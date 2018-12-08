Да здравствует королева: кто стал «Мисс мира-2018»

На острове Хайнань в Китае прошел конкурс «Мисс мира-2018». Корону завоевала представительница из Мексики, 26-летняя Ванесса Понкэ де Леон. Известно, что новая королева красоты получила диплом MBA и сейчас состоит в Совете директоров реабилитационного центра для женщин. Также она выступает в качестве спикера Национального института молодежи, работает ведущей и моделью. В своей анкете девушка указала, что увлекается подводным плаванием, волейболом и живописью, а своим личным девизом она называет «Мы все нуждаемся друг в друге».

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Под хит 1979 года «We Are Family» «Мисс Мира-2017» Мануши Чхиллар, предшественница Ванессе Понкэ де Леон, в последний раз вышла на сцену в качестве королевы красоты, чтобы передать свою корону преемнице.

Мануши Чхиллар, завоевавшая в конкурсе красоты титул «Мисс Мира-2017», родом из Индии. Она родилась в северном штате Харьяна, владеет хинди и английским и любит заниматься классическими индийскими танцами. Девушка учится в медицинском университете — она готовится стать кардиохирургом. Решение о победе Чхиллар было вынесено жюри ежегодного соревнования.

Фоторепортаж: Новая «Мисс мира» -- родом из Мексики __is_photorep_included12087985: 1

Второе место на конкурсе 2018 года заняла девушка из Таиланда — 20-летняя Николен Пичапа Лимснукан, студентка, изучающая бизнес-администрирование.

Россию на этом конкурсе представляла вторая «Вице-мисс Россия-2018»: Наталья Строева вошла в первую тридцатку самых красивых девушек мира. Девушке 18 лет, она будущий медик. В прошлом году Строева поступила в Российский государственный медицинский университет им. Пирогова, но после того, как завоевала титул королевы красоты Якутии, решила забрать документы из московского вуза и поступить в местный. «В нашем регионе повышенная стипендия, и жить здесь мне намного выгоднее. Здесь моя семья, близкий человек», — рассказала девушка порталу Ykt.ru. Девушка еще в восьмом классе решила стать пластическим хирургом, а сейчас планирует заниматься косметологией и дерматологией.

«Моя мама — саха, а папа — русский. Я воспитывалась в семье отца, и она очень необычна: у всех славянская внешность, при этом все говорят по-якутски, — поделилась Строева после победы на региональном конкурсе красоты в январе изданию SakhaLife. — А я, наоборот, выгляжу как саха, но не говорю на родном языке. Якутский я только понимаю».

В 12 лет девушка осиротела, поэтому ей пришлось с жить практически самостоятельно и с ранних лет начать взрослую жизнь. Ее мамы не стало, когда ей было еще меньше года, а после она потеряла отца, поэтому опекуном стал ее старший совершеннолетний брат. Именно он предложил ей пойти на кастинг в модельное агентство, когда девушке исполнилось 14 лет. «На данный момент являюсь ведущей моделью, год назад стала преподавателем по дефиле и фотопозированию», — рассказывала Строева изданию SakhaLife.

17 декабря в Бангкоке состоится не менее важный конкурс красоты — «Мисс Вселенная». На этом состязании Россию представит Юлия Полячихина, «Мисс Россия-2018».

Девушке тоже 18 лет, она родом из столицы Чувашской республики, города Чебоксары. Юлия Полячихина также имеет большой опыт в модельной сфере — она опытная участница подобных состязаний и профессиональная манекенщица. Несмотря на юный возраст, она уже успела поработать моделью во Франции и Японии, поучаствовать в нескольких крупных конкурсах красоты и завоевать такие титулы, как «Мисс Россия — 2018», «Вице мисс туризм России — 2016», «Топ 10 Мисс Волга», «Мисс Чувашия — 2016» и другие.

Россию на прошлогоднем конкурсе красоты представляла Полина Попова из Екатеринбурга. Согласно правилам конкурса, каждая из претенденток на корону должна была внести свой вклад в благотворительную деятельность любого рода и рассказать о своем опыте. Полина Попова совершила поездку на озеро Байкал и высказалась в защиту байкальской нерпы — девушка предложила включить ее в Красную книгу.

Примечательно, что русские девушки побеждали в конкурсе «Мисс Мира» дважды. В 1992 году корону завоевала Юлия Курочкина, а в 2008-м первое место в престижном конкурсе красоты заняла Ксения Сухинова.