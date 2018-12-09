«Зачахла до костей»: что случилось с Беллой Хадид

Даже если ты входишь в число самых высокооплачиваемых моделей мира, это не значит, что твоя внешность безупречна — напротив, она будет все больше и больше подвергаться критике. Белла Хадид знает об этом, как никто другой — на этот раз поклонники обеспокоились весом модели и назвали ее слишком худой.

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Негативные комментарии начали появляться вскоре после того, как журнал Love опубликовал видео для их специального выпуска. В клипе 22-летняя модель, которую еще недавно все видели на подиуме Victoria's Secret Fashion Show 2018, снялась в сплошных купальниках, которые подчеркнули ее стройную фигуру, в особенности выдающиеся кости на бедрах. На видео она размышляет о принятии себя и своего тела, каким бы оно ни было.

«В детстве я определенно была не самым уверенным в себе человеком, — призналась она в клипе. — Я всегда находилась в поиске наилучшей версии себя, поэтому, думаю, я впервые начала чувствовать себя на высоте совсем недавно, в последние два года, когда мое здоровье восстановилось, а моя любовь была рядом со мной. Я просто чувствовала себя очень комфортно в своем собственном теле вместо того, чтобы искать в себе человека, которым я должна быть для посторонних».

Тем не менее, некоторые пользователи соцсетей все-таки усомнились в том, что Хадид чувствует себя здоровой — они считают, что в клипе она выглядела «зачахшей до костей».

«Это действительно грустно. Она говорит о принятии себя, потому что у нее торчат кости. Модельная индустрия варварская и отвратительная со своими стандартами красоты», — написал один из пользователей в инстаграме.

Другой пользователь высказал мнение, что клип представляет собой «крайне нездоровое сообщение впечатлительным молодым девушкам», добавив, что Хадид выглядит не здоровой, а «скелетной». И большая часть комментаторов с ними согласна.

Однако несмотря на волну негативных откликов, были и те, кто выступил в поддержку Хадид, написав, что независимо от того, как кто-то выглядит, стыдить человека за его тело — это всегда ненормально.

«Это видео о том, как Белла себя принимает такой, какая она есть, и как чувствует себя красивой. Если она чувствует себя красивой в таком виде, то это так и есть. Вы не можете выражать свое оценочное мнение, чтобы кого-то обидеть, — это именно то, о чем она говорит. Держите свой негатив при себе», — защитил Беллу один из комментаторов.

Противники бодишейминга уже давно приняли сторону не только полных, но и излишне худых людей. Критике все чаще подвергаются обладательницы фигур, которые раньше считались бы идеальными — но теперь их клеймят «слишком» совершенными и подающими дурной пример.

В этом году под огонь критики попала Виктория Бекхэм с рекламой ее новой коллекции солнцезащитных очков, для которой снялась слишком худая, по мнению публики, девушка. А Ким Кардашьян столкнулась с волной возмущенных комментариев, когда поблагодарила Кендалл Дженнер за то, что та назвала ее слишком худой.

««Ты выглядишь анорексичной» — это НЕ комплимент, «Ты выглядишь так, будто ничего не ешь» — это НЕ комплимент. В пищевых нарушениях нет ничего гламурного или заслуживающего похвалы, так что давайте перестанем к ним так относиться», — написала одна из пользовательниц соцсетей в комментариях.

За рекламу с нездорово-худыми моделями неоднократно критиковали Saint Laurent — реклама с Кики Уиллемс была запрещена в Великобритании за слишком худые ноги модели. А в 2016 году британский регулятор рекламного рынка запретил рекламу Gucci, на которой модель в платье с геометрическим принтом сочли слишком изможденной.

Все эти дискуссии привели к тому, что для брендов стало неприлично нанимать на работу излишне стройных девушек. Так, в прошлом году крупнейшие французские конгломераты, в которые входят производители одежды и предметов роскоши, Kering и LVMH приняли решение запретить снимать в рекламных кампаниях их брендов слишком худых моделей. Они подписали устав, согласно которому больше не будут принимать на работу девушек, размер одежды которых составляет меньше 34-го (соответствует российскому 40-му).