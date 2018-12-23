«Сардины в банке»: как Меган Маркл отметит Рождество

По мере того, как приближается Рождество, члены обширной семьи Виндзоров собираются в графстве Норфолк, чтобы отметить праздник в королевской резиденции в Сандрингеме, СМИ продолжают обсуждать, что в этот раз в замке будет особенно тесно. Как рассказал источник изданию Mail on Sunday, в это Рождество 30 членов королевской семьи расположатся в резиденции, «как сардины в банке» — и все из-за того, что принц Гарри и Меган Маркл отказались провести праздничную ночь вместе с семьей герцогов Кембриджских в их резиденции Анмер-холл в Норфолке.

Отказ герцогов Сассекских провести время вместе с семьей принца Уильяма в Великобритании расценивают как тревожный симптом, свидетельствующий о растущем напряжении в отношениях между Меган и Кейт.

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Дело в том, что георгианский Анмер-Холл — просторное и комфортное здание, в котором герцоги Сассекские чувствовали бы себя весьма свободно. Так и было в прошлом году, когда принц Гарри и Меган, погостив у семьи принца Уильяма, с восторгом отзывались о ее гостеприимстве и рассказывали прессе, что прекрасно провели время. Однако теперь Меган и Гарри будут ночевать в Сандрингеме, где для гостей выделят 29 спален, в том числе комнат, где обычно располагается обслуживающий персонал.

Меган Маркл, еще не привыкшей к королевскому протоколу, придется смириться с тем, что в ее комнате будет расписание выходов к завтраку и обеду, которые ни в коем случае нельзя пропустить (опоздание тоже не допускается), а в светской беседе нельзя будет говорить все, что думаешь.

Другие источники, как сообщает Mail on Sunday, дают, впрочем, более прозаическое объяснению тому факту, что принц Гарри и Меган Маркл соглашаются втиснуться в Сандрингем вместо того, чтобы привольно расположиться в Анмер-Холле. Дело в том, что в прошлом году они еще не были женаты — пригласить невесту принца провести вместе Рождество само по себе было нарушением королевской традиции. Однако в этот раз все официально: свадьба, состоявшаяся 19 мая в часовне Святого Георгия, дает звезде сериала «Форс-мажоры» полное право проводить ночь под одной крышей с королевой Великобритании.

Однако это право -— скорее обязанность, и не всегда приятная. Дело в том, что все праздничные дни строго регламентированы вплоть до того момента, когда гости отправляются спать – никто не может отправиться в свою спальню, пока этого не сделает королева. Даже относительно подарков, которые по немецкой традиции открывают в рождественский вечер, существует негласное правило: никакой роскоши. Нарушала его нередко только принцесса Диана, которая неловко выбирала для членов своей семьи кашемировые свитеры.

Шутливые подарки, напротив, приветствуются: так, однажды Кейт Миддлтон подарила принцу Гарри набор «Собери себе подружку», а сам Гарри преподнес своей могущественной бабушке шапочку для душа.

Строгие правила не всегда нравятся женам детей и внуков королевы Елизаветы — принцесса Диана не была исключением. Так, Сара Фергюсон, скандально известная супруга герцога Йоркского, однажды жаловалась на традицию постоянно менять наряды: ей пришлось за 24 часа сменить семь костюмов. Это правило, впрочем, вряд ли расстроит Меган Маркл, известную своей любовью к красивой одежде.

Как рассказал Mail on Sunday источник в королевской семье, во время рождественских праздников у детей и внуков Елизаветы II нет ни малейшей возможности вздохнуть свободно. «В Сандрингеме все, как на параде, — сказал он. — Это не семейный праздник, когда все сидят, веселятся и расслабляются. Все следят друг за другом и смотрят, как один приходит, другой уходит, и все по порядку. Все переполнено напряжением. Как и Камилла [Паркер Боулз], которая, говорят, ненавидит Сандрингем, Гарри и Меган окажутся за дверью в первый же момент, когда это окажется возможно».

Мать Меган Маркл, 62-летняя Дория Рэгланд, не присоединится к королевской семье в эти праздники — недавно она вежливо отклонила приглашение королевы Елизаветы II провести Рождество вместе с ней. Это приглашение было нарушением королевского регламента — никогда еще родителей супругов потомков Елизаветы II не приглашали на это торжество. Присоединиться они, впрочем, могут на утренней рождественской службе в церкви Святой Магдалины, как это обычно делают Миддлтоны, но ночуют они всегда где-то по соседству. Дория Рэгланд же останется на Рождество в Лос-Анджелесе, оставив свою дочь на попечение Виндзоров в тесной королевской резиденции.