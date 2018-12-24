Зря потратились: за что американцы прогнали бельгийского кутюрье

В одном из крупнейших модных домов США – Calvin Klein – неожиданная перестановка: креативный директор бренда, бельгийский дизайнер Раф Симонс, уходит из бренда, не проработав в нем и двух лет – за восемь месяцев до окончания контракта. Это означает, что модный дом не будет принимать участие в Неделе высокой моды в Нью-Йорке в феврале – Calvin Klein будет нечего показать.

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Причина ухода Рафа Симонса – резкие разногласия с руководством компании PVH, которой принадлежит Calvin Klein, и отношений креативного директора и владельцев для индустрии не оказался неожиданным. Дело в том, что Симонса, в августе 2016 года получившего неограниченный контроль над всей творческой стороной работы Calvin Klein, от производства коллекций одежды до разработки маркетинговой и рекламной стратегии, руководство PVH уже критиковало за то, что его усилия по выводу бренда на новый уровень не принесли компании ничего, кроме убытков.

«Обе стороны пришли к дружественному решению расстаться после того, как Calvin Klein Inc. решили, что бренд пойдет по пути развития, отличному от того, что видится Симмонсу», — цитирует издание Business of Fashion заявление компании. Получить комментарий от представителей Рафа Симонса изданию не удалось.

Напряжение между руководством PVH и Рафом Симонсом проявилось, по данным издания WWD, еще в сентябре 2018 года, когда бельгийского модельера, которого в августе 2016 года назначили генеральным креативным директором, лишили части полномочий, переписав контракт.

По его условиям, модельер больше не определял маркетинговую стратегию, концепцию дизайна бутиков и выкладки товара, не занимался электронными продажами, связями с общественностью и благотворительной деятельностью корпорации. Все обязанности, связанные с этими областями деятельности, переходили в ведение Мари Гулан-Мерль, генерального директора по маркетингу.

Двумя месяцами спустя, в конце ноября, глава PVH Эммануэль Кирико открыто заявил, что попытки Рафа Симонса преобразовать Calvin Klein, сделать бренд менее коммерческим и перевести на более высокий уровень не принесли ожидаемого успеха. Кирико сказал, что линия 205W39NYC, созданная бельгийским модельером, должна стать более коммерчески успешной, а затраты на ее создание и рекламу необходимо снизить. Как рассказали источники WWD, творческие идеи Симонса, в том числе, касающиеся мест проведения показов и рекламных кампаний, обошлись модному дому слишком дорого.

«Несмотря на то, что продукты из многих категорий хорошо себя показали, мы разочарованы недостаточной окупаемостью наших затрат на линию Calvin Klein 205W39NYC и уверены, что некоторые из предметов, созданные в рамках переосмысленной линии Calvin Klein Jeans, были слишком переоценены и не продались так, как мы планировали», — заявил Кирико.

Как сообщает WWD, позже Эммануэль Кирико не раз говорил о том, нанять на должность креативного директора Calvin Klein бельгийского дизайнера и пытаться сделать из коммерчески успешного бренда более изысканную марку одежды было ошибкой, которую в 2019 году придется исправлять.

Если для инсайдеров модной индустрии уход Симонса из Calvin Klein и не был неожиданностью, то для сторонних наблюдателей, которых в моде интересуют коллекции, а не цифры, это практически шок.

Дело в том, что бельгийский модельер, бывший креативный директор Dior и глава собственного бренда мужской одежды, пришел в августе 2016-го в Calvin Klein именно для того, чтобы изменить его концепцию.

Наблюдатели с самого начала полагали, что это довольно рискованно — нанимать модельера, создающего концептуальные коллекции, относящиеся к высокой моде, в качестве креативного директора бренда, известного джинсами, бельем и провокационно сексуальными рекламными плакатами.

Однако в PVH были уверены, что это поможет бренду избежать судьбы американского дома Ralph Lauren, который в то время закрывал магазины из-за упавшего спроса на приличные, но скучные вещи, отличавшиеся типично американской практичностью.

За неполные два года Симонс действительно изменил уровень коллекций Calvin Klein, предлагая каждый раз продуманную концепцию, основанную на американском образе жизни. Однако его личные эстетические предпочтения расходились с представлениями о прекрасном руководства крупной коммерческой организации. В частности, оно не оценило его первую рекламную кампанию, сочтя ее слишком сложной и изысканной.

За неполные два года своей работы Раф Симонс дважды – в 2017-м и 2018-м – успел получить звание лучшего модельера от Совета модельеров Америки. Как пишет издание Business of Fashion, в Нью-Йорке его будет не хватать – ведь он был одним из немногих дизайнеров, которые могли привлечь по-настоящему международный интерес. Пока руководство PVH подсчитывает убытки, американские коллеги желают Симонсу удачи.