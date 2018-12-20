И года не прошло: как Кейт и Меган невзлюбили друг друга

Чем ближе Рождество, тем активнее все, кого интересует жизнь британской королевской семьи, обсуждают взаимоотношения двух герцогинь – Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Слухи о том, что они относятся друг к другу весьма неприязненно, совсем недавно подпитало известие о том, что рождественскую ночь семьи принцев Уильяма и Гарри проведут раздельно.

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Источники, близкие к королевской семье, рассказали изданию The Sun, что принц Уильям, его супруга Кейт Миддлтон и их трое детей будут отмечать праздники в Анмер-холле — своем загородном доме в графстве Норфолк. А вот герцоги Сассекские не хотят останавливаться у герцогов Кембриджских на время традиционных рождественских каникул и, скорее всего, переночуют в Сандрингеме — неуютной и не очень просторной резиденции Елизаветы II.

На фоне разговоров о напряженных отношениях Миддлтон и Маркл имеет смысл посмотреть, что писали о них СМИ с самого начала. Все началось еще осенью 2016 года, когда было официально объявлено, что внук королевы Елизаветы II встречается с американской актрисой, а СМИ начали писать, что Кейт ревнует к Меган.

Общественности было известно, что между герцогиней Кембриджской и братом ее мужа установились доверительные отношения – и журналисты, разумеется, предполагали, что она с особым интересом отнесется к девушке, которая появилась в жизни ее близкого человека.

Так, в ноябре 2016-го источник сообщил порталу US Weekly, что «Кейт действительно рвется узнать, что собой представляет Меган».

Две женщины встретились только в январе 2017-го: принц Гарри представил их друг другу в Кенсингтонском дворце. На дворе было 15 января, со дня рождения Кейт прошло всего несколько дней, и Меган преподнесла ей подарок – дневник, куда можно записывать свои сны сразу после пробуждения, чтобы не забыть. Источник рассказал The Sun, что Кейт была довольна подарком, но все же некоторые журналисты сочли его сомнительным.

Дело в том, что изготовители подобных дневников утверждают: сны – это голос нашего подсознания, позволяющий лучше понимать свои эмоции, тревоги и потребности. Таким образом, подарив Кейт Миддлтон дневник для записи снов, Меган Маркл намекнула, что понимает, насколько принцессе нужно научиться понимать себя.

В мае 2017 года в семье Миддлтонов произошло радостное событие — младшая сестра Кейт Пиппа вышла замуж. Во время подготовки к свадьбе таблоиды пытались разобраться, будет ли Меган приглашена на церемонию, раз ее знаменитый бойфренд так хорошо общается с членами семьи снохи.

На венчании в церкви мисс Маркл замечена не была, однако она посетила неофициальную вечеринку после обмена клятвами и приема в честь молодоженов. Тогда их отношения с Кейт впервые назвали шаткими, но никакого подтверждения это мнение не получило.

Уже в конце ноября прошлого года будущие герцоги Сассекские объявили о своей помолвке, а источники из окружения жениха сообщили, что он консультировался с Кейт относительно того, как лучше делать предложение. Если верить официальной версии развития событий, принц Гарри сделал Меган предложение руки и сердца, когда они готовили совместный ужин в своем небольшом доме.

Во время интервью с представителями СМИ бывшая звезда «Форс-мажоров» назвала Кейт «удивительной» и «потрясающей», а герцогиня Кембриджская, в свою очередь, заявила, что она «в полном восторге» от состоявшейся помолвки.

В прошлом декабре Меган впервые пригласили на Рождество в Сандрингем вместе с Гарри, и фотографии двух молодых и красивых пар — герцогов Кембриджских и будущих герцогов Сассекских — зачаровали половину мира. Не каждый день Виндзоры так тепло принимают новых членов семьи. Однако, как стало известно позже, теплотой не отличился принц Уильям, чем расстроил своего младшего брата, который бы очень хотел, чтобы родственники были приветливее с его невестой. Тем не менее, сотрудники Кенсингтонского дворца сообщили, что пары прекрасно провели время вместе с юным принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой.

Весь период ажиотажа вокруг главной королевской свадьбы 2018 года более опытная герцогиня поддерживала «новичка» из Голливуда, а журнал People даже сравнил женщин с принцессой Дианой и герцогиней Йоркской, Сарой Фергюсон, которые дружили даже после разводов с королевскими братьями Чарльзом и Эндрю.

Позже стало известно, что процесс подготовки к свадьбе не был безоблачным: конфликт, в ходе которого Кейт Миддлтон даже расплакалась, состоялся во время примерки платьев подружек невесты. Одной из девочек с цветочными букетами была, разумеется, принцесса Шарлотта: ее матери якобы очень не понравился фасон, но узнать ее мнение никто в примерочной не потрудился.

Лето 2018 года было безоблачным для отношений герцогинь — Меган готовилась к турне по странам Британского Содружества и появлялась вместе с Кейт на различных мероприятиях вроде празднования дня рождения монарха 9 июня и Уимблдонского турнира 14 июля.

В конце июля Vanity Fair сообщил, что Маркл благодарно пользуется поддержкой жены Уильяма в ситуации с Томасом Марклом, который на тот момент порывался приехать в Великобританию, чтобы увидеть дочь и познакомиться с королевой.

Забавно, что всего за полгода единственным стабильным компонентом «эффекта Меган Маркл», осталась ее скандальная и безутешная семья.

Тем не менее, все Виндзоры и Марклы выразили восхищение радостной вестью о беременности герцогини, которой было решено поделиться за несколько часов до приезда Сассекских в Австралию 15 октября.

В конце октября обстановка стала ощутимо напряженнее — стало известно, что больше жители соседних резиденций в Кенсингтонском дворце не будут делить между собой сотрудников, и Меган и Гарри обзаведутся собственными помощниками.

Ноябрь 2018 побил все рекорды, когда таблоиды начали публиковать информацию, что Меган нахамила одному из работников офиса герцогини Кэтрин и заставила принца Гарри отказаться от уже отреставрированных 20-комнатных апартаментов в Лондоне в пользу 10-комнатного дома в Виндзоре, где раньше квартировали сотрудники офиса королевы и принцев.

Кенсингтонский дворец, который, как и Букингемский, не привык комментировать сенсационные сообщения СМИ, в случае скандала с уволившимися из штаба ассистентами позволил себе опубликовать опровержение.

У обеих герцогинь, разумеется, очень различны воспитание и подход к рабочему и творческому процессу. Возможно, именно поэтому Кенсингтонский дворец опубликовал такие разные традиционные новогодние открытки — Кейт и Уильям улыбаются камере в окружении своих троих детей на фоне осеннего пейзажа, а Меган и Кейт выбрали другой подход.

Самая популярная пара года предпочла выпустить черно-белую фотографию, сделанную вечером 19 мая во время праздничного салюта в честь молодых. Меган и Гарри стоят спиной к фотографу на берегу реки как раз около Фрогмор-хаус — их будущего дома.

Сегодня, 20 декабря, все Виндзоры собрались на званый ужин Елизаветы II, и, пока порталы о моде обсуждают наряды, которые британка и американка надевают не в первый раз, таблоиды попытались высмотреть неприязнь между парами, которых уже назвали врагами. Тем не менее, пока все идет гладко. Либо дворцовые слухи сильно преувеличены, либо все члены семьи прекрасно играют роль дружных и радостных британцев, чем безусловно радуют нацию в преддверии теплых семейных праздников.