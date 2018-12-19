«Не надо бояться»: Безруков объяснил развод с женой

Актер Сергей Безруков впервые рассказал о причине развода со своей супругой Ириной Безруковой, с которой прожил в браке более 15 лет. По словам народного артиста России, когда он встретил свою нынешнюю жену Анну Матисон и у них завязался роман, он понял, что теперь настало время двигаться дальше.

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«Делать это больно, но без этого никак. Просто знай: еще пройдешь в гору, а на вершине — чистый воздух. И ты вдохнешь полной грудью. Ошибаться — это так по-человечески. Не надо этого бояться», — признался актер в интервью Cosmopolitan.

Сергей Безруков уверен в том, что в этой жизни «нельзя обрести счастье, не наломав дров». Актер также подчеркнул, что в мире можно сыскать лишь единицы тех, кто прожил всю жизнь с одним человеком, и добавил, что не существует четких правил, указывающих, как надо жить.

«К жизни возвращает только любовь», — поделился Сергей Безруков своей мыслью в интервью.

По мнению артиста, у каждого свой путь в этой жизни, и принимая это тяжелое решение, он слушал свою интуицию и зов сердца. Безруков верит, что для того, чтобы найти свои правильный путь, нужно не бояться и довериться своему чутью.

Интервью с Сергеем Безруковым посвящено 45-летию актера — круглую дату он отметил еще 18 октября. Артист рассказал Cosmopolitan о том, что чувствует на новом этапе своей жизни и как ему удается ощущать себя вечно молодым.

«Важно не терять азарт в жизни. У меня нет ощущения, что я устал. Черпаю силы в семье. Рад, что в свои 45 лет еще способен удивлять себя и поклонников. Аня помогает мне открывать новые грани самого себя. Вот в ее картине «После тебя» я предстал танцором, в «Заповеднике» — рокером…», — поделился актер.

Также Сергей добавил, что источника вечной молодости не существует и очень важно постоянно учиться чему-то новому и продолжать ставить себе цели в любом возрасте.

«У меня сейчас есть все, что я хотел. Я благодарен за это судьбе. А вот гордиться не надо, гордыня — грех, нужно понимать, что ты прошел определенный этап, и ставить новые цели», — рассказал Безруков.

Недавно стало известно о том, что Сергей Безруков в очередной раз стал отцом: 24 ноября артист сообщил об этом, опубликовав в своем инстаграме фото из родильной палаты.

Это уже второй ребенок пары: 4 июля 2016 года у Безрукова и Анны Матисон родилась дочь Маша — это произошло спустя несколько месяцев после того, как они сыграли свадьбу. Также у актера есть еще двое детей от актрисы Кристины Смирновой, с которой он не состоял в браке, дочь Александра и сын Иван. А вот общих детей с Ириной Безруковой у артиста не было.

Со второй женой артист познакомился на Байкале во время съемок комедии «Млечный путь», где Безруков исполнял главную роль — это произошло в феврале 2015 года. Пресса писала, что будущие супруги встретились во время работы над картиной «Елки-2» — актер исполнил в ней одну из ролей, а Анна Матисон выступила сценаристом, однако пара это опровергает, поскольку автору сценария не нужно было общаться с артистами.

В начале 2015-го в СМИ уже активно муссировались слухи о том, что семья Сергея и Ирины Безруковой распадается. Конец сплетням положила сама Ирина Безрукова, выпустив на канале «360» авторскую программу «Разговор на сцене», куда пригласила Сергея Безрукова — на тот момент пара уже развелась.

После интервью она выдала бывшему супругу пустой лист бумаги, что означало, что он может начать жизнь с чистого листа.

Позже Ирина Безрукова дала откровенное интервью изданию «Hello!», в котором подтвердила, что они с Сергеем разведены, но по-прежнему делают общее дело в созданном ими Московском Губернском театре, Фонде поддержки социокультурных проектов.

С новой супругой — Анной Матисон — Сергея Безрукова также связывает общий проект. В марте 2017 года на экраны вышла картина «После тебя», в которой Сергей сыграл главную роль, а Анна выступила в качестве режиссера и сценариста. Фильм повествует о судьбе танцовщика, из-за травмы лишенного возможности танцевать.

Анна Матисон на 10 лет младше 45-летнего Сергея Безрукова. Она уроженка Иркутска, закончила международный факультет Иркутского государственного университета, начинала как телекорреспондент, но быстро увлеклась созданием собственных проектов — рекламных роликов. В 2008-м она переехала в Москву и поступила на сценарный факультет ВГИКа, который закончила в 2013 году. Сейчас в ее режиссерской фильмографии, помимо картин «Млечный путь» и «После тебя», — документальные фильмы «Музыкант» о пианисте Денисе Мацуеве, «Валерий Гергиев и Мариинский театр» и «Прокофьев: Во время пути».