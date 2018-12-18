Не трогать мужа: Кардашьян угрожает Осборн адвокатами

Многолетняя вражда между Ким Кардашьян и Шэрон Осборн продолжает набирать обороты. На этот раз звезда реалити-шоу заступилась за своего супруга Канье Уэста и намерена отстаивать его доброе имя в суде, если это понадобится.

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Телеведущая Шэрон Осборн уже не первый год позволяет себе отпускать едкие высказывания в адрес Ким Кардашьян. Однако когда звезда «Семейки Осборнов» набросилась с оскорблениями на мужа героини «Семейства Кардашьян», Ким заявила, что собирается обратиться к своим адвокатам, чтобы защитить честь своей семьи.

Источники сообщили изданию Radaronline, что Ким давно намеревалась разобраться с Осборн, поскольку ей надоели постоянные нападки на нее. И теперь, когда Шэрон начинает цепляться к ее семье,

Ким предупреждает телеведущую, чтобы она прекратила этот поток оскорблений, иначе ей придется привлечь своих адвокатов.

«Ким обычно не реагирует на подобные вещи и идет своей дорогой, однако она не может игнорировать эти регулярные нападки на свой гардероб, образ жизни и прочее вечно», — поделился инсайдер.

«Теперь Шэрон говорит о Канье, и от этого чаша терпения Ким переполнилась. Она знает, что все сводится к ревности, но достаточно — значит достаточно», — говорит источник, близкий к Кардашьян.

Разногласия между Ким Кардашьян и Шэрон Осборн начались еще в 2015 году — тогда телеведущая раскритиковала звезду реалити-шоу за то, что та одела свою дочь Норт в настоящую шубу.

Затем звезды американского телевидения поругались из-за того, что, по мнению Осборн, Ким Кардашьян не понимает, что такое феминизм. Объектом критики выступили яркие обнаженные фотографии звезды телешоу. Шэрон заявила: «Ким говорит, что она делает все это во имя феминизма, но это не феминизм!»

«Если Ким хочет похвастаться своим телом, это нормально. Но это не феминизм, это проституция. И нет ничего плохого в том, чтобы быть проституткой, но нужно всегда помнить, кто ты на самом деле», — добавила телеведущая.

Однако Ким не собиралась оставаться в стороне и решила отстоять свое право публиковать откровенные снимки. «Я публикую обнаженные фотографии, потому что мне нравится, как я выгляжу, и я горжусь тем, что сбросила весь лишний вес после рождения ребенка, и выкладываю это потому, что мне хочется; и я чувствую свою силу», — ответила она телеведущей.

Недавно Шэрон вновь раскритиковала семью Кардашьян за то, что Ким опубликовала в своем инстаграме историю, снятую в частном двухэтажном самолете Боинг 747. Телеведущая возмутилась, что звезда выставляет таким образом напоказ свою состоятельность.

«Есть миллионы и миллионы людей, которые не живут вашей жизнью, которые смотрят на вас. Не пихайте это им в горло. Это противно», — заявила Осборн. Также она добавила, что кичиться своим богатством — это признак невоспитанности. «Не скрывайте этого, но и не выставляйте напоказ», — сказала телеведущая.

Помимо семьи Кардашьян-Уэст, от Шэрон Осборн неплохо достается и сестрам Дженнер. В прошлом году Кайли и Кендалл выпустили коллекцию футболок, на которых в качестве принта были нанесены изображения легендарных музыкантов и самих сестер Дженнер.

Некоторые фанаты исполнителей, чьи фотографии были использованы сестрами, возмутились такими принтами, и Шэрон Осборн их поддержала. Она написала на своей странице в твиттере: «Девушки, вы не заработали право ставить свое изображение рядом с музыкальными иконами. Занимайтесь тем, в чем разбираетесь — красьте губы!».

Дело в том, что на одной из футболок, выпущенных сестрами Дженнер, изображен ее муж Оззи Осборн, немного затерявшийся за портретом Кендалл, который занимал большую часть футболки. В ответ на претензии девушки принесли извинения оскорбленным и сказали, что не очень задумывались над дизайном футболок и не хотели никого обидеть.