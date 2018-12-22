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Оскорбила величество: блогера посадят за критику платья

За критику платья «Мисс Вселенной» блогера посадят в тюрьму

Конкурс «Мисс Вселенная-2018» закончился в понедельник 17 декабря победой участницы из Филиппин. Тем не менее, его результаты не прекращают обсуждать, что приводит к непредвиденным последствиям. Блогер из Таиланда высмеяла вечерний наряд своей соотечественницы, который, как оказалось, сшили по эскизам принцессы. Теперь беспечному критику грозит тюремное заключение.

Звезда тайских социальных сетей Ванчалеом Джамнефол раскритиковала наряд, в котором представительница Таиланда Софида Канчанарин принимала участие в масштабном конкурсе красоты «Мисс Вселенная — 2018». Однако, в отличие от многих других случаев, волна критики в адрес одежды Канчанарин не осталась безответной — другой популярный пользователь интернета, политик и бизнесмен Китьянут Чайосбурана, рассказал, что пожаловался на пост, увиденный в фейсбуке.

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Причиной недовольства комментариями о платье Мисс Таиланд, которое участница от страны-хозяйки соревнования надела для дефиле в вечерних платьях, заключалась вовсе не в том, что Чайосбурана разошелся с Джамнефол во вкусах.

Дело в том, что

платье для такого ответственного выхода отшивал очень престижный дизайнерский дом Таиланда — эскизами для наряда собственноручно занималась принцесса Шриваннавари Нариратана, единственная дочь короля Махи Вачиралонгкорна.

В связи с этим блогеру будут предъявлены обвинения в клевете: законодательство Таиланда славится тем, что сурово наказывает всех, кого обвинили в так называемом lèse-majesté, или «оскорблении величества». Эта статья занимает солидную часть уголовного кодекса страны.

Платье было продемонстрировано 5 декабря во время мероприятия в рамках конкурса, а вести о разгоревшемся скандале поступили только на этой неделе. Пресс-секретарь бюро по борьбе с технологическими преступлениями полковник Сириват Дипор заявил, что обвинение в клевете уже получено и будет рассматриваться в соответствующих инстанциях.

После града оскорблений в свой адрес Ванчалеом удалила критическую статью и публично извинилась перед Ее королевским высочеством принцессой Шриваннари в новом посте в социальных сетях. «Я, Ванчалеом Джамнафол, никоим образом не собиралась оскорблять или неуважительно относиться к высокому учреждению». Блогер также призналась, что действительно виновата и раскаивается в содеянном.

При этом все слова извинений были адресованы исключительно членам королевской семьи Таиланда, а не девушке, которую она, скорее всего, тоже обидела. На данный момент официальные представители высокопоставленной семьи и популярной модели отказываются комментировать произошедшее.

В случае, если автора критического поста признают виновной в нарушении местного закона о компьютерных преступлениях, ее могут посадить в тюрьму сроком на пять лет и наложить множество штрафов за распространение ложной информации и угрозу национальной безопасности.

Это не первый случай, когда неосторожные слова в социальных сетях доводили тайцев до мест лишения свободы — за оскорбление монархии предусмотренный срок заключения может варьироваться, в зависимости от степени тяжести преступления, от трех до 15 лет.

Предприниматель

Китьянут даже дал интервью информационному агентству Associated Press, в котором подчеркнул, что его действия были обусловлены патриотизмом: «Я действовал как таиландец, чтобы защитить репутацию своей страны и показать пример».

В дополнение Чайосбурана выразил мнение, что люди слишком часто стали публиковать небрежные комментарии, а потом думать, что можно отделаться от неудобной ситуации извинениями.

Однако многие пользователи убеждены, что Китьянут устроил скандал национального масштаба, чтобы устранить конкурента. Оба — Джамнефол и Чайосбурана — трансгендеры: Ванчалеом — трансгендерная женщина с более чем 500 тысячами подписчиков в фейсбуке, а Китьянут — трансгендерный мужчина, чья аудитория составляет чуть больше 400 тысяч пользователей в социальной сети.

Помимо популярности в Таиланде, обоих можно назвать влиятельными членами мирового ЛГБТК-сообщества. Китьянут рассказал, что не стремился критиковать других членов сообщества, которое уже порицают миллионы людей за его пределами. Согласно официальной версии, для блогера важнее оказалась справедливость.

В понедельник, 17 декабря, в Бангкоке состоялся финал конкурса красоты, на котором стало известно имя новой Мисс Вселенной — титул завоевала представительница Филиппин Катрина Грей. Софида Канчанарин из Тайланда вошла в топ-10, но отбор в первую пятерку пройти так и не смогла.