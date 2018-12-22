Оскорбила величество: блогера посадят за критику платья

Звезда тайских социальных сетей Ванчалеом Джамнефол раскритиковала наряд, в котором представительница Таиланда Софида Канчанарин принимала участие в масштабном конкурсе красоты «Мисс Вселенная — 2018». Однако, в отличие от многих других случаев, волна критики в адрес одежды Канчанарин не осталась безответной — другой популярный пользователь интернета, политик и бизнесмен Китьянут Чайосбурана, рассказал, что пожаловался на пост, увиденный в фейсбуке.

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Причиной недовольства комментариями о платье Мисс Таиланд, которое участница от страны-хозяйки соревнования надела для дефиле в вечерних платьях, заключалась вовсе не в том, что Чайосбурана разошелся с Джамнефол во вкусах.

Дело в том, что

платье для такого ответственного выхода отшивал очень престижный дизайнерский дом Таиланда — эскизами для наряда собственноручно занималась принцесса Шриваннавари Нариратана, единственная дочь короля Махи Вачиралонгкорна.

В связи с этим блогеру будут предъявлены обвинения в клевете: законодательство Таиланда славится тем, что сурово наказывает всех, кого обвинили в так называемом lèse-majesté, или «оскорблении величества». Эта статья занимает солидную часть уголовного кодекса страны.

Платье было продемонстрировано 5 декабря во время мероприятия в рамках конкурса, а вести о разгоревшемся скандале поступили только на этой неделе. Пресс-секретарь бюро по борьбе с технологическими преступлениями полковник Сириват Дипор заявил, что обвинение в клевете уже получено и будет рассматриваться в соответствующих инстанциях.

После града оскорблений в свой адрес Ванчалеом удалила критическую статью и публично извинилась перед Ее королевским высочеством принцессой Шриваннари в новом посте в социальных сетях. «Я, Ванчалеом Джамнафол, никоим образом не собиралась оскорблять или неуважительно относиться к высокому учреждению». Блогер также призналась, что действительно виновата и раскаивается в содеянном.

При этом все слова извинений были адресованы исключительно членам королевской семьи Таиланда, а не девушке, которую она, скорее всего, тоже обидела. На данный момент официальные представители высокопоставленной семьи и популярной модели отказываются комментировать произошедшее.

В случае, если автора критического поста признают виновной в нарушении местного закона о компьютерных преступлениях, ее могут посадить в тюрьму сроком на пять лет и наложить множество штрафов за распространение ложной информации и угрозу национальной безопасности.

Это не первый случай, когда неосторожные слова в социальных сетях доводили тайцев до мест лишения свободы — за оскорбление монархии предусмотренный срок заключения может варьироваться, в зависимости от степени тяжести преступления, от трех до 15 лет.

Предприниматель

Китьянут даже дал интервью информационному агентству Associated Press, в котором подчеркнул, что его действия были обусловлены патриотизмом: «Я действовал как таиландец, чтобы защитить репутацию своей страны и показать пример».

В дополнение Чайосбурана выразил мнение, что люди слишком часто стали публиковать небрежные комментарии, а потом думать, что можно отделаться от неудобной ситуации извинениями.

Однако многие пользователи убеждены, что Китьянут устроил скандал национального масштаба, чтобы устранить конкурента. Оба — Джамнефол и Чайосбурана — трансгендеры: Ванчалеом — трансгендерная женщина с более чем 500 тысячами подписчиков в фейсбуке, а Китьянут — трансгендерный мужчина, чья аудитория составляет чуть больше 400 тысяч пользователей в социальной сети.

Помимо популярности в Таиланде, обоих можно назвать влиятельными членами мирового ЛГБТК-сообщества. Китьянут рассказал, что не стремился критиковать других членов сообщества, которое уже порицают миллионы людей за его пределами. Согласно официальной версии, для блогера важнее оказалась справедливость.

В понедельник, 17 декабря, в Бангкоке состоялся финал конкурса красоты, на котором стало известно имя новой Мисс Вселенной — титул завоевала представительница Филиппин Катрина Грей. Софида Канчанарин из Тайланда вошла в топ-10, но отбор в первую пятерку пройти так и не смогла.