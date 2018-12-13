Расизм на конкурсе красоты: американка затравила азиаток

Королева красоты США 2018 года, 24-летняя Сара Роуз Саммерс, была вынуждена публично извиняться за расистские комментарии в адрес участниц конкурса «Мисс Вселенная» из Вьетнама и Камбоджи. «Мисс США», которая наравне с другими победительницами региональных состязаний красавиц сейчас готовится к финалу «Мисс Вселенной» в Бангкоке, выложила в соцсети ролик, в котором вместе с Валерией Моралес из Колумбии и Франческой Ханг из Австралии насмехается над девушками из Юго-Восточной Азии из-за того, что они не говорят по-английски.

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Решив обсудить других участниц, девушки спародировали вьетнамский акцент Мисс Вьетнам Ххен Нье, после чего Сара Роуз Саммерс сказала: «Она утверждает, что говорит по-английски, и ты пытаешься с ней беседовать, задаешь вопрос, а она так…», — в этом месте красавица из Небраски улыбается, изображая улыбку девушки из Вьетнама, которая желает проявить дружелюбие, но ничего не может сказать.

Она также рассказала о «Мисс Камбоджи» Рерн Синат, которая также не говорит по-английски: «Представляете себе? Франческа говорит, что это ее изолирует, а я сказала — да, и просто запутает».

Пользователи сети с возмущением отреагировали на комментарии «Мисс США». «Будущая Мисс Вселенная не должна пропагандировать травлю», — написал один из комментаторов. Другой пользователь оценил видеоролик как «позорную демонстрацию подлости по маской дружелюбия».

Позже в разговоре с изданием TMZ мать Сары Роуз Саммерс, Дезире, заявила, что слова ее дочери были вырваны из контекста. «Она ни в коем случае не хотела навредить. В ней нет ни капли злобы», — сказала Дезире Саммерс. Что же касается того, что девушка пародировала Мисс Вьетнам, мать конкурсантки предположила, что та просто изображала, как ведет себя Мисс Вьетнам, когда не понимает, что ей говорят. «Она не пыталась высмеять ее», — сказала Дезире Саммерс.

Через некоторое время Сара Роуз Саммерс опубликовала извинение в своем инстаграме. «В момент, когда я хотела выразить восхищение смелостью некоторых моих сестер, я сказала то, что, как я теперь понимаю, могло быть воспринято как неуважение, и я прошу прощения». Она также написала, что была бы благодарна за возможность обсудить сложившуюся ситуацию с девушками из Вьетнама и Камбоджи.

Конкурс «Мисс Вселенная», который пройдет 16 декабря в Бангкоке, в этом году преследуют скандалы.

В конце сентября 2018 года стало известно, что «Мисс Украина» Вероника Дидусенко, которая должна была представлять эту страну в борьбе за звание Мисс Вселенной, дисквалифицирована из-за того, что скрыла от организаторов информацию о том, что ранее была замужем и воспитывает 4-летнего сына от первого брака. Дело в том, что среди многочисленных правил для конкурсанток одним из самых значительных остается условие, по которому у девушки не должно быть мужа или детей. Только в этом случае красавицы на большинстве мировых конкурсов красоты называются «мисс».

Исполнительный директор организационного комитета конкурса Виктория Киосе сообщила на пресс-конференции, состоявшейся 24 сентября, что жюри Национального конкурса красоты «Мисс Украина-2018» 30 сентября переизберет победительницу конкурса. Сама Вероника Дидусенко заявила, что считает условие, по которому участницы конкурса «Мисс Украина» не должны иметь опыта замужней жизни и иметь детей, дискриминационным и унизительным.

Позже, 30 сентября, организаторы конкурса на Украине объявили, что в Бангкок поедет другая конкурсантка — 19-летняя Леонила Гузь, парикмахер-стилист родом из Херсонской области.

Также в этом году есть шанс, что титул «Мисс Вселенная» впервые в истории получит участница-трансгендер: в конкурсе принимает участие Мисс Испания, родившаяся мужчиной, однако сменившая пол — это модель Анджела Понке. «Это была бы победа в борьбе за права человека, — заявила модель в интервью Time. — Трансгендерные женщины так долго преследовались и отвергались! Если мне дадут корону, это покажет трансгендерным женщинам, что они такие же женщины, как цисгендерные».