видеозаписи много восторженных, и стоит отметить, не самых типичных для твиттера комментариев. Поздравление за несколько часов набрало внушительное количество лайков и ретвитов, и, если судить по популярным комментариям, понравилось пользователям. Депутата поблагодарили за обращение, поздравили в ответ и написали многочисленные комплименты. Однако некоторые комментаторы оказались в недоумении из-за того, что поздравление записано верхом на коне, а не на свинье — символе грядущего года.

«Хм… так то на свинье надо, не год лошади все-таки», — прокомментировал видеозапись один из пользователей.

Животное для поздравления было выбрано действительно не самое удачное: во время речи Поклонской оно то и дело норовит уйти из кадра и топчется на месте, тем самым усложняя работу оператора и ставя депутата в непростые условия. Однако навыков верховой езды Поклонской хватило для того, чтобы удержаться в седле и произнести речь без запинки.

В этом году Наталья Поклонская не раз проявила себя как яркая личность, не боящаяся делать экстравагантные жесты. За год она успела сняться в кино, пригласить президента США Дональда Трампа в Крым, возмутиться поездкой княгини Марии Владимировны Романовой и ее сына князя Георгия Михайловича по Крымскому мосту, сняться в кино и выйти замуж.

В начале октября стало известно, что экс-прокурор Крыма сыграла небольшую роль в настоящем полнометражном художественном фильме, снятом в самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Картина называется «Ополченочка». По сюжету Наталья Поклонская на брифинге в 2016 году комментирует ситуацию в Донбассе. В сообщениях об этом событии отмечалось, что сцены с участием Поклонской были сняты с первого дубля, что, разумеется, намекало на выдающийся актерский талант депутата.

Экс-прокурор посмотрела и прокомментировала тизер фильма. «Вы большие молодцы, у меня дрожь по коже, правда, дух захватывает! Вот, что значит простое слово — патриотизм. Сколько душ, сколько жизней, сколько судеб оно в себя включает!» — сказала Поклонская.

Президента США Дональда Трампа Наталья Поклонская пригласила в Крым в июне – после того, как Трамп заявил лидерам «Большой семерки» G7 о принадлежности Крыма России, объяснив свою идею тем, что на полуострове говорят на русском языке. В ответ на это Поклонская не то, чтобы попросила, а даже потребовала от американского лидера лично посетить Крымский полуостров, чтобы он мог убедиться в правдивости своих слов.

«Господина президента США Дональда Трампа приглашаем в Крым, где он убедится в правильности своего заявления. Кстати, думаю, что его трусливые коллеги-политики после такой поездки вообще забудут, как их зовут, а президент Трамп покажет всему миру, что он является самостоятельным и порядочным политиком и первым лицом Америки, которому не чужды слова «демократия», «справедливость» и «смелость», — сказала Поклонская.

А вот поездка по Крымскому мосту, которую совершили княгиня Мария Владимировна Романова и ее сын князь Георгий Михайлович, вывела Наталью Поклонскую из себя: она назвала этих представителей рода Романовых, которых считают самозванцами, гостями из Испании. По ее мнению, очень хорошо, конечно, когда иностранные граждане рекламируют и достижения российской строительной и автомобильной отраслей.

«Но прежде чем восхищаться подобными вояжами самопровозглашенных «государынь» и «цесаревичей», неплохо было бы поглубже заглянуть в историю и понять, кого мы пытаемся восхвалять и почитать», — заявила депутат и монархист.

Действительно, внучку великого князя Кирилла Владимировича, провозгласившего себя в 1924 году императором в изгнании, не все признают наследницей российского престола. Среди критиков – и Наталья Поклонская.

И все же главная новость из жизни самого эффектного депутата Госдумы пришла в этом году в середине августа.

13 августа в ряде СМИ появилась информация о том, что Поклонская вышла замуж за руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева, однако сама депутат эти сообщения не комментировала.

Позже информация подтвердилась – более того, стало известно, как проводят медовый месяц молодожены. По словам Поклонской, они с супругом начали отдыхать в Крыму, однако в планах у молодоженов поехать «дальше, дальше, дальше за границы Крыма, в остальную Россию, в материковую часть».

«Россия большая, у нас можно посмотреть удивительные места, в каждом уголке нашей страны», — сказала Поклонская.