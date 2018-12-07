«Я не мастурбировал»: Майкл Дуглас жалуется на обвинения

Майкл Дуглас ответил на обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутых в против него в январе 2018 года. В авторском подкасте журналистки Тины Браун, который планируют выпустить 11 декабря, актер рассказал, что был «чрезвычайно, невероятно разочарован в The Hollywood Reporter», раскрутившем эту историю.

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«В наши дни это так и работает: кто-то выдвигает обвинения, а потом репортеры связываются с каждым человеком из тех, с кем ты работал больше 25 лет — что они и сделали, потому что мне все об этом рассказали, — пожаловался актер. — При этом никто не подтвердил эти обвинения, так что это была пустая трата времени».

С начала года 74-летний обладатель двух кинопремий «Оскар» отрицал все обвинения, поступившие в его адрес от журналистки Сьюзан Броуди — в январе она сообщила редакции The Hollywood Reporter, что актер мастурбировал перед ней на встрече в конце 1980-х, когда она работала в его продюсерской компании.

В ответ на это Дуглас рассказал изданию Deadline, что нападки на него — «абсолютная ложь, фабрикация», а в самом заявлении «полностью отсутствует правда». В подкасте он также заметил, что за последние месяцы тяжелее всего пришлось его детям, которым было не по себе ходить в школу, потому что они боялись, что в этот день опубликуют еще одну статью, где их отца назовут сексуальным насильником.

«Они напуганы, им очень плохо… Мне кажется дикостью, что эти обвинения были предъявлены 32 года спустя», — поделился актер.

Изданию The Hollywod Reporter Броуди рассказала, что актер, сыгравший в культовом «Роковом влечении», комментировал ее внешний вид и открыто говорил об интрижках с актрисой Кэтлин Тернер, а также с одним из членов европейской королевской семьи.

Журналистка также заявила, что Дуглас говорил ей непристойные вещи, и этот факт Майкл, который в то время был женат на кинопродюсере Диандре Люкер, не стал отрицать, но состава преступления в этом не нашел.

«Грубая лексика или подслушанные личные разговоры с моими друзьями, которые, ее, возможно, смутили, слишком далеки от харассмента, — ответил актер, — Выдвигать подобные предположения — значит оказывать оказывает медвежью услугу тем, кто на самом деле стал жертвой сексуального насилия и запугивания».

Броуди не оставила без ответа это высказывание и сказала The Hollywood Reporter, раскручивающему эту историю, что ожидала от Майкла Дугласа попытки оправдаться: «Я думаю, что в этом состоит часть проблемы, как и его отговорка о создании образа жертвы».

Она продолжила словами большинства женщин, в чьих словах усомнились из-за большого временного промежутка между преступлением и обвинением: «Есть множество причин, по которым так много женщин не рассказывает свои истории — Бог свидетель, мне понадобилось 30 лет и общественное движение, чтобы набраться смелости».

В прошлом месяце актриса Кэтрин Зета-Джонс, чей брак с Майклом Дугласом длится уже 18 лет, призналась, что ее сердце было разбито, когда она узнала о том, что это могло произойти, но муж уверил ее и их двоих общих детей, что ничего подобного не было.

Зета-Джонс публично выступила в поддержку движения против сексуального харассмента #MeToo в 2018 году, поэтому она не оставалась в стороне во время расследований громкого дела голливудского продюсера Харви Вайнштейна, которое началось осенью 2017 года.

25 ноября она рассказала порталу Times of London, что в случае с ее мужем нет никаких доказательств произошедшего и заявила, что «любое неподтвержденное обвинение отбрасывает движение на 20 лет назад».

Тогда 49-летняя звезда «Легенды Зорро» поделилась, что для нее это была не просто семейная трагедия: «Я поставила под вопрос свои главные жизненные принципы.

Эта женщина появилась из ниоткуда и обвинила моего мужа. У меня был очень большой разговор с ним в присутствии детей и сказала «Ты понимаешь, что если что-то еще станет известно…»

Актеры поженились в 2000-м году. У пары есть 18-летний сын Дилан и 15-летняя дочь Кэрис. В предыдущем браке с Диандрой Люкер у Дугласа родился его первый сын Дуглас, сейчас ему 39 лет.