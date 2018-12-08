Мода — это приговор: Александру Васильеву — 60

Вероятно, маленький Саша с самого детства подозревал, что он продолжит дело своего отца — в пять лет он сделал свои первые эскизы и декорации для кукольного спектакля. После этого его стремление узнать о костюмах и их происхождении практически провело Васильева через постановочный факультет МХАТа и факультет дизайна интерьеров в Парижском университете.

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Родители, уважаемые не только в театральных кругах интеллигенты, помогли юноше с большим проблемами с успеваемостью вступить в комсомол — за мальчика, которого выгнали из престижной школы с уклоном в изучение английского языка, поручились артисты Константин Райкин, Анастасия Вертинская и Станислав Садальский.

Только вот с переездом во французскую столицу друзья папы и мамы помочь не могли, а за железный занавес без крайней необходимости не выпускали. Васильев решил заключить фиктивный брак с француженкой, чтобы заполучить необходимую и практически недосягаемую для выпускника МХАТа заграничную визу.

Спустя пять лет супруги согласились, что их союз исчерпал себя, и развелись. Но своей цели Александр Васильев добился, а главной спутницей жизни, по его словам, навсегда стала мода.

В 24 года он влюбился в город. Успех в чужой стране к образованному молодому человеку пришел не сразу, поэтому приходилось присылать различным театрам и операм свои эскизы и предложения, а самому зарабатывать на жизнь национальной экзотикой — исполнением русских песен в сопровождении аккордеонов уличных музыкантов.

В первое время, если работу получить и удавалось, платили за нее, как правило, не так много. Зато в этот период Васильев начал посещать антикварные рынки, потому что в его квартире не было стульев, а позволить себе новые казалось немыслимым расточительством.

Вскоре талантливый Васильев прославился благодаря работе в качестве декоратора с театром Rond Point на Елисейских полях, оперой Бастилии, Авиньонским музыкальным фестивалем и Королевской оперой Версаля. Через несколько лет самообразования в области моды и опыта в театральной сфере, к желанию научить других тому, что он знает сам, прибавилась возможность.

В 1994 году Александр Васильев начал проводить лекции и мастер-классы в различных университетах и колледжах на четырех языках — в России он стал одним из первых, кто серьезно подошел к созданию индивидуального стиля без фиксации на современных модных тенденциях.

Вещи для Васильева действительно имеют особенный смысл. Все эти годы историк моды собирал внушительную коллекцию женской и мужской одежды, а его любимые предметы — подарки от знаменитых актрис театра и кино, а также вещи из коллекций зарубежных дизайнерских домов, вдохновленные русской культурой.

Однако если в его частное хранилище могут попасть многие качественные и хорошо сохранившиеся вещи, то оттуда они уже никуда не денутся.

Однажды Александр Васильев справедливо заметил, что никогда не одалживает актрисам вещи из своей обширной коллекции, потому что «даже самые красивые из них иногда потеют».

Всего он владеет более чем 60 тысячами предметов гардероба самых известных икон XIX и XX столетия — этот факт делает его одним из самых больших частных коллекционеров костюмов той эпохи. Несмотря на то что солидная часть жизни Александра Васильева проходит за границей — он уже трижды совершал кругосветные путешествия, а его квартиру в Париже снимали для журнала Architectural Digest — все, что связано с Россией, ему ближе.

Знание суммарно семи языков и недвижимость в разных концах планеты не могут развести его со страной, в которой он родился, хотя историк однажды признался, что нынешнее положение дел его удручает. Он рассказал, что Россия была страной с уникальной культурой, но, в силу многих причин, она превращается в наиболее банальную. Возможно, это звучит резко, однако Васильев привык выносить приговоры — не зря в течение вот уже почти десяти лет он появляется в жюри передачи «Модный приговор».