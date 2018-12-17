Брак в опасности: Бэкхем сводит любовные тату

Слухи о том, что брак Дэвида и Виктории Бекхэм может распасться, становятся все более правдоподобными. Конечно, супруги регулярно отправляются в семейные путешествия, появляются вместе на официальных мероприятиях и публикуют совместные фотографии, однако и «тревожных звоночков» от пары все больше. Последний на данный момент прозвучал на премии British Fashion Awards, куда пришла звездная семья. Дизайнер не выиграла приз в номинации «Женская одежда года», однако ей удалось привлечь внимание другим способом.

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Бекхэм появилась на церемонии в платье с открытой спиной, на которой на месте татуировки виднелись едва заметные следы чернил. На предыдущих фотографиях дизайнера можно было заметить, что рисунок на спине постепенно бледнел, а сейчас от него практически не осталось следа.

Виктория сделала эту татуировку, которую, кстати, сама считала «неуклюжей», в 2009 году. Надпись на иврите гласила: «Мой мужчина принадлежит мне, а я принадлежу своему мужчине». Точно такая же татуировка есть у Дэвида на левой руке.

О том, что Виктория любит делать татуировки в связи с важными событиями в ее жизни, знают многие. И то, что она начинает от них избавляться, всех очень насторожило. В первую очередь потому, что большинство из них посвящены ее мужу.

Впервые Виктория Бекхэм начал сводить свои татуировки в 2015 году. Тогда отсутствие некоторых тату на ее теле заметили во время Недели моды в Нью-Йорке. Сначала она удалила две татуировки — одну с датой венчания с Дэвидом, а вторая представляла собой надпись на латыни «De Integro», что означает «с самого начала». Затем знаменитость избавилась от инициалов супруга на запястье.

После того, как поклонники недосчитались первого рисунка на теле Виктории, инсайдер сообщил Daily Mail, что у поклонников звездной пары нет поводов для беспокойства. «Кажется, Виктория просто немного смущается своих татуировок. Возможно, потому что она считает их немного сопливыми, и что они смотрятся дешево. Но все же удивительно, что она так решительно избавилась от того, что имело для нее такое большое значение в прошлом», — поделился источник.

Близкие к паре источники и в этот раз поспешили всех успокоить, напомнив, что сводить татуировки Виктория начала уже давно.

Такое ее решение, по их словам, никак не связано с желанием расторгнуть брак, а лишь с тем, что звезда хочет выглядеть элегантнее, поскольку старомодные тату «удешевляют» ее образ.

Будучи лицом своего модного бренда, «роскошная перчинка» не может позволить себе тату, которые портят ее внешний вид, даже если они очень много для нее значат. Кроме того, на мероприятия чета Бекхэмов все еще приходит и вдвоем, и вместе с детьми, где выглядят счастливой семьей.

Впрочем, ни оправдания знакомых звездного семейства, ни их публичная демонстрация не угасших чувств не смогли переубедить значительную часть поклонников. Слухи о разводе ходят уже несколько лет, и недавно появилась информация о том, что супруги собираются делить имущество, которое оценивается в 1,2 млрд долларов.

Паре приходится регулярно опровергать спекуляции на тему их развода. В сентябре Виктория рассказала об отношениях в браке в интервью британскому Vogue.

«Уже лет двадцать все периодически говорят о нашем разводе, поэтому мы с Дэвидом просто игнорируем эту ерунду», — сказала она, добавив, что они «сильнее вместе», чем как отдельные личности.

В октябрьском интервью BBC Дэвид тоже заговорил о Виктории и поделился секретами, как им удается уживаться в браке на протяжении стольких лет. Он признался, что брак — это тяжелая непрерывная работа, однако отличные друзья, замечательные родственники, и потребность защищать своих детей делает его несокрушимым. Однако Дэвид также добавил, что некоторые трудности иногда все же присутствуют, поскольку поддерживать романтику стало «сложнее с течением времени».