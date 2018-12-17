Обидела отца: Томас Маркл дал откровенное интервью о дочери

17 декабря в эфире программы «Доброе утро, Британия» отец герцогини Сассекской Томас Маркл рассказал телеведущему Пирсу Моргану, что его дочь, получившая множество прозвищ в прессе из-за слухов о непростом характере, «всегда была человеком, который любит все контролировать, и быть главной».

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Однако Томас отметил, что желание добиваться поставленной цели не сделало его дочь грубой, а просто остается «ее природой». Благодаря источникам в Кенсингтонском дворце и таблоидам, за последние несколько месяцев мировая общественность узнала об убеждениях и пристрастиях 37-летней герцогини куда больше, чем бывшей актрисе хотелось бы.

Инсайдеры из числа сотрудников кабинета Меган и принца Гарри рассказали, что в их кругах герцогов Сассекских называют «Моникой и Чендлером» — по аналогии с главными героями культового сериала «Друзья».

Маркл сравнили с героиней Кортни Кокс, которая одержима чистотой и не может выпустить из-под контроля ничего и никого, включая своего мужа Чендлера.

Однако отец новой «Моники» отрицает любую вероятность грубости своей дочери, потому что она «выросла на подмостках Голливуда и научилась уважать команду».

Томас Маркл предположил, что причина, по которой он вот уже полгода не может увидеться со своей дочерью, заключается в том, что Меган и Гарри верят всем публикациям в таблоидах о нем — бывшем голливудском осветителе.

По словам отца Меган, он «не совсем уверен, что произошло», но очень хотел бы это обсудить, особенно свои ненастоящие интервью: «Я думаю, что журналисты цепляются за интервью, которые я давал раньше, и придумывают свои собственные истории, лгут».

Кажется, своей единственной надеждой после сотни безответных смс, звонков и бумажных писем безутешный отец считает Елизавету II. Королева, впрочем, явно думала, что «завязала» со скандальными приобретенными родственниками после ухода принцессы Дианы из монаршей семьи. «Все семьи, королевские или нет, похожи друг на друга, и все они должны быть вместе, особенно на праздники», — понадеялся на рождественское чудо Маркл.

74-летний отец герцогини добавил, что этот год может стать первым в его жизни, когда дочь не пришлет ему хотя бы праздничную открытку и продолжит игнорировать все его усилия наладить с ней контакт. На данный момент никто, кроме Маркла, не сомневается, что Мег больше не позвонит. 8 декабря портал Mail on Sunday опубликовал его интервью, в котором

Томас читал отрывки из детских писем дочери и рассказал, что на ее первой свадьбе гостям раздавали подарочные пакеты с марихуаной.

Он явно читает много материалов о себе, раз за все время непродолжительного диалога с телеведущим успел опровергнуть целые рубрики в прессе. И да, Томас Маркл в курсе, что большинство обозревателей настоятельно рекомендуют ему «просто заткнуться», но, в отличие от многого другого, этого он делать не собирается.

Тогда же Маркл рассказал, что его дочь ведет себя слишком жестоко с ним, и объяснил это умозаключение на примере тюремных заключенных, которые убивали людей, «но их дочери все равно навещают их». Судя по сегодняшнему разговору с Пирсом Морганом, который раньше довольно близко общался с Меган, но попал в ее немилость с начала романа Маркл и Гарри, будущий дед очень хочет познакомиться с внуком или внучкой.

Пенсионеру из мексиканского Росарито Томасу тяжело даются разговоры о будущем наследнике или наследнице принца Гарри: мужчина едва смог сдержать эмоции в разговоре о еще не рожденном младенце.

Он признался, что очень хочет играть не последнюю роль в воспитании этого ребенка: «В их жизни должно найтись место для меня. Я ее отец и буду дедушкой ее ребенку».

16 декабря стало известно, что Меган Маркл попросила супруга не участвовать в традиционной ежегодной охоте в загородной резиденции королевы в Сандрингеме, которая проходит на День подарков 26 декабря. Кажется, довольно кровавые традиции Виндзоров в семье герцогов Сассекских не приживутся — «трудная герцогиня», как ее называет журнал Time, способна заставить пересмотреть взгляды на многие устои. Не верите — спросите у членов королевской семьи.