Выкупить детей: развод разорил Брэда Питта

Долговременный развод самой известной пары Голливуда наконец-то подходит к концу. В результате раздела имущества и опеки над детьми Брэду Питту придется заплатить своей бывшей супруге Анджелине Джоли до $100 млн.

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Инсайдеры рассказали изданию Radaronline, что, помимо выплаты алиментов Брэд Питт, оплачивает расходы своих детей на проживание, охрану, образование и прочее и будет это делать до тех пор, пока детям не исполнится 21 год.

Бывшие супруги, наконец, пришли к компромиссу и регламентировали порядок опеки над своими шестью детьми Мэддоксом, Паксом, Захарой, Шайло и близнецами Вивьен и Ноксом.

«Ему удалось вернуть своих детей, но теперь он смотрит на совершенно другую реальность, которая будет бить его по карману, пока он не состарится», — рассказал источник Radaronline.

«Именно это стало весомой причиной, почему разбирательства продолжались так долго… Брэд пытался бороться и защитить себя, но он не смог ничего сделать, чтобы помешать Энджи забрать у него почти половину всего того, что он имеет», — объяснил источник.

О том, что бракоразводный процесс близится к концу, стало известно совсем недавно. На прошлой неделе Брэд Питт признался, что «получил то, что хотел», в более чем двухлетнем бою с Анджелиной Джоли за опеку над своими детьми.

Его бывшая супруга подавала на актера в суд и долгое время всячески ограничивала его возможность общения с детьми. Однако 30 ноября адвокат актрисы Саманта Блей ДеДжин подтвердила, что соглашение об опеке наконец достигнуто. Детали договора было решено оставить конфиденциальными, чтобы защитить интересы детей. Как сообщают источники, Анджелина согласилась на сделку, которая дает Брэду совместную физическую и юридическую опеку над детьми.

Инсайдер сообщил E!News, что Джоли «рада переменам в своей жизни и с облегчением говорит о прогрессе достижения благополучия в своей семье».

По его словам, Анджелина никогда не добивалась единоличной опеки над своими детьми и поддерживает примирение детей с их отцом. Однако на протяжении двух лет все наблюдали совершенно обратное.

Джоли и Питт пока что не могут полностью вздохнуть спокойно и порадоваться завершению бракоразводного процесса.

Бывшие супруги достигли только договоренности, и им еще придется урегулировать многочисленные нюансы и детали, чтобы достичь окончательного соглашения. Зато теперь Брэд Питт сможет проводить значительно больше времени с детьми и уже запланировал отметить вместе с ними предстоящие праздники.

«Брэд надеется, что худшее уже позади, что они с Анджелиной перестанут быть соперниками и все болезненные моменты останутся в прошлом. Он знает, что в конечном итоге для детей будет лучше, если оба родителя будут о них заботиться. Теперь он может двигаться дальше, стремиться к стабильности в их отношениях и непрерывному позитивному влиянию на их жизни», — рассказал источник, близкий к семье.

Анджелина Джоли подала на развод 20 сентября 2016 года после 12 лет совместной жизни. Звезда объявила о непримиримых разногласиях с супругом и намеревалась добиться полной опеки над детьми, чтобы они как можно меньше виделись со своим отцом.

Всеобщее внимание привлекла ссора, произошедшая между Питтом и его детьми. Анонимные источники сообщали о том, что на борту частного самолета Питт сначала ругался на детей, а потом будто бы поднял руку на сына Мэддокса, после чего Мэддокс почти перестал с ним общаться. В связи с этим Джоли обвинила бывшего мужа в жестоком обращении с детьми, и в результате было заведено уголовное дело.

Однако представители правоохранительных органов не нашли ни свидетелей, ни доказательств, указывающих на то, что Брэд Питт мог проявлять агрессию и жестокость по отношению к своим детям. Обвинения с актера были сняты, и Брэду разрешили видеться с сыновьями и дочерьми, но для этого ему приходилось следовать строгому расписанию и проводить с ними время только в присутствии психолога.