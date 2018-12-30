Дешево и сердито: новогодний ужин для ленивой хозяйки

31 декабря почти в каждой российской семье традиционно становится днем массового производства салатов и прочих сложных блюд, предназначенных исключительно для того, чтобы вы смогли удивить гостей своей изобретательностью и кулинарными способностями. Однако не все в нашей стране лепят снеговиков из оливье. Если вы из тех, кто из чувства протеста не совершил забег по магазинам и не накупил соленых огурцов, красной икры и докторской колбасы, это не значит, что праздник к вам не придет.

Новогодний ужин можно соорудить из того, что уже есть у вас дома, и дополнить продуктами из ближайшего магазина в подъезде, не оставляя при этом половину зарплаты в гипермаркете.

Итак, заглянем к вам в холодильник. Там же наверняка в глубине морозилки давно валяется замороженный кусок мяса, который вы бросили туда несколько месяцев назад в намерении что-то с ним сделать. Его время пришло.

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Самое простое, что можно сделать — это бросить находку на несколько часов в пакет вместе с маринадом, а затем выбрать, что подойдет к этому на гарнир. Отлично, если в морозилке оказались куриные крылышки или бараньи ребра — их тоже можно обыграть острым маринадом.

Сделайте на мясе небольшие надрезы и поместите в пакет или кастрюлю вместе с мелко нарубленным чесноком, острой паприкой и молотым кардамоном. Добавьте соевый соус и сладкий чили, не забудьте про соль и черный перец.

Также к этим приправам отлично подойдет карри, она поможет сгладить остроту маринада. Если не любите острое, возьмите на заметку, что с птицей отлично сочетается маринад из соевого соуса и апельсина, а с ребрышками — медово-горчичный.

Скорее всего, у вас дома найдется картофель. Не бойтесь банальностей: на гарнир можно приготовить картофельное пюре. Но не простое, а праздничное: пюре превращается в интересный гарнир при помощи любого тертого сыра (в идеале —пармезана). А еще в него его можно добавить желток, выложить порционно на противень, смазать сверху другим желтком и запечь — скорее всего, ваши гости такого еще не ели.

Интересный гарнир можно сделать из мелкого картофеля. Клубни нужно очистить, бросить в кипящую воду на пять минут, вытереть полотенцем и слегка обвалять в крупной соли, не забывая при этом, что это не панировка. Далее картофель выкладывается на противень, посыпается свежими или сушеными травами (здесь лучше всего подойдет шалфей) и выпекается 40-50 минут на 190 градусах. Гарнир лучше подавать горячим, пока чувствуется аромат трав и контраст между плотной корочкой и мягким пюре внутри.

Панацея для ленивых и торопливых — брускетты. Нужно просто по порядку разложить на поджаренный хлеб ингредиенты, как в детском конструкторе. Подойдут любые сочетающиеся продукты — например, слабосоленый лосось и авокадо, сливочный сыр и вяленые томаты, паштет и зелень, жареные грибы и прочее.

Брускетты — альтернатива успевшим уже всем наскучить тарталеткам с красной икрой и пресловутым канапе из колбасы, хлеба и сыра. Такая закуска обязательно придется по вкусу каждому гостю, особенно если вы сделаете несколько видов.

В качестве десерта предлагаем вам сделать простой крамбл на основе ягод или яблок, груш и других фруктов (не подойдут только бананы, хурма и цитрусовые). Принцип очень простой: на дно формы выкладывается ягодная смесь или нарезанные фрукты, а сверху засыпается сахаром и крошкой, которую нужно сделать из муки, сахара и масла.

Крошка делается невероятно просто и быстро: 300 г муки, 175 г сахара, 200 г холодного сливочного масла, нарезанного на кубики, нужно смешать в миске прямо руками (чистыми, конечно). В смесь можно добавить немного истолченных орехов, ванильный сахар или корицу, если крамбл будет яблочным, но и это все вовсе не обязательно. Если готовите крамбл с ягодной смесью, к ягодам нужно добавить чуть-чуть крахмала или присыпать их мукой — не переборщите и хорошенько перемешайте.

Десерт запекается 40-45 минут при температуре 200 градусов, и несмотря на простоту ингредиентов и приготовления, получается очень вкусным и небанальным. Подавать крамбл нужно горячим, со сливочным мороженым.

Если гостей будет немного, отличным вариантом станут порционные десерты. К таким относится парфе, которое также довольно просто приготовить. Для новогоднего варианта вам понадобятся 3-4 апельсина, которые нужно нарезать и карамелизировать на скороводе, добавив две ложки сахара. Затем растопите плитку белого шоколада, добавьте 250 мл густых сливок и взбейте со стаканчиком классического греческого йогурта. Выложите апельсины на дно формочек и добавьте сливочную смесь, украсив мятой, измельченными фисташками или любыми другими орехами по вкусу.