Сиди и слушай: королева помирит всех

Завтра, 25 декабря, все жители Великобритании и стран Британского Содружества будут слушать и смотреть рождественское обращение Елизаветы II, главной темой которого, по словам источников, будет Brexit. Вместе со всеми Кейт Миддлтон и Меган Маркл будут сидеть рядом и слушать запись речи королевы о том, что при желании можно разрешить «даже самые глубокие противоречия».

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В своем выступлении 92-летняя королева процитировала строки из рождественского хорала Peace On Earth («Мир на земле»): «Я верю, что Его послание о мире на земле и всеобщей доброте никогда не выйдет из моды».

Ее Величество также подчеркнула, что в это непростое время сочувствие людей друг к другу необходимо как никогда. Она добавила:

«Даже в корне разным людям полезно сделать первый шаг к лучшему взаимопониманию с помощью проявления взаимного уважения».

Нация явно нуждается в заверении, что все будет хорошо, потому что, судя по последним новостям, план премьера страны Терезы Мэй по выходу из ЕС не пользуется популярностью.

Однако таблоиды сделали вывод, что этой фразой Елизавета II решила наставить на путь истинный не только народ Великобритании, но и двух герцогинь, которые, согласно последним данным, враждуют между собой и втянули в свои разногласия принцев Уильяма и Гарри.

Ранее в СМИ сообщалось, что между герцогиней Сассекской и герцогиней Кембриджской произошел конфликт на почве пренебрежительного обращения Меган с сотрудниками Кенсингтонского дворца. Спокойная и доброжелательная англичанка Кейт работала с персоналом с того момента, как вышла замуж за старшего сына принцессы Дианы и не давала поводов для сенсаций в таблоидах.

Меган же, напротив, получила звание «Трудная герцогиня» и повышает продажи не одной британской газеты, благодаря слухам и сплетням о своем непростом, крайне требовательном характере.

Рассадка за праздничным столом в загородной королевской резиденции Сандрингеме явно сделана не просто так — представительниц конфликтующих сторон посадят рядом друг с другом.

И это — несмотря на то, что Меган и принц Гарри уже отказались гостить в просторном доме Уильяма в компании его жены и детей. Вместо этого беременная герцогиня изъявила желание остаться ночевать в очень тесном Сандрингеме.

Днем 25 декабря вся Великобритания включит телевизор и увидит королеву — скорее, по старой привычке, чем из необходимости узнать позицию Букингемского дворца относительно мировой политической ситуации.

В этом году Елизавета II традиционно записала обращение к нации из Сандрингема, эта праздничная речь станет для правящей королевы уже 66-й, а начало поздравлениям с самым уютным праздником в году положил ее дед.

Король Георг V записал первое обращение к британцам в 1932 году — оно длилось три минуты, включило в себя 251 слово и было составлено первым лауреатом Нобелевской премии по литературе британского происхождения и автором «Книги Джунглей» Редъярдом Киплингом. Живая трансляция состоялась после трех часов дня, потому что организаторы посчитали, что в это время возможен наибольший охват аудитории.

История вершилась в небольшой комнате в Сандрингем-хаусе при помощи аппаратуры корпорации «Би-би-си». Очевидцы рассказывали, что

король нервничал так сильно, что ожидание трансляции, по его словам, «испортило ему Рождество». Стол, за которым он сидел, пришлось накрыть плотной скатертью, чтобы микрофон не уловил шелест бумаг, которые дрожали в его руках.

Публике пришлось по вкусу беспрецедентное событие — впервые голос монарха одновременно услышали 20 млн людей по всей стране, и было совершенно неважно, что эти слова не принадлежали Георгу V.

Его голос с небольшой хрипотцой сочетался с имиджем «дедушки» империи, поэтому обращение вызвало исключительно положительный отклик и стало ежегодным.

Основная идея задумки, которую пришлось воплощать и отцу Елизаветы II, страдавшему заиканием, заключалась в том, что монархия поможет целой империи не распадаться на куски.

В наши дни Великобританию сложно назвать «империей», однако монархи продолжают символизировать верность британцев традициям своей страны.