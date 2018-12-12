Дед ни при чем: почему внучку Буша поставят в прямой эфир

Дочь экс-президента США Джорджа Буша-мл. Дженна Буш-Хагер займет место телеведущей утреннего шоу The Today Show на телеканале NBC Кэти Ли Гиффорд — об этом сообщает портал Page Six.

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Причиной возможного назначения называют большую популярность, которую 37-летняя Буш-Хагер завоевала среди зрителей телеканала, и благосклонность управляющего состава корпорации NBC News: ожидается, что новую должность она получит сразу после официального ухода Гиффорд 7 апреля 2019 года, в 11-ю годовщину ее работы в утреннем эфире.

11 декабря сама 65-летняя Кэти Ли Гиффорд объявила о своем уходе с телеканала в The Today Show и прямо сказала, что знает, кто займет ее место. Однако у нее было свое мнение на этот счет. «Я знаю, что потом кое-кто прекрасный будет сидеть на этом месте, — заявила телеведущая, — У меня есть свое представление о том, кто бы подошел совершенно идеально».

Гиффорд добавила, что сотрудники программы и NBC составляют «огромный бассейн таланта, красоты и сердечности». По ее словам, даже если новичок изначально не был в «семье», он обязательно в нее войдет, «потому что мы относимся ко всем подобным образом».

Этим летом Дженна Буш-Хагер уже вела The Today Show вместе с соведущей Гиффорд Ходой Котб, пока сама Кэти Ли находилась в Шотландии на съемках фильма «Люби меня до смерти», к которому она написала сценарий.

Внучка 41-го президента США и мать двоих детей уже участвует в работе телеканала — на прошлой неделе она создала небольшой фильм об утрате своего дедушки для еженедельной программы Dateline, которую также выпускает NBC. Душещипательный выпуск получил название «Вспоминая Джорджа Буша: любовное послание к дедуле».

Источник, близкий к ситуации, рассказал Page Six, что Дженна Буш-Хагер хорошо смотрится в одном кадре с 54-летней Котб. Инсайдер также сказал: «Ставлю на то, что Дженна присоединится к Ходе».

11 декабря работники NBC News поделились новостью, что популярная телеведущая Кэти Ли Гиффорд была готова уйти еще год назад и даже вела переговоры с руководством, предупредив их о своем намерении покинуть «бассейн таланта».

Однако сотрудники корпорации подчеркнули, что отпускать ее не хотели и умоляли остаться еще на один год — происходили кадровые перестановки, и исполнительным продюсерам было крайне важно сохранить стабильность хотя бы за столом, за которым сидят две ведущих.

По слухам, именно поэтому телеведущей одного из главных американских новостных телеканалов позволили на долгое время отлучаться с работы, чтобы журналистка могла пробовать себя в съемке фильмов и записи музыки — это было их частью договора.

Если Гиффорд действительно хотела уйти из утреннего шоу в конце 2017 года, то более неудобного времени и представить сложно — боссы The Today Show уволили Мэтта Лойера из-за обвинений в сексуальных домогательствах, да и рейтинги «новенькой» Меган Келли не внушали уверенности.

К тому же, аудитория не могла смириться с уходом первой афроамериканской журналистки, ведущей передачи в прямом эфире --Тэмрон Холл. Во многом благодаря ей корпорация закончила 2016 год с небывалым успехом, когда по популярности обогнала своих главных конкурентов Good Morning America («Доброе утро, Америка») на телеканале ABC и This Morning («Этим утром») на CBS.

Если верить инсайдерам, Холл покинула свое рабочее место после серьезных споров с начальством из-за того, что телеведущая не хотела отдавать свое эфирное время недавно пришедшей с Fox News Меган Келли.

В корпоративном имейле, который в начале этой недели получили сотрудники телеканала, содержалась информация об уходе Гиффорд и послание от 65-летней телеведущей всем, с кем ей довелось работать за прошедшие 11 лет.

«В 2008 году я присоединилась к семье The Today Show с намерением провести здесь один год. Но что-то потом все пошло не по плану:

я влюбилась в прекрасную, талантливую и экстраординарную египетскую богиню по имени Хода и в потрясающую команду профессионалов, которые безустанно и радостно работают на своих местах,

многие из них начинают в полночь, чтобы создавать беспрецедентные 4 часа прямого телевизионного вещания», — заключила Кэти Ли Гиффорд.

The Today Show выходит в эфир ежедневно в 9 утра по местному времени. Оно разбито на сегменты, каждый из которых длится по одному часу. Гиффорд и Котб принадлежит завершающая развлекательная рубрика.