«Он всех раздражает»: королеву беспокоит отец Меган

Очередные неуклюжие попытки Томаса Маркла помириться с дочерью продолжают портить ей жизнь. Теперь из-за того, что отец герцогини Сассекской адресует свои высказывания напрямую к Елизавете II, у Меган Маркл начали ухудшаться отношения с королевой.

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Томас Маркл обратился к королеве с просьбой вмешаться в их отношения и помочь восстановить связь со своей дочерью. Об этом он также упомянул в интервью в этот понедельник в эфире программы «Доброе утро, Британия». Он сказал, что очень любит свою дочь и хотел бы, чтобы она об этом знала.

«Я был бы очень признателен, если бы она просто позвонила мне, как-то обратилась ко мне, отправила сообщение и просто сказала, что она есть и она слышит меня», — сказал отец герцогини.

Королевское семейство уже давно «раздражено и измучено» Томасом Марклом, который утверждает, что «каждый день» присылает дочери текстовые сообщения, а также пишет письма в Кенсингтонский дворец. При дворе считают, что отец Меган зашел слишком далеко, пытаясь втянуть в конфликт со своей дочерью королеву. На данный момент Кенсингтонский дворец не дает никаких официальных комментариев по этому поводу.

Сама королева склонна положить конец ссорам отца и дочери. Мистер Маркл за все это время дал довольно много интервью, которые заставили королевскую семью краснеть и закатывать глаза. Елизавета II старалась добиться того, чтобы интервью перестали вызывать такой резонанс, однако герцогиня Сассекская не хотела, чтобы кто-либо ей помогал.

«Королева была очень обеспокоена тем, что ситуация вышла из-под контроля. Букингемский дворец хотел вмешаться в ситуацию и разрешить конфликт. Королева дала указание своим придворным разобраться. Но у Кенсингтонского дворца было свое мнение — Меган думала, что справится сама», — рассказал источник, близкий к королевской семье.

Противоречивые взгляды на сложную ситуацию и ее разрешение привели к некоторой напряженности в отношениях Меган Маркл и Елизаветой II. Несмотря на то, что мнение Елизаветы II, несомненно, авторитетнее, сообщается, что Букингемский дворец не будет накалять ситуацию и вмешиваться в дела семьи насильно.

«Это семья Меган, и никто во дворце не будет делать ничего у нее за спиной», — рассказал инсайдер изданию Vanity Fair.

Мистер Маркл надеется, что королева поможет ему связаться с дочерью в канун Рождества. Он утверждает, что это будет его первое Рождество без открытки, звонка или визита его любимой младшей дочери, которая проведет праздники с королевской семьей в Сандрингеме.

Томас Маркл признался, что очень рассчитывает на помощь Ее Величества и сказал, что «был бы очень благодарен за все, что она может сделать», поскольку «это не может длиться вечно».

«Я думаю, что она хотела бы решить семейные проблемы. Все семьи, неважно, королевские или нет, должны быть вместе, особенно в праздничные дни», — добавил отец герцогини.

С момента их ссоры прошло уже более полугода, и все это время Меган Маркл настойчиво игнорирует отца. Томас Маркл, в свою очередь, не теряет надежд и не упускает ни один шанс дать публичное интервью в надежде, что дочь его услышит. И это несмотря на то, что именно из-за первого интервью Томаса Маркла они и разругались.

Отец герцогини Сассекской считает, что с рождением внука их отношения могут наладиться. Меган Маркл в данный момент находится примерно на пятом месяце беременности, и Томас надеется, что когда она сама станет матерью, герцогиня смягчится по отношению к своему отцу.

«Я думаю, что она станет отличной мамой, и, возможно, все будет налаживаться, и мы снова начнем общаться», — предположил Томас Маркл, добавив, что желает Меган и Гарри произвести на свет красивого и здорового ребенка и надеется, что когда-нибудь увидит «маленькую Меган или маленького Гарри».

Пирс Морган — журналист, которому Томас Маркл дал интервью в эфире передачи «Доброе утро, Британия», — также решил поддержать отца герцогини и обратился к Меган Маркл как к старой знакомой.

«Если Меган увидит это, я чувствую, что она должна с вами связаться. Давай, Меган. Это твой папа, и это Рождество», — сказал Морган.

Томас Маркл посмотрел в камеру и обратился к дочери в очередной раз: «Я очень тебя люблю. Я хотел бы тебя услышать. Какие бы трудности у нас ни возникали, надеюсь, мы сможем их преодолеть. Мы — семья», — подытожил Маркл.