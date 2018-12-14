Нелюбимая: Меланья Трамп теряет поддержку

Рейтинг первой леди США Меланьи Трамп ощутимо упал — это показал новый опрос CNN. Еще в октябре ее популярность составила 54%, но спустя два месяца упала до 43%.

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Помимо этого, 36% опрошенных заявили о своем неприязненном отношении к Меланье Трамп — и это на 6% больше, чем в октябре. Опрос проводился по телефону независимой исследовательской компанией SSRS для CNN. Американцев обзванивали с 6 по 9 декабря, и за это время в опросе успели принять участие 1 015 респондентов.

Падение общего рейтинга Меланьи Трамп на 11% весьма примечательно, учитывая, что у первой леди США в течение большей части 2018 года были самые положительные результаты различных голосований, и ее рейтинг всегда оставался в диапазоне от 40 до 50%. Однако, в отличие от уровня одобрениия ее мужа, который неизменно держится на отметке около 40%, общественное мнение о первой леди довольно резко меняется.

Популярность Меланьи Трамп достигла своего пика в начале мая этого года и составила 57% после ее первого официального государственного ужина в конце апреля, когда США посетили президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Бриджит.

Также высокие рейтинги жене президента США принесла поездка в Хьюстон в Техас на похороны бывшей первой леди Барбары Буш в том же апреле. Меланья Трамп была весьма дружелюбна с другими бывшими президентами и первыми леди, у многих из которых довольно напряженные отношения с ее мужем.

В июньском опросе, который был проведен спустя несколько недель после объявления ее акции «Будь лучшим» и последующей госпитализации в связи с операцией на почку первая леди сохранила благоприятные показатели — ее рейтинг был на уровне 51%. И это несмотря на то, что из-за операции Трамп оставалась вне в поле зрения общественности в течение почти трех недель.

Нынешний рейтинг Меланьи Трамп ниже, чем раньше — однако это все-таки не рекордно низкая цифра. Результаты опроса, прошедшего в январе 2017 года за несколько дней до инаугурации ее мужа, были куда хуже — в то время уровень благосклонности к Меланье Трамп составлял 36%, негативное отношение к ней выразили 35% опрошенных, а 23% и вовсе не имели о ней никакого представления.

Если анализировать результаты нового опроса, можно сделать вывод, что самую сильную поддержку Меланье оказывают пожилые, белые, республиканцы и консерваторы-мужчины, в то время как ее основными недоброжелателями являются женщины, которые в основном моложе первой леди и имеют высшее образование.

Хоть и рейтинг Меланьи упал по всем показателем, больше всего на нем сказалась политика ее мужа — большинство негативных комментариев в адрес первой леди прозвучало от тех, кто выступает против действий Дональда Трампа.

Благосклонность к Меланье снизилась на 6% среди тех, кто одобряет президентство ее супруга, и на 11% среди тех, кто негативно относится к Дональду Трампу как к главе государства. Она потеряла 5% среди республиканцев, но среди демократов — на 8% больше. В наибольшей степени рейтинг Меланьи Трамп упал среди либералов и белых выпускников колледжа — на 17% каждый.

В последние несколько недель первая леди США стала чаще появляться рядом с президентом на официальных мероприятиях. Меланья Трамп сопровождала своего супруга во время поездки в Аргентину на саммит G20, а также высказалась по нескольким политическим вопросам, выступив с подробной речью об распространении опиоидов.

Первая леди также не осталась в стороне от скандалов, связанных с сексуальными домогательствами и высказала свою точку зрения в интервью ABC News, сказав, что женщины, обвиняющие мужчин в харассменте, должны иметь «веские доказательства». Трамп сказала, что в любом случае поддерживает женщин, которые заявляют о том, что подвергались сексуальному насилию, однако ее заявления все равно были бурно раскритикованы.

Кроме того, во время интервью первая леди подняла вопрос об иммиграции во время интервью, заявив, что она «ошеломлена» политикой администрации, разлучающей детей с их семьями на границе.