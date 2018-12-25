«Руки трясутся»: как «Мисс Москва — 2018» шла к победе

Поздним вечером 24 декабря в российской столице стало известно имя победительницы конкурса «Мисс Москва-2018»: корону завоевала 24-летняя уроженка Краснодарского края, модель Алеся Семеренко. «Друзья, у меня нет слов! Я безгранично счастлива... И до сих пор не верится, руки трясутся. Всем огромное спасибо за поддержку!», — написала в своем инстаграме новая королева красоты столицы, за которую наверняка болели все 200 тысяч ее подписчиков. Жюри признало Алесю Семеренко самой красивой из 49 участниц конкурса.

«Спасибо огромное, у меня нет слов, сегодня сбылась моя мечта. Хочу сказать, что самым сложным были репетиции, а не сам конкурс. Хотя в финале я боялась забыть некоторые движения в танце», — сказала девушка после того, как ей вручили корону победительницы.

Второе место заняла 25-летняя Анна Любенко, а третье — 24-летняя Екатерина Ламан. Как сообщила прессе директор конкурса «Мисс Москва» Татьяна Андреева, что всего в финал вышли 49 девушек. «В этом году мы подняли возрастную планку», — уточнила Андреева. В конкурсе принимали девушки в возрасте от 15 до 34 лет.

Реклама

Алеся Семеренко не впервые билась за звание королевы красоты. Она дважды принимала участие в конкурсе «Ты – уникальная», а в прошлом году вошла в первую двадцатку конкурса «Мисс Россия — 2017» — тогда представляла на этом состязании Санкт-Петербург.

Как сообщал портал Wday.Ru, Алеся Семеренко переехала в Санкт-Петербург из Армавира в возрасте трех лет, поэтому считает его родным городом. Ее мама и бабушка – модельеры-конструкторы. Она тоже хотела стать дизайнером. «С раннего детства я люблю рисовать, вязать крючком, вышивать, — цитировал девушку портал. – Правда, после окончания школы никак не могла решить, чем хочу заниматься. Подала документы сразу в два учебных заведения, выбрав направления «финансы» и «дизайн». В итоге поступила в оба, но остановила свой выбор на экономике».

После победы в конкурсе «Мисс Москва-2018» Алеся Семеренко, популярный блогер, подтвердила в интервью сайту kp.ru: «Я учусь в университете на экономиста, закончила колледж, по специальности «экономика».

В прошлом году титул «Мисс Москва» получила 21-летняя уроженка Челябинска Елизавета Лопатина, выпускница Русско-Британского института управления по специальности «туризм», которая мечтала стать психологом. Тогда далеко не все согласились с выбором жюри – сайт сообщал, что девушки затравили в соцсетях те, кто решил, что она была вовсе не самой красивой из участниц.

Однако в этом году «Мисс Москва-2018» собирает одни комплименты от своих подписчиков, которые не сомневаются в том, что она достойна короны победительницы.

Как сложится судьба победительницы конкурса «Мисс Москва» 2018 года, пока неизвестно, но в этом году на всю Россию прогремела история другой королевы красоты столицы – Оксаны Воеводиной, завоевавшей почетный титул в 2015 году. Как стало известно в конце ноября, она вышла замуж за короля Малайзии Мухаммада V, султана Келантана.

Свадьба прошла 22 ноября в концертном зале Barvikha Concert Hall – в соответствии с мусульманскими традициями, на торжестве не было алкоголя, а гостям подавали халяльные блюда. Как сообщило издание StarHit, за полгода до свадьбы Оксана Воеводина, приняв ислам, получила новое имя — Рихана.

На свадьбе присутствовала директор конкурса «Краса России» Татьяна Андреева, которая выступает и в роли организатора конкурса «Мисс Москва — 2015». «Было очень красиво и трогательно. Оксана — настоящая королева! Уверена, что у них искренние чувства. Вы даже не представляете, с какой любовью они друг на друга смотрели. Они познакомились больше года назад и, конечно, у них было достаточно времени, чтобы друг друга узнать. Но подробности раскрывать не могу — это личное!» — рассказала Андреева «Комсомольской правде».

Молодая супруга короля Малайзии не стала королевой – она была удостоена лишь ненаследственного почетного титула «Датин», который автоматически присуждается супруге любого высокопоставленного гражданина Малайзии, у которого есть почетные титулы вне зависимости от происхождения.