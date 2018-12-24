«Все по-своему»: Майли Сайрус тайно вышла замуж

24 декабря американская певица Майли Сайрус и австралийский актер Лиам Хемсворт тайно поженились — истории с семейного праздника в общем доме пары опубликовал общий друг, серфер Конрад Карр, который явно не понял значение словосочетания «тайная свадьба».

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На историях в инстаграме видны молодожены: Майли — в нежно-кремовом платье с открытыми плечами, а Лиам — в черном смокинге и белой рубашке. В отличие от новоиспеченной супружеской четы, все остальные гости были одеты в джинсы и рубашки, но свадебных атрибутов, помимо жениха и невесты, было предостаточно. Хемсворт и Сайрус вместе резали небольшой торт, украшенный цветами и растениями, а на столе перед ними стояли бокалы шампанского и легкие порционные десерты.

К тому же, на одной из трех историй можно заметить двух старших братьев Лиама — Криса и Люка Хемсвортов — и их отца Крейга. Очевидно, Конрад Карр поймал момент во время одного из конкурсов, когда мужская половина семейства пила алкоголь с одной доски.

За их спинами можно заметить розовые праздничные шарики «Мистер и миссис», которые окончательно подтвердили опасения многих поклонниц 28-летнего австралийца. Теперь неженатых Хемсвортов официально не осталось.

Еще в марте 2018 года источник рассказал порталу Entertainment Tonight, что Сайрус планировала секретную и довольно неожиданную для приглашенных лиц церемонию: «Она пока ничего не объявила, потому что она ведет себя очень скрытно, так что об этом узнают исключительно друзья, и в самый последний момент». Инсайдер добавил, что в этот раз «они пытаются сделать все по-своему».

Однако прошло всего несколько месяцев, и в августе портал TMZ опубликовал сообщение о том, что молодые люди на самом деле вовсе не планируют жениться, но не потому что не любят друг друга, а просто не считают регистрацию брака важной составляющей отношений. Тогда близкие пары подтвердили, что их взаимная любовь и счастье находиться в компании друг друга не нуждаются в лишних формальностях.

К тому же, многие говорили, что помолвка, которая состоялась еще в 2016 году, была достаточным символом привязанности, который не нуждался в каких-либо дополнениях.

Да и мысль о свадьбе, по словам друзей Сайрус, для нее никак не связана с представлениями о самом счастливом дне в жизни каждой девушки: «На самом деле, Майли сказала, что не хочет выходить замуж, несмотря на помолвку. Она не думает, что это способно улучшить состояние отношений».

Непонятно, что именно заставило Майли передумать, но на кадрах видео она выглядит определенно счастливой, хоть и сильно измотанной. Возможно, винить нужно именно столь высокий статус секретности.

В начале декабря бывшая звезда подросткового сериала «Ханна Монтана» рассказала, что «никогда не любила» Хемсворта больше, чем после того, как он собственноручно спас их животных из пожара в Малибу. После этого в эфире ток-шоу Говарда Стерна певица объяснила, почему она не хочет звать своего бойфренда «женихом»: «Он мой партнер, теперь я зову его партнером по выживанию».

Звезда добавила, что сам Лиам не считает этот титул романтичным, но у нее было заготовлено объяснение своей точки зрения: «Я поняла, что это на самом деле романтично. Именно поэтому ты объединяешься с кем-то в пару, ради выживания».

Сайрус и Хемсворт познакомились во время съемок мелодрамы «Последняя песня» в 2009 году, и уже в марте 2010-го появились на красной ковровой дорожке церемонии вручения кинопремии «Оскар» в качестве пары. К 2013-му они уже успели обручиться и разорвать помолвку — композиция певицы Wrecking Ball, посвященная их разрыву, стала хитом 2014 года, а видео, в котором она катается на шаровом таране, принесло Майли несколько престижных музыкальных премий.

Их снова начали видеть вместе, когда Майли «перебесилась» полуголой на сцене, отрастила волосы, оделась потеплее и вернулась к кантри-музыке в песне Malibu в 2016. В интервью изданию Billboard в прошлом году дочь кантри-певца Билли Сайруса заявила, что пауза в отношениях была необходима обоим партнерам, потому что она позволила им «перезарядиться».

Она объяснила, что в тот период ей больше всего нужны были перемены, «а меняться, если кто-то рядом остается прежним, слишком сложно». Певица добавила, что на самом деле им нужно было «заново влюбиться друг в друга». Теперь 26-летняя Майли Сайрус, в прошлом скандальная певица, официально замужем, а это значит, что прием, как ни странно, работает.