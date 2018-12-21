«С ног на голову»: как одевалась Мишель Обама в Белом доме

Мишель Обама нашла время поговорить о моде: в рамках рекламного тура, посвященного выходу книги «Становление» в среду вечером она встретилась с поклонниками в центре Barclay's в Бруклине. Для беседы с ведущей мероприятия, голливудской актрисой Сарой Джессикой Паркер, она поднялась на сцену в лимонно-желтом шелковом платье с запахом и сияющих облегающих ботфортах Balenciaga стоимостью $4000. Выбор наряда бывшей первой леди явно говорил о том, что она готова вести со звездой «Секса в большом городе» разговор о моде.

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Мишель Обама, которую в годы президентства ее мужа не раз называли иконой стиля, наконец-то рассказала о том, чем руководствовалась при выборе нарядов, будучи первой леди США. Она понимала, что публика будет пристально следить за тем, как она одевается, и анализировать ее стиль.

«Я знала, что каждый из моих нарядов был заявлением. Я понимала, что это важное дело», — призналась Мишель Обама Саре Джессике Паркер. По ее словам, она осознавала, что ее одежда – это первое, на что будет смотреть пресса.

Бывшая первая леди США призналась, что ей хотелось повлиять на восприятие ее нарядов журналистами. Как оценивают ее стиль, супруге Барака Обамы, в принципе, было все равно. Однако Мишель постаралась переосмыслить привычные представления о том, как должна одеваться супруга президента.

«Ты можешь нервничать из-за этого, а можешь перевернуть с ног на голову, — объяснила она. — Мне пришлось подумать о том, как носить модные вещи, чтобы они не носили меня».

Задачей, которую Мишель Обама поставила перед командой своих стилистов во главе с имиджмейкером Мередит Куп, было изучить, какие дизайнеры работают сейчас в области моды и выбрать молодых и талантливых, причем важно было еще и соблюдать принципам расового разнообразия. Так любимым дизайнером Мишель Обамы и стал Джейсон Ву, которому в 2008-м было 26 лет – американский модельер родом с Тайваня. Именно в его платье она появилась на первом инаугурационном балу Барака Обамы в 2009-м: имя молодого дизайнера мгновенно стало известно на весь мир.

«Он был молод, у него была потрясающая история жизни, он не ожидал этого, не чувствовал, что достоин», — рассказала Мишель Обама о модельере, платья которого она впоследствии не раз надевала, в том числе, и на второй инаугурационный бал в 2013 году.

Мишель Обама считает, что высокая мода воспитывает в модельерах ощущение приобщения к элите. «Для меня же вопрос был не только в том, нравилась ли мне одежда – мне было важно, чтобы мне нравился их дух, — рассказала Мишель Обама о том, как выбирала дизайнеров для выходов в свет. – Мы делали как можно больше для того, чтобы поддержать молодых модельеров и отдать должное их таланту».

Разговор о моде бывшая первая леди США и звезда «Секса в большом городе» вели потому, что о принципах выбора нарядов Мишель Обама рассказала в своей книге, которую сейчас рекламирует. В годы президентства Обамы ей нужно было продвигать молодых американских дизайнеров. Однако сейчас, по ее словам, она может делать все, что хочет.

Сейчас, за пределами Белого дома, супруга Барака Обамы может себе позволить одеваться более свободно и раскованно. Просторные блузы, прямые брюки, джинсы – в том числе, цветные, — кардиганы, футболки с принтом: все это она не могла носить во времена президентства своего мужа.

За время президентства Барака Обамы его супруга успела посотрудничать не только с Джейсоном Ву, которому она, безусловно, дала путевку в жизнь. В январе 2017 года, когда семья Обамы покинула Белый дом, американские дизайнеры обратились к бывшей первой паре США с письмом, в котором поблагодарили за совместную работу. Письма в адрес Обамы написали, в частности, Джозеф Альтузарра, Кристиан Сириано, Джейсон Ву, а также Джорджина Чапман и Керен Крейг из Marchesa. Кроме того, первую леди поблагодарили Дженна Лайонс из J. Crew, массового бренда, одежду которого Мишель Обама нередко надевала, Моник Люлье и Прабал Гурунг.

«Спасибо вам, Мишель, за то, что вы такая прекрасная ролевая модель и влиятельный защитник всех американцев. Нам будет вас не хватать», – заявил Альтузарра. «Спасибо вам за потрясающую поддержку не только меня, но всех творческих людей, мечтающих в этой стране. Вы вдохновляете меня, и я так горд, что сыграл небольшую роль в вашем самом выдающемся наследии», — написал Джейсон Ву.

Тогда же, в 2017-м, экс-президент США и его супруга вошли в список людей, которые лучше всего одеваются, опубликованный Vanity Fair.