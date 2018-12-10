Педофил или нет: в чем обвиняют Рубчинского

34-летнего российского модельера Гошу Рубчинского обвиняют в педофилии. Дело в том, что в сеть попали скриншоты переписки Рубчинского с несовершеннолетним юношей. На них видно, как дизайнер просит мальчика прислать ему свои фотографии, убеждая его сделать снимки в ванной, чтобы его родители не узнали об этом. Переписка проходила сначала в директе инстаграма, а потом в мессенджере.

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В ответ на обвинения команда Рубчинского опубликовала на портале Hypebeast.com заявление, в котором отвергает факт домогательств. «Это был уличный кастинг для лукбука, — говорится в сообщении. — Он отправил нам личное сообщение с просьбой позволить ему принять участие в кастинге. Так происходит всегда. Мы много лет занимаемся уличными кастингами для показов и составления лукбуков моделей и на следующей неделе поедем для этого в Лондон. Гоша пообщался с юношей по FaceTime и после попросил его прислать фотографию, чтобы она была в архиве, наравне со снимками других моделей.

Парень сказал, что не может сфотографироваться один? и Гоша сказал ему быстро пойти в ванную и сфотографироваться в зеркале, чтобы он мог показать снимок остальной части команды и сохранить его в архив.

Эта переписка в Instagram была изменена и вырвана из контекста. Ясно, что в скриншоты были внесены изменения и удалены некоторые сообщения, чтобы Гоша предстал в плохом свете, хотя на самом деле это простой запрос на фотографию, чтобы облегчить уличный кастинг. Парень начал связываться с нами очень часто, требуя ответа о кастинге, и стал немного странным. Поэтому Гоша его заблокировал, и мы думаем, именно поэтому этот парень пытается подставить Гошу и представить то, что было совершенно невинным кастингом, тем, чем оно не было…».

Подростком, с котором переписывался Рубчинский, оказался 16-летний юноша из Швеции. Скриншоты переписки он отправил в закрытую группу High Fashion Talk в фейсбуке, а затем снимки были опубликованы в популярном инстаграм-сообществе Diet Prada.

«2018 год подходит к концу, и дизайнеры отправляют свои заявки на премию «Самый гадкий человек года»», — гласит подпись к публикации.

Юноша утверждает, что дизайнер требовал от него не обычные снимки, а интимные фотографии, и даже после того, как узнал о его возрасте.

Один из пользователей соцсети напомнил, что хоть и возраст согласия в России 16 лет, хранение обнаженных или провокационных фотографии тех, кому менее 18 лет, считается детской порнографии во всем мире.

В комментариях развернулись нешуточные споры: одни негодуют и говорят о том, что это был самый легкий и мерзкий способ загубить свою карьеру, другие оправдывают дизайнера, а некоторые шутят про водку.

Гоша Рубчинский действительно уже не первый год находит своих моделей в соцсетях: еще в 2016 году он объявил об открытом кастинге на участие в показе SS-2017. Для этого не нужно было куда-то приходить, можно было лишь заполнить простую анкету, вписав в нее имя, возраст и контактные данные, а также приложив ссылку на свой инстаграм-аккаунт.

Примечательно, что спустя некоторое время после того, как скандал начал развиваться, Гоша Рубчинский удалил свой инстаграм без каких-либо объяснений. Сам пока что никак не комментировал обвинения, выдвинутые подростком.

Гоша Рубчинский — один из известнейших российских дизайнеров за рубежом. Он запустил свой одноименный бренд в 2008 году и стал одним из самых узнаваемых инфлюенсеров в мире уличного стиля. В его одежде ходят Рита Ора, Райан Гослинг, Джастин Бибер, Канье Уэст и другие звезды. В 2016 году Рубчинский вошел в список 500 самых влиятельных людей мира моды по мнению сайта Business of Fashion.

Однако 2018 год принес Рубчинскому, скорее, проблемы. В апреле стало известно, что Гоша Рубчинский закрывает свой бренд, однако продолжает сотрудничать с другими модными домами: показ новой коллекции Рубчинского осень-зима 2018 был намечен на июнь этого года — но отменен по неизвестным причинам.