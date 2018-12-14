Коварная принцесса: внучка Елизаветы увела мужчину из семьи

Внучка королевы Елизаветы II принцесса Беатрис оказалась замешана в новом скандале. Еще недавно пресса радовалась за сестру принцессы Евгении и с восторгом сообщала о ее новом романе с 34-летним итальянским миллионером Эдоардо Мопелли Моцци. Теперь выяснилось, что Эдоардо не был свободен, когда у него начинали завязываться отношения с Беатрис. Об этом сообщает The Mail On Sunday.



Миллионер был помолвлен с Дарой Хуан, с которой они воспитывали общего сына. Дара Хуан — известный архитектор, выпускница Гарварда, основательница международного бюро архитектуры и дизайна Design Haus Liberty. Анонимный источник утверждает, что Моцци и Хуан были помолвлены уже более трех лет, только недавно обручились и планировали свадьбу незадолго до церемонии бракосочетания принцессы Евгении, где Эдоардо встретил Беатрис.

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«Он познакомился с Беатрис еще много лет назад, когда они были детьми, но встретил ее вновь на свадьбе Евгении», — поделился источник. Однако согласно другой информации, Беатрис и Эдоардо неоднократно виделись в преддверии свадьбы, поскольку у пары был общий друг. Также источник рассказал, что Эдорадо продолжал жить вместе с Дарой и их ребенком даже когда у него завязались романтические отношения с Беатрис.

Об измене своего возлюбленного Дара Хуан узнала из СМИ. Девушка не дает никаких комментариев журналистам и не общается с прессой.

«Она не хочет делать никаких публичных заявлений в данный момент времени. Ее единственная забота — благополучие их сына», — рассказал знакомый Дары.

Несмотря на это, журналистам удалось пообщаться с отцом девушки. Он рассказал о том, как в семье узнали об измене Эдоардо: «Дара вместе с сыном прилетела домой из Лондона на День благодарения. Она ничего не знала. А на следующий день ее подруга отправила ей ссылку на статью. Она показала ее нам с женой — тогда мы и узнали, что происходит. Мы не знаем, как Дара с этим справится», — поделился отец девушки. Также он рассказал о несправедливости всей ситуации и признался, что очень беспокоится за дочь.

«Почему они хотят все разрушить? Я не понимаю. Это нечестно, но королевская семья такая могущественная. Что я могу сделать? Ничего», – рассказал о своих чувствах По-Тьен Хуан. Кроме того, мужчина показал репортерам снимки из семейных фотоальбомов, на которых Дара и Эдоардо улыбаются вместе со своим сыном Кристофером Вулфом.

Новый возлюбленнный принцессы Беатрис стал миллионером благодаря собственному бизнесу. В 2007 году он основал свою консалтинговую компанию, которая специализируется на подборе и строительстве элитных домов стоимостью в миллионы фунтов стерлингов. Эдоардо Моцци также занимается благотворительностью — он создал специальную организацию Cricket Builds Hopes, сотрудники которой жителей Руанды учат играть в крикет. По мнению Эдоардо, спорт помогает разрешать многие споры без применения насилия, а также учит лидерству.

Всего несколько дней назад принцесса Беатрис и Эдоардо Моцци впервые появились вместе на публике в качестве пары.

В понедельник вечером в Нью-Йорке прошла ежегодная премия Берггрюна по философии и культуре, которую в этот раз вручили американскому философу Марте Нуссбаум. Папарацци застали возлюбленных за поздравлением победительницы и светскими беседами с другими гостями премии.

Согласно информации The Sun, принцесса Беатрис уже представила нового бойфренда своим родителям — принцу Эндрю и Саре Фергюсон, причем родители пары уже давно друг с другом знакомы.

«Они вместе ездили в отпуск, где Беатрис и представила Эдоардо Ферджи и своему отцу», — рассказал изданию источник, близкий к семье. По его словам, у Беатрис и Эдоардо довольно серьезные отношения, и мы не успеем оглянуться, как королевская семья примет к себе еще одного члена.

«Они могут сыграть свадьбу в 2019 году — это уже обсуждали ее друзья. Беатрис сейчас так счастлива, и все от них в восторге», — поделился источник.

Букингемский дворец пока не дает никаких комментариев относительно личной жизни внучки королевы, и официально о планах на будущее принцессы Беатрис еще ничего неизвестно.