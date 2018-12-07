«Начали уже заходить»: как Путин встретился с медведями

Президент России Владимир Путин на торжественной церемонии вручения премии Русского географического общества в Кремле рассказал о встрече с медведями на Камчатке.

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«Сейчас говорили и о флоре, и о фауне, о стареющих лесах, и о медведях. Это требует не только времени и увлеченности своим делом — это мужества требует. Я действительно был в этих местах, смотрел: здесь медведи, там медведи; когда начали уже с этой стороны заходить, мы подумали, что надо как-то перемещаться, понимаете. А ребята жили там семь месяцев, рядом с ними совсем», — сообщил глава государства.

Глава государства также вручил награду победителю в номинации «Лучшая экспедиция по России» Игорю Спириденко — руководителю проекта «Борт Тюрикова. Возвращение».

«Прежде чем вручить эту премию, я позволю себе сказать несколько слов — слов благодарности не только нашим номинантам за то, что они сделали, но и всем, кто принимает участие в такой широкой, очень важной для страны работе, как познание самих себя», — подчеркнул политик.

Он также напомнил, что сам любит путешествовать по России, передает ФАН.

«Я часто бываю в разных уголках нашей огромной страны. Горный Алтай. Не пещера, просто огромный камень. Наскальные рисунки древнего художника с изображением зверей, птиц и так далее.

Никаких ученых там нет, никто об этом не знает. Мы посмотрели, рукой расчистили. Мы не знаем сами глубины нашей культуры и нашей истории. Кстати говоря, Горный Алтай многими исследователями считается колыбелью тюркских народов. У нас очень много того, чего мы не знаем, но с чем мы живем. Нужно знать», — резюмировал президент России.

В августе нынешнего года в Сети появилось видео того, как Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым провел выходные в Туве. Российский лидер в компании отдыхал на Енисее. Президент России любовался красотами, катался на катере по водоему, а также ходил по горам.

Кроме того, президента и его спутников сопровождал глава Республики Тува Шолбан Кара-оол и директор Саяно-Шушенского государственного биосферного заповедника Геннадий Киселев, передает НСН. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в этот раз Путин не рыбачил, а сама поездка носила характер видового туризма.

На кадрах показано, как Путин, спускаясь с горы, присел на сваленное дерево отдышаться и сказал: «Вот это да! Сказочный лес». Также видно, как Путин собирает лесную ягоду и ест ее.

В 2017 году по дороге на Дальний Восток, где Путин проводил свой отпуск, он на несколько дней останавливался в Сибири. Там он занимался подводной охотой в горном озере.

«Рыбалка мне близка, любима, и я всегда с удовольствием использую, к сожалению, очень редкую возможность посидеть с удочкой.

Правда, иногда работа даже помогает. Как иначе я смог бы половить рыбу в Америке да еще в компании двух президентов? Если серьезно, то лучшая рыбалка в мире, согласно моему личному рейтингу, в Мурманской области и в дельте реки Волги, в районе Астрахани», — пояснял российский лидер.

По словам Дмитрия Пескова, российский лидер ходил по рекам на моторных лодках и плотах, совершал переходы по горам на квадроциклах и пешком, рыбачил на горных озерах в труднодоступной тайге, а также занимался подводной охотой.

Официальный представитель Кремля обратил внимание на тот факт, что климат в этих краях «довольно жесткий». По словам Пескова, температура воды в озере не поднимается выше 17 градусов, однако это не помешало президенту искупаться.

Стоит также отметить, что президент России является председателем попечительского совета Русского географического общества.

«Мне импонирует сама миссия РГО: «Вдохновлять людей на любовь к России». В этой фразе заключено стремление открыть и российскому обществу, и всему миру красоту, многообразие, самобытность России, представить ее достоверный образ. И я рад возможности принять личное участие в работе Русского географического общества, помочь реализации его ярких, содержательных проектов», — признавался Путин.