Унижение достоинства: дочь Бжезинского оскорбила геев

В США разгорается скандал, связанный с необдуманными словами некогда любимой телеведущей Дональда Трампа Мики Бжезински. Высказывание ведущей утренней передачи Morning Joe в адрес госсекретаря США Майкла Помпео сочли гомофобным – в результате ей пришлось выслушать немало нелестных комментариев от пользователей твиттера, в том числе, от Дональда Трампа, и публично извиниться.

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В среду, 12 декабря, Мика Бжезински в утреннем эфире передачи телеканала MSNBC обсуждала интервью Майкла Помпео, которое он дал в передаче «Fox & Friends» — в нем речь шла об отношениях США с Саудовской Аравией на фоне кризиса, вызванного убийством журналиста Джамаль Хашукджи в консульстве страны в Стамбуле. Тогда Помпео уклонился от ответа на заданный ему прямо вопрос о роли саудовского крон-принца Мухаммада бин Салмана.

«Я понимаю, что Дональду Трампу все равно, — прокомментировала Мика Бжезински этот факт в эфире Morning Joe. – Но почему сейчас все равно Майклу Помпео? Вот эти жалки увертки, которые мы слышали сейчас в «Fox & Friends» – это что, слова патриота? Или мальчика, который подставляет попку диктатору? Совершенно серьезно, я спрашиваю, это слова патриота?»

Высказывание дочери покойного Збигнева Бжезинского, знаменитого политолога и влиятельного политика, вызвало волну возмущенных комментариев.

В частности, ее осудил Ричард Гренелл, посол США в Германии и первый открытый гей среди чиновников-республиканцев. «Невероятно, — написал он в твиттере. – Это абсолютно неприемлемо и глубоко печально. Сексуализирование геев подобным образом предназначено для того, чтобы их контролировать и унижать наше достоинство».

К критике Мики Бжезински присоединился и Дональд Трамп. «Если это был консерватор, который сказал то, что «сошедшая с ума» Мика Бжезински заявила в своем шоу вчера, используя определенное ужасное выражение, этому человеку должно быть запрещено появляться на телевидении навсегда», — написал он. Позже он написал еще один твит, в котором предположил, что Мику Бжезински нужно уволить из телепередачи, а также передал свои наилучшие пожелания послу США в Германии, которому хватило смелости открыто высказаться.

Мика Бжезински позже извинилась за свое высказывание. «Совершенно с вами согласна – очень плохой выбор выражения, — заявила она. – Мне нужно было сказать «мальчик на побегушках», как в футбольных командах или где там еще. Также прошу прощения у сенатора Дурбина. Таааак жаль!»

В ответ на это Ричард Гренелл написал в своем твиттере: «Принимать извинения очень важно. Все мы делаем ошибки. Но я не вижу, что вы действительно извинились перед геями. Ваши слова унижают, высмеивают и это выглядит попыткой контролировать нашу группу, сводя к минимуму наше человеческое достоинство».

В конце ноября Бжезински и Скарборо сыграли свадьбу. Церемония состоялась в Национальном архиве, расположенном в Вашингтоне. Ее провел демократ из Мэриленда Элайджа Каммингс. О помолвке пара рассказала еще полтора года назад.

У Трампа и Бжезински – сложные отношения. Еще год он выражал желание их поженить.

Дело в том, что Мика Бжезински и ее соведущий Джо Скарборо ведут телешоу Morning Joe уже больше 10 лет. Долгое время поклонники передачи подозревали, что участники дуэта — больше, чем просто коллеги. Бжезински и Скарборо долгие годы опровергали все слухи, заявляя, что их связывает лишь дружба.

То, что пара что-то скрывает, еще будучи кандидатом в президенты, заподозрил и Дональд Трамп. «Однажды, когда все уляжется, я расскажу настоящую историю про Джо Скарборо и его очень опасную давнюю подругу Мику Бжезински. Два клоуна!», — заявлял политик в твиттере.

Информацию о своих любовных отношениях Бжезински подтвердила в начале 2017 года – тогда же она сообщила о намерении сыграть свадьбу с Скарборо. «Мы хотели, чтобы церемония была скромной и очень простой, а не такой, какой вы ожидали от Мики и Джо», — заявила она журналу Vanity Fair.

В конце января, спустя чуть больше неделе после инаугурации американского лидера, Бжезински и Скарборо посетили Белый дом, где на обеде с Дональдом Трампом в том числе обсуждалось будущее свадебное торжество. Тогда президент предложил провести ее либо в администрации США, либо в его резиденции Мар-а-Лаго, расположенной во Флориде. «О, а знаете что? У меня есть лицензия, я могу вас поженить!», — предложил Трамп, его цитировал Vanity Fair.

Однако после что-то пошло не так. После того, как Трамп стал президентом, Бжезински и Скарборо не раз критиковали его в своей передаче. Президент, в свою очередь, отвечал им в твиттере. Порой Трамп явно перегибал палку: в первую очередь, это относится к высказываниям в адрес Бжезински. «Я слышал, низкорейтинговое шоу Morning Joe плохо обо мне отзывается (больше его не смотрю). Как же так вышло, что сумасшедшая Мика с низким IQ вместе с психопатом Джо три дня подряд приходили ко мне в Мар-о-Лаго в канун Нового Года и просили присоединиться [к празднованию]? Она истекала кровью после подтяжки лица. Я сказал: нет!», — написал Трамп в твиттере.

В результате ведущие поженились без участия Трампа, а американский лидер продолжает высказываться в адрес Бжезински, а она – давать ему повод.