Такого еще не бывало: что покажет «Мисс Вселенная»

12 декабря организаторы конкурса «Мисс Вселенная» объявили, что впервые за всю историю состязания, членами жюри станут исключительно женщины, причем довольно самостоятельные: предпринимательницы, бизнес-лидеры и эксперты индустрии.

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В официальном заявлении президент «Мисс Вселенной» Пола Шугарт рассказала, что новый формат позволит комитету «по-настоящему узнать каждую из участниц в предстоящие дни». Шугарт добавила: «Каждый член комитета — вдохновляющая женщина, которая символизирует возможности в личной и профессиональной сфере наших победительниц».

В этом году в число вышеуказанных объектов для вдохновения вошла посол доброй воли ООН и «Мисс Вселенная — 1988» Буи Симон, филлипино-американский модный дизайнер Моник Люлье, предпринимательница Иман Убу и генеральный директор частной авиационной компании Ришель Сингсон-Мишель.

Подобные изменения были вызваны волной популярности движения против сексуального харассмента #MeToo —

активисты признали, что мероприятие, на котором в 2018 году несколько мужчин судят толпу женщин, стоит признать сексистским и несовременным, поэтому правила пришлось срочно изменить, чтобы не оказаться в центре очередного скандала

— теперь все будет основано на женской взаимовыручке и поддержке.

Прежними остались только ведущие — пятикратный обладатель премии «Эмми» Стив Харви будет вести основную церемонию, а модель размера плюс Эшли Грэм останется вести прямую трансляцию происходящего за кулисами.

К тому же, среди 94 претенденток на корону победительницы в этом году в конкурсе принимает участие трансгендер. 27-летняя «мисс Испания» Анжела Понке победила 20 соперниц у себя на родине и смогла выйти в финал — многие делают ставку именно на ее победу. Хотя участие трансгендеров было официально разрешено в 2012 году, ни одна из претенденток так и не смогла пройти дальше национального уровня.

Журнал Time взял у девушки интервью, когда стало известно, что она поборется за титул «Мисс Вселенная», а корреспондент спросил у Понке какое значение имела бы ее победа.

«Это стало бы победой в борьбе за права человека», — объяснила испанка, — Трансгендерных женщин так долго преследовали и отвергали! Если я выиграю корону, это будет знаком для всех трансгендерных женщин, что они такие же как цисгендеры».

Участницы уже участвовали в нескольких дефиле, в частности демонстрировали вариации на тему национальных костюмов своих стран.

В ходе подготовки к конкурсу не обошлось и без скандалов. 13 декабря обладательницу титула «Мисс США» Сару Роуз Саммерс сняли на видео, когда она издевалась над конкурентками из Камбоджи и Вьетнама за то, что они не говорят по-английски. Многие пользователи социальных сетей, где и был размещен фрагмент шутливого разговора, в ходе которого Саммерс передразнивала участниц, назвали ее действия «расистскими» и «нетерпимыми».

На этой неделе Мисс США пришлось ответить на недовольные комментарии и принести официальные извинения в инстаграме, но этот поступок существенно снизил ее шансы на победу в состязании, которое старается пропагандировать мир, дружбу и любовь.

В сентябре 2018 года стало известно, что участница, имя которой могло значиться в списке претенденток на звание «Мисс Вселенная», была дисквалифицирована.

Мисс Украина Вероника Дидусенко по правилам конкурса оказалась вовсе не «мисс» — уже после ее регистрации на соревнование организаторы обнаружили у нее наличие не только бывшего мужа, но и 4-летнего сына.

В ответ на ограничение ее дальнейшего участия и обнуление всех заслуг Дидусенко ответила, что считает эти требования унизительными, но спорить с тем, что она нарушила правила, украинская красавица не стала. Место бывшей жены и матери заняла 19-летняя стилист-парикмахер Леонила Гузь, занявшая второе место.

Представлять Россию будет 18-летняя Юлия Полячихина из Республики Чувашия.