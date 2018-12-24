Скидки для принцессы: Миддлтон купила подарки на распродаже

Герцогиня Кембриджская удивила жителей Норфолка, заглянув в обыкновенный магазин в поисках подарков к грядущему празднику. Кейт Миддлтон заметили вместе с детьми — принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой. Они смешались с толпой многочисленных покупателей в скидочном гипермаркете.

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Женщина, утверждающая, что видела Кейт, рассказывает The Sun, что заметила герцогиню в другом магазине, узнав Джорджа и Шарлотту. «Я узнала маленького принца Джорджа, державшего Кейт за руку, и Шарлотту с красным бантом в волосах», — рассказала очевидица.

«Их охранники держали небольшую дистанцию, поэтому они выглядели как любая другая обычная семья, которая решила сделать несколько покупок в преддверии Рождества», — поделилась впечатлениями женщина.

«Когда Кейт остановилась на кассе, я набралась смелости и спросила, можно ли мне и моим детям сделать с ней селфи. Она очень вежливо отказалась, мило объяснив, что просто ходила по магазинам, делая рождественские покупки», — рассказала она.

Герцогиня Кембриджская сделала так много покупок, что сопровождавшей ее охране пришлось взять дополнительные тележки. Возможно, она приобрела несколько шутливых подарков для своей семьи, которыми по традиции семейство обменивается в канун Рождества.

Когда члены королевской семьи рождественским вечером собираются в Сандрингеме во главе с Елизаветой II в гостиной, они дарят друг другу недорогие смешные подарки. По регламенту они один за другим заходят в комнату и кладут на стол свои подписанные подарки так, чтобы никто не заметил, от кого этот сверток.

Например, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон однажды подарила принцу Гарри набор «Вырасти свою девушку» — это случилось незадолго до того, как он начал встречаться с Меган Маркл. Подарок представляет собой резиновую фигурку девушки, которую нужно положить в воду, и тогда она вырастет в шесть раз.

Кейт всегда была кем-то наподобие свахи для Гарри, поэтому подарок с таким намеком всех очень рассмешил. Герцогиня устраивала для принца свидания, всегда давала ему советы насчет личной жизни, и когда Гарри собрался жениться, по словам инсайдеров, в первую очередь он посоветовался об этом с Кейт.

Как рассказывает королевская журналистка Кэти Николл, Гарри и Кейт очень близки. Мнение герцогини всегда было для него авторитетным, поэтому Гарри хотел получить от нее знак одобрения его выбора.

Принц Гарри тоже творчески подходит к выбору подарков. Однажды он преподнес своей бабушке, королеве Елизавете, шапочку для душа с надписью «Ain't Life A Bitch».

Некоторые переживали из-за возможной реакции королевы, полагая, что такой подарок немного грубоват для бабушки, но по словам источников, Елизавете II понравился презент Гарри, и вся семья посмеялась над забавной шуткой.

В прошлом году королева получила забавный подарок от Меган Маркл. Невеста принца Гарри подарила Елизавете II игрушечного хомяка, поющего песни. Ее Величеству такой подарок пришелся по душе. Королева засмеялась, когда один из ее корги попытался схватить игрушку, и пошутила, что хомяк может составить компанию ее собакам. Однако несмотря на это, многие критиковали такой подарок Меган, поскольку сочли этот презент банальным и безвкусным. Но это не имеет значения, поскольку хомяк действительно пришелся королеве по нраву.

Иногда шутливые подарки на удивление приходятся весьма кстати. Например, у принца Чарльза есть любимый подарок от принцессы Анны — его сестры. Она преподнесла ему белое кожаное сиденье для унитаза, которое оказалось настолько удобным, что теперь берет его с собой во все путешествия.

Принцесса Анна в свое время дарила держатель для туалетной бумаги принцессе Диане, однако повесила ли та его в своей уборной — неизвестно. Сама Диана однажды попыталась нарушить традицию преподносить друг другу дурацкие подарки и подарила всем членам королевской семьи дорогие кашемировые свитера. Кажется, ее не совсем поняли, поскольку в следующем году она решила не повторять такой ход и подарила Саре Фергюсон коврик для ванной с леопардовым принтом.