Рождество на весах: 5 очень странных традиций Виндзоров

Для Меган Маркл это Рождество не станет первым, которое она проведет вместе с семьей своего мужа — в 2017-м году принц Гарри привозил свою невесту в Сандрингем на торжественный обед и обмен подарками, после чего будущие муж и жена остановились у Уильяма и Кейт в коттедже неподалеку от Сандрингем-хауса в Норфолке.

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Однако в этом году отношения с ближайшими родственниками значительно ухудшились, поэтому ночевать будущие родители будут в доме у бабушки, где с момента своего ухода в отставку живет принц Филипп.

Меган и Гарри вызвали немало дискуссий регулярным отступлением от традиций британской монархии, вроде отказа от ежегодной охоты в честь Дня благодарения,

но есть обычаи, которые не может остановить даже «трудная герцогиня» Сассекская — для Елизаветы II пренебрежение этими пятью традициями будет равносильно измене.

Взвешивание

Эксперт по внутренним обычаям королевской семьи Ингрид Сьюард рассказала порталу The Sun, что каждый член королевской семьи, включая саму королеву, первым делом после прибытия в загородную резиденцию Ее величества должен взвеситься на антикварных весах.

Та же процедура проделывается после обильного праздничного ужина и чаепития с разнообразными сладостями. И здесь дело обстоит не в намерении Елизаветы II съесть самого откормленного, а в сравнительно недавно установившейся традиции.

В 1900-х годах король Эдвард VII начал делать это, чтобы убедиться в том, что все приглашенные родные хорошо накормлены.

Выслуга лет

Если в большинстве семей мира праздничный ужин не предполагает лишних формальностей, то в случае с Виндзорами обойтись без них даже вне объективов фотокамер попросту невозможно. Поэтому гостей королевы весьма радушно встречают, внуков обнимают, но вот в обеденный зал дети и внуки Ее величества заходят «по старшинству» — сначала самые старшие, а затем в зал пускают детей, которые уже обучены застольным манерам.

После того, как все усаживаются за стол, индейку разрезает не отец семейства, а шеф, а чтобы повысить аппетит членов достопочтенного семейства приглашают на пешую прогулку вокруг Сандрингема.

А гулять есть, где — размер выделенной для монарха площади позволяет гулять в окрестностях имения часами. После этого всех приглашают обратно на 5-часовой чай с тортом.

Подарки

В деле выбора подарков члены королевской семьи, у которых все есть, проявляют некоторую креативность. Бывший шеф Елизаветы II Дарен Макгрейди рассказал изданию People в 2013 году, что основным требованием к подарку является оригинальность. «Это не должно быть чем-то потрясающим, типа дорогих часов», — пояснил повар.

Если верить слухам, в 2017 году Меган Маркл подарила королеве механического хомяка, который пел и прыгал на скакалке. По сообщениям источника, «это было невероятно забавно, особенно когда корги попытались завладеть игрушкой».

Для всех британцев существует отдельный день, когда следует открывать подарки — 26 декабря. Поэтому подарки, которые стоят под елкой с кануна Рождества и весь рождественский день, радуют глаз еще какое-то время.

Однако Виндзоры в данном случае придерживаются немецких традиций, чем отдают дань памяти своим предкам. Бывший сотрудник аппарата Ее величества рассказал, что «члены королевской семьи раскладывают подарки на складных столах и обмениваются подарками во время вечернего чая в канун Рождества». Поэтому 24 декабря, как и большинство немцев, родственники королевы уже вовсю радуются чувству юмора друг друга.

Рождественские хлопушки

Как и большинство британцев, Елизавета II обожает традиционные рождественские хлопушки, изобретенные в середине XIX века изготовителем конфет Томом Смитом. В рождественский вечер такая хлопушка лежит рядом с тарелкой каждого гостя Сандрингема. Стоит потянуть за веревочку с двух разных концов, как из картонного цилиндра, обернутого яркой бумагой, с хлопком вылетают конфеты, пожелания, бумажки с шутками или бумажные короны. И если внутри оказывается именно корона, королева непременно надевает ее на себя.

Украшения

Если большинство людей стремится снять праздничные декорации с дома как можно скорее — не будем вспоминать про елки, которые у некоторых стоят до мая, — то вот королева еще немного подождет, прежде чем гасить волшебные лампочки.

В хозяйстве у королевы действительно принято оставлять украшения до самого февраля, и виновата не ленивая прислуга, а традиция. К тому же, Елизавета очень дорожит временем, которое ей удается провести в тесном семейном доме в Норфолке, потому что именно там умер ее отец, король Георг VI, 6 февраля 1952 года.

Чтобы почтить его память, 92-летняя королева каждый год не разрешает снимать гирлянды раньше 6 февраля.