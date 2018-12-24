Встретимся в часовне: когда ждать новой королевской свадьбы

В Великобритании стали известны подробности новой королевской свадьбы, которая ждет страну в 2019 году. СМИ рассказали о том, как пройдет церемония бракосочетания одной из родственниц королевы, леди Габриэллы Виндзор, которая приходится дочерью принцу Майклу Кентскому, двоюродному брату Елизаветы II.

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О грядущей свадьбе Букингемский дворец объявил еще в сентябре 2019 года. «Принц и принцесса Майкл Кентские счастливы объявить о помолвке их дочери леди Габриэллы Виндзор с мистером Томасом Кингстоном», — говорилось в сообщении дворца. В нем же отмечалось, что помолвка состоялась в августе текущего года, а свадебное торжество должно состояться весной 2019-го.

Как стало известно теперь, очередная королевская свадьба состоится в конце будущей весны.

Церемония бракосочетания пройдет там же, где уже сочетались браком в этом году принц Гарри и Меган Маркл и принцесса Евгения Йоркская и Джек Бруксбэнк, — в часовне Святого Георгия в Виндзоре.

Однако, в отличие от внуков королевы Елизаветы II, леди Габриэлла Виндзор и Том Кингстон посторонних людей на свадьбу не пригласят: торжество пройдет исключительно в присутствии родных и близких, без кортежей и восхищенных фанатов семейства Виндзоров возле часовни. После церемонии, как предполагается, состоится праздничный обед во Фрогмор-хаузе, где похоронены дед и бабушка леди Габриэллы – герцоги Кентские. Оплачивать церемонию будут родители невесты, принц и принцесса Майкл Кентские.

Будет ли гостьей церемонии бракосочетания королева Елизавета II, пока неизвестно. Возможно, она не почтит своим присутствием это мероприятие, ведь в 2009 году, например, на свадьбе брата леди Габриэллы, лорда Фредерика Виндзора, Елизаветы II не было. Зато, как полагает журнал Hello!, На церемонии бракосочетания можно ожидать появления членов семьи Миддлтон: дело в том, что Том Кингстон в 2011 году считался женихом Пиппы Миддлтон, сестрой герцогини Кембриджской. Молодые люди расстались друзьями.

Леди Габриэлла Виндзор, а для друзей – просто Элла, — дочь принца и принцессы Майкл Кентских, правнучка короля Георга V, в очереди на трон занимающая 51 первое место. Семья у нее не совсем обычная, если судить по королевским меркам.

Ее отец, принц Майкл Кентский, чрезвычайно редко выполняет королевские обязанности, которые выражаются в посещении различных мероприятий, зато держит свою консалтинговую компанию и переводит с русского языка, а кроме того, он покровительствует нескольким благотворительным и торговым организациям.

Женившись на матери леди Габриэллы в 1978 году, он утратил право на наследование королевского трона, поскольку урожденная баронесса Мария Кристина фон Рейбниц была на тот момент разведена, а кроме того, она исповедовала католичество (ее первый брак был аннулирован Папой Римским в том же 1978-м).

Однако позже право на наследование было восстановлено, и сейчас принц 76-летний принц Майкл Кентский занимает 47 место в очереди.

Принцесса Майкл Кентская носит такое имя из-за того, что не принадлежит никакому королевскому дому – по этой причине она не может называться принцессой Марией. Она наследница немецких, чешских и венгерских аристократов. У нее неоднозначная репутация в Великобритании: не раз мать леди Габриэллы обвиняли в расизме. Например, тогда, когда на встречу с Меган Маркл, еще невестой принца Гарри, в декабре 2017 года она надела брошь в стиле блэкамур, изображающую чернокожую девушку (позже ей пришлось извиниться). А в 2018 году бывший бойфренд леди Габриэллы рассказал в статье для Vanity Fair, что ее мать назвала двух черных овец, проживающих в семейном имени в графстве Глочестершир, Винус и Сереной – в честь знаменитых сестер-теннисисток афроамериканского происхождения.

Очень высокая (183 м ростом), суровая, высокомерная, 73-летняя принцесса Майкл Кентская однажды в интервью для глянцевого журнала заявила, что в ней «больше королевской крови, чем в любом, кто вступал в королевскую семью со времен принца Филиппа». Неудивительно, что, по слухам, королева Елизавета II называет свою родственницу «Наша Вал», где «Вал» — сокращенное от «Валькирия».

У самой 37-летней Эллы Виндзор – тоже не вполне безупречная репутация, благодаря ее бывшему бойфренду, писателю Аатишу Тасиру, встречавшемуся с ней в начале 2000-х в течение трех лет. В своей статье для Vanity Fair в 2018 году он рассказал, как вместе с молодой родственницей британской королевы купался голышом в бассейне Букингемского дворца и принимал наркотики в Виндзоре. В той же статье был, кстати, и пассаж про овец Винус и Серену.

Однако сейчас леди Габриэлла Виндзор не дает поводов для сплетен: выпускница Оксфорда, она работает старшим директором в компании Branding Latin America, продвигая положительный образ стран Латинской Америки, и пишет статьи для различных изданий.