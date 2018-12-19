Голая правда: любовница Трампа снялась в Playboy

Американская порнозвезда Сторми Дэниэлс объявила, что появится в новом выпуске журнала Playboy. Об этом она сообщила в своем инстаграме. «Я с невероятным вообушевлением и гордостью делюсь этой новостью, — написала актриса. — Я в новом выпуске Playboy (Зима-2019, «Свобода выражения»), который появится в киосках на этой неделе. Для меня это просто сбывшаяся мечта». Сторми Дэниэлс, настоящее имя которой Стефани Клиффорд, также поблагодарила всех, кто сделал возможной эту съемку для знаменитого эротического журнала, основанного Хью Хефнером.

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Скандал с Дональдом Трампом, который начал развиваться в январе 2018 года, помог Сторми Дэниэлс проявить себя в новых для нее областях деятельности, и фотосессия для Playboy — это своеобразный итог года, который изменил ее жизнь.

В июне 2018-го Сторми Дэниэлс выпустила духи под собственным брендом — она назвала их «Truth» («Правда»). «Прекрасный, гендерно-нейтральный парфюм, наполненный феромонами, подходит для всех», — сообщалось на рекламном сайте аромата. Там же было опубликовано обращение от самой Сторми --она объясняла, почему выбрала именно такое название для своего парфюма.

«В своей жизни я достигла той точки, когда поняла, что несу ответственность за все, что я делаю, и за все, что собой представляю, — говорит бывшая порнозвезда. — Я полностью приняла свою собственную правду и теперь делюсь этим придающим силы сообщением со всеми, кто ищет абсолютной свободы быть теми, кем хочется. Честность с собой и с другими — путь к замечательному будущему. «Правда» для меня больше, чем аромат, это символ, который будет напоминать всем, кто его носит, что они ответственны за свою жизнь».

Аромат продается при помощи интернет-платформы, воспользоваться которой Стефина Клиффорд помог ее давний друг, режиссер порнофильмов Майл Нинн. Однако понять, что это за запах, не представляется возможным: в рекламном тексте говорится, что благодаря наличию феромонов, на каждом человеке этот парфюм пахнет по-своему, а о нотах — верхних, нотах сердца и базовых — не сообщают ничего. Дизайн самого флакона при этом напоминает знаменитые Chanel №5.

Вслед за духами Сторми Дэниэлс выпустила в этом году книгу «Полное разоблачение», в которой рассказала о своем опыте общения с Дональдом Трампом во всех подробностях — вплоть до самых интимных.

В начале октября книга стала небольшой сенсацией — впрочем, ненадолго, потому что на самом деле мало кому хочется знать что-то о форме детородного органа президента США. В книге, однако, Сторми Дэниэлс написала не только о Трампе. Она рассказала в ней свою историю о том, как стала порнозвездой — и это помогает узнать, как работают в США порноидустрия и стриптиз-клубы.

nikanesgoda.info" > Фрагмент триптиха «Благовещение» итальянских мастеров Симоне Мартини и Липпо Мемми/nikanesgoda.info

Кстати, в 2018 году стало известно, что больше десяти лет назад порнозвезда приняла участие в художественном проекте. Как оказалось, в 2002 году американская художница Ника Несгода создала серию фотографий, воссоздающих картины старых мастеров на библейские сюжеты, в которых в роли Девы Марии сняла известных порнозвезд. Таким образом она выражала свою идею — по ее мнению, христианская иконография и современная порнография представляют одинаково женоненавистнический взгляд на женщин.

«Как и Дева Мария, порнозвезды — это иконы, — писала Несгода на своем сайте. — Они представляют собой культурную силу, но их редко воспринимают как реальных людей. Никто не ожидает, что в них есть человеческое начало, что они личности. Когда мы смотрим на них, мы на самом деле их не видим».

Сторми Дэниэлс она сняла в образе Девы Марии с триптиха XIII «Благовещение» Симоне Мартини и Липпо Мемми в Сиенском соборе.

Проект Ники Несгоды стал доступен публике только в этом году — в августе 2018-го он был выставлен в Саутгемптоне, штат Нью-Йорк. При этом обещалось, что доходы от продажи работ будут переданы в благотворительные организации.

Когда в начале этого года Сторми Дэниэлс рассказала о том, что в 2006 году у нее была интимная связь с Трампом, а после его адвокат Майкл Коэн заплатил ей за молчание $130 тысяч, Ника Несгода не сразу поняла, что речь идет о той самой 23-летней Сторми, которую она когда-то фотографировала для проекта. Однако осознав это, художница стала говорить, что Сторми Дэниэлс — современное воплощение Девы Марии. «Перед нами женщина, в которой многие из нас видят спасение в сложившейся ситуации, — цитирует художницу портал Artnet. — Она стала иконой. Но есть и много людей, которые презирают ее. Я слышала ужасные высказывания о ней и о том, чем она занимается».

Ужасные высказывания появились в комментариях к посту Сторми Дэниэлс о съемках для Playboy — многие пользователи осуждали ее род занятий. Однако через несколько часов они исчезли, и теперь там только восхищенные почитатели говорят о том, что Сторми — великолепна.