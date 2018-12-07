Клубок змей: Иванка Трамп вытравила генерала из Белого дома

Джон Келли – глава аппарата Белого дома и отставной генерал – может уйти со своего поста в ближайшие два дня. Об этом сообщили CNN источники, знакомые с ситуацией, сложившейся в Западном крыле резиденции президента США. Как отмечает Fox, после 17 месяцев с тех пор, как Джон Келли остается на своем посту главы аппарата Белого дома, он и Дональд Трамп достигли «мертвой точки» в отношениях – и дальше это продолжаться не может. Еще летом президент США уговорил Джона Келли остаться еще на два года, однако в последние несколько дней они вовсе не разговаривают.

Реклама

Джон Келли занял пост главы аппарата Белого дома 31 июля 2017-го. Однако уже в феврале новые порядки, введенные им, не понравились многим обитателям резиденции американского президента. В частности, не по душе они пришлись Иванке Трамп и Джареду Кушнеру, которые были крайне недовольны жесткими действиями бывшего морского пехотинца, который начал править в Белом доме железной рукой.

Поводом для конфликта между Джоном Келли и семьей дочери американского президента было решение главы аппарата Белого дома снизить уровень допуска к секретным документам для Джареда Кушнера, мужа Иванки Трамп и советника Дональда Трампа.

Решение Джона Келли, который отрегулировал уровень доступа различных сотрудников Белого дома к секретным документам, не касалось лично Джареда Кушнера. Однако он попал в категорию людей, которым оказалось запрещено знакомиться с содержанием бумаг высокой степени секретности. Многие – в том числе, и Иванка Трамп и Джаред Кушнер, — решили, что действие Джона Келли было совершено лично против Кушнера, однако сам глава аппарата Белого дома это отрицал. «Это направлено не на Джареда, а на то, чтобы исправить нарушенную систему», — заявил тогда Келли, подчеркнув тем самым, что ему известно об обидах президентской дочери и ее мужа.

Свое отношение к ситуации выразил тогда и старший сын Дональда Трампа – Дональд Трам-младший. Он счел, что Келли намеренно пытается отодвинуть Кушнера в сторону. «Иванка и Келли схватились в смертельной борьбе. Вступили в нее двое. Выживет только один», — заявил он.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс напрасно уверяла прессу, что Джаред остается «значимым членом команды. У Джареда Кушнера все равно осталось ощущение, что «все на него нападают», как он говорил CNN.

В марте 2018-го в некоторых изданиях появились сообщения, будто уже и сам Дональд Трамп просил Джона Келли как-то ограничить влияние в Белом доме Иванки и Джареда. Издание The New York Times сообщало со ссылкой на источники в Белом доме, что американский президент в частных беседах выражал сожаление о том, что его дочь и ее супруг вообще были допущены к работе в Белом доме. Люди, знакомые ситуацией, даже утверждали, будто Трамп просил Джона Келли каким-то образом ограничить их влияние.

Впрочем, в сентябре 2018 года, если судить по сообщениям СМИ, ситуация развернулась в обратную сторону. Тогда уже Иванка Трамп и Джаред Кушнер принялись выставлять Джона Келли в глазах Трампа в крайне невыгодном свете. Это было связано с книгой ветерана американской журналистики Боба Вудворда «Страх. Трамп в Белом доме», которая вышла в начале сентября.

В книге Боба Вудворда были собраны интервью с высокопоставленными чиновниками, которые весьма критично отзывались о работе Трампа на посту президента США. В частности, в ней были приведены и слова Джона Келли, сказанные в узком кругу – их передал журналисту анонимный источник.

«Он идиот. И это глупо — пытаться его в чем-то убедить Он с катушек слетел. Мы тут все живем в сумасшедшем доме. Я не знаю, почему мы все тут собрались. Это самая худшая работа, которую я имел», — будто бы сказал однажды глава аппарата Белого дома.

Как сообщал в связи с выходом скандальной книги журнал Variety, Дональд Трамп потребовал, чтобы вред от ее выхода снизили именно Иванка Трамп и Джаред Кушнер. При этом издание отмечало, что всю вину за появление такого количества нелестных оценок Трампа Иванка и Джаред возложили именно на Джона Келли. «Он разрушает твое президентство», — сказала, по словам источника, Иванка.

При этом тогда же, в начале сентября, в The New York Times скандальная критическая колонка о Трампе. Ее авторство Иванка якобы приписала Захари Фуэнтесу, руководителю штата Белого дома, который, по ее мнению, написал ее под руководством Джона Келли. Издание Variety сообщало, что Иванка и Джаред сделали этот вывод на том основании, что у Келли достаточно раздутое самомнение, чтобы решить, что таким образом он спасет страну от Трампа.

Сам Дональд Трамп тогда не принял эту теорию, что, по словам источников, ранило Иванку, которая говорила, что ее отец до сих пор видит Джона Келли эдаким Джоном Уэйном и боится, что за пределами Белого дома он окажется еще опаснее, чем в его стенах. Однако сейчас настал момент истины. Иванка Трамп добилась своего не без помощи других людей – возможно, невольной. В частности, Джон Келли вступал в громкую схватку в стенах Белого дома и с Джоном Болтоном, советником президента США по национальной безопасности – тогда речь шла о вопросах миграции. Преемником бывшего генерала Джона Келли может стать Ник Айерс, глава аппарата вице-президента США Майкла Пенса. Но это будет уже совсем другая история.