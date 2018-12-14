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Коварная принцесса: внучка Елизаветы увела мужчину из семьи

Новый возлюбленный внучки Елизаветы II бросил семью ради принцессы

Внучка королевы Елизаветы II принцесса Беатрис увела возлюбленного из семьи — возможно, невольно. СМИ сообщают, что ее новый бойфренд Эдоардо Мопелли Моцци оставил ради нее женщину, с которой воспитывал сына — пара уже планировала свадьбу. Еще совсем недавно пресса радовалась за последнюю незамужнюю внучку королевы, однако сейчас выясняется, что новой красивой истории королевской любви не получится.

Внучка королевы Елизаветы II принцесса Беатрис оказалась замешана в новом скандале. Еще недавно пресса радовалась за сестру принцессы Евгении и с восторгом сообщала о ее новом романе с 34-летним итальянским миллионером Эдоардо Мопелли Моцци. Теперь выяснилось, что Эдоардо не был свободен, когда у него начинали завязываться отношения с Беатрис. Об этом сообщает The Mail On Sunday.

Миллионер был помолвлен с Дарой Хуан, с которой они воспитывали общего сына. Дара Хуан — известный архитектор, выпускница Гарварда, основательница международного бюро архитектуры и дизайна Design Haus Liberty. Анонимный источник утверждает, что Моцци и Хуан были помолвлены уже более трех лет, только недавно обручились и планировали свадьбу незадолго до церемонии бракосочетания принцессы Евгении, где Эдоардо встретил Беатрис.

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«Он познакомился с Беатрис еще много лет назад, когда они были детьми, но встретил ее вновь на свадьбе Евгении», — поделился источник. Однако согласно другой информации, Беатрис и Эдоардо неоднократно виделись в преддверии свадьбы, поскольку у пары был общий друг. Также источник рассказал, что Эдорадо продолжал жить вместе с Дарой и их ребенком даже когда у него завязались романтические отношения с Беатрис.

Об измене своего возлюбленного Дара Хуан узнала из СМИ. Девушка не дает никаких комментариев журналистам и не общается с прессой.

«Она не хочет делать никаких публичных заявлений в данный момент времени. Ее единственная забота — благополучие их сына», — рассказал знакомый Дары.

Несмотря на это, журналистам удалось пообщаться с отцом девушки. Он рассказал о том, как в семье узнали об измене Эдоардо: «Дара вместе с сыном прилетела домой из Лондона на День благодарения. Она ничего не знала. А на следующий день ее подруга отправила ей ссылку на статью. Она показала ее нам с женой — тогда мы и узнали, что происходит. Мы не знаем, как Дара с этим справится», — поделился отец девушки. Также он рассказал о несправедливости всей ситуации и признался, что очень беспокоится за дочь.

«Почему они хотят все разрушить? Я не понимаю. Это нечестно, но королевская семья такая могущественная. Что я могу сделать? Ничего», – рассказал о своих чувствах По-Тьен Хуан. Кроме того, мужчина показал репортерам снимки из семейных фотоальбомов, на которых Дара и Эдоардо улыбаются вместе со своим сыном Кристофером Вулфом.

Новый возлюбленнный принцессы Беатрис стал миллионером благодаря собственному бизнесу. В 2007 году он основал свою консалтинговую компанию, которая специализируется на подборе и строительстве элитных домов стоимостью в миллионы фунтов стерлингов. Эдоардо Моцци также занимается благотворительностью — он создал специальную организацию Cricket Builds Hopes, сотрудники которой жителей Руанды учат играть в крикет. По мнению Эдоардо, спорт помогает разрешать многие споры без применения насилия, а также учит лидерству.

Всего несколько дней назад принцесса Беатрис и Эдоардо Моцци впервые появились вместе на публике в качестве пары.

В понедельник вечером в Нью-Йорке прошла ежегодная премия Берггрюна по философии и культуре, которую в этот раз вручили американскому философу Марте Нуссбаум. Папарацци застали возлюбленных за поздравлением победительницы и светскими беседами с другими гостями премии.

Согласно информации The Sun, принцесса Беатрис уже представила нового бойфренда своим родителям — принцу Эндрю и Саре Фергюсон, причем родители пары уже давно друг с другом знакомы.

«Они вместе ездили в отпуск, где Беатрис и представила Эдоардо Ферджи и своему отцу», — рассказал изданию источник, близкий к семье. По его словам, у Беатрис и Эдоардо довольно серьезные отношения, и мы не успеем оглянуться, как королевская семья примет к себе еще одного члена.

«Они могут сыграть свадьбу в 2019 году — это уже обсуждали ее друзья. Беатрис сейчас так счастлива, и все от них в восторге», — поделился источник.

Букингемский дворец пока не дает никаких комментариев относительно личной жизни внучки королевы, и официально о планах на будущее принцессы Беатрис еще ничего неизвестно.